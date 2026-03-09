  • Новость часаПутин и Трамп провели телефонный разговор
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    9 марта 2026, 21:30 • Новости дня

    Reuters сообщило о планах Трампа снизить цены на нефть

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент США Дональд Трамп планирует проанализировать не позднее понедельника варианты для понижения цен на нефть, выросших на фоне ситуации вокруг Ирана, передает агентство Reuterrs со ссылкой на два осведомленных источника.

    Президент США Дональд Трамп намерен до понедельника рассмотреть меры по снижению цен на нефть, которые выросли из-за эскалации вокруг Ирана, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Reuters. Как отмечается, стоимость барреля нефти превысила 100 долларов после начала военных действий между США, Израилем и Ираном.

    Трамп, по данным источников, изучает несколько возможных шагов. Среди обсуждаемых мер – совместный выброс нефти из стратегических резервов с партнерами по G7, чтобы стабилизировать рынок. Также рассматриваются ограничения экспорта нефти, вмешательство на рынке фьючерсов, отмена части федеральных налогов и временное снятие требований закона Джонса, регулирующего внутренние перевозки топлива только судами под американским флагом.

    Вооруженный конфликт между США, Израилем и Ираном привел к разрушениям и жертвам среди гражданского населения. Иран в ответ наносит удары по израильской территории и военным объектам США в регионе.

    Из-за боевых действий заметно сократилось судоходство через Ормузский пролив – ключевую артерию для поставок нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива. Через этот маршрут проходит примерно 20% мировых поставок нефти и нефтепродуктов, а также значительные объемы сжиженного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил обеспечить эскорт танкерам в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.

    7 марта 2026, 14:58 • Новости дня
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    The Atlantic: Война с Ираном стала унижением для Вэнса
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Gloal Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс, ранее обещавший не втягивать США в новые военные конфликты, теперь оказался вынужденным поддерживать начало войны с Ираном, инициированной Вашингтоном, сообщает The Atlantic.

    Американский журнал The Atlantic в своей публикации назвал войну с Ираном унижением для вице-президента США Джей Ди Вэнса. Вэнс во время предвыборной кампании активно выступал против военного вмешательства и обещал, что США не будут втянуты в новые зарубежные конфликты, особенно с Ираном. Однако после начала военной кампании по инициативе США, он вынужден поддерживать политику администрации Трампа, что резко контрастирует с его прежними заявлениями, пишет «Царьград».

    В статье отмечается, что к мнению Вэнса стали прислушиваться все меньше, и его предвыборные обещания теперь воспринимаются как ложь и фарс. По данным издания, в приватных разговорах Вэнс продолжает настаивать на своих взглядах, однако реальная политика Вашингтона стала для него настоящим унижением.

    Напомним, Вэнс почти трое суток не комментировал военную операцию против Ирана. В американских СМИ появились слухи о возможных разногласиях в Белом доме.

    Ранее вице-президент Джей Ди Вэнс исключил вероятность затяжного конфликта США на Ближнем Востоке.

    До этого Вэнс предостерегал Вашингтон от прямого вмешательства в эскалацию между Израилем и Ираном.

    9 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана

    Востоковед Сажин: Во внутренней ожесточенной борьбе за пост верховного лидера Ирана победил КСИР

    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Израиль и США уже заявили, что их не устраивает назначение сына Али Хаменеи на пост верховного лидера Ирана. Это значит, что на Моджтабу фактически объявлена охота. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Владимир Сажин.

    «В свете последних событий внутриполитическая ситуация в Иране очень непростая. После убийства аятоллы Али Хаменеи внутри высшей военно-политической элиты шла серьезная борьба, в том числе за пост верховного лидера», – объясняет Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Он напомнил, что во времена избрания Али Хаменеи в Совете экспертов также шла ожесточенная борьба за влияние. «За каждым членом Совета стояли разные силы: военно-политические, экономические, финансовые и даже религиозные. При этом Хаменеи в списке кандидатов был лишь на 14-м месте, однако именно он стал тем самым компромиссным решением», – описывает собеседник.

    «По итогам сегодняшней внутренней борьбы мы можем сказать, что верх одержал Корпус стражей исламской революции (КСИР), с которым тесно связан Моджтаба Хаменеи. Это сила не только военная, политическая и карательная. По разным данным, от 20% до 30% всей экономики Ирана и финансовых потоков находится в их руках. Это своего рода государство в государстве», – продолжает аналитик.

    «При этом важно понимать, что КСИР неоднороден: внутри него тоже есть разные группировки, поэтому противостояние в стране все же продолжится. Но как бы то ни было, теперь стоит ожидать, что политика Ирана как внутри государства, так и за его пределами ужесточится», – рассуждает специалист.

    По словам Сажина, назначение станет и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Тегеран как бы говорит: «Вы убили нашего аятоллу Хаменеи, но верховным лидером все равно остается Хаменеи». С другой стороны, и об этом уже заявили в Тель-Авиве, новый аятолла стал главной целью для спецслужб и вооруженных сил Израиля», – указывает эксперт.

    В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал, что он «недоволен» выбором Ирана. «Другими словами, на нового аятоллу объявлена охота. И я думаю, что Тель-Авив и Вашингтон не остановятся», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, аналитик делает оговорку, Трампу не столь важна конкретная фигура во главе Ирана. «Вспомните Венесуэлу – после свержения Николаса Мадуро глобальных изменений в политической верхушке страны не произошло. Но Каракас согласился повернуться в сторону США. И это Трамп счел достаточным. Полагаю, схожая логика у него и в отношении Тегерана. Как будет на самом деле – покажет время», – сказал он.

    Между тем ожидать стабильности внутри Ирана также не приходится. «Сомневаюсь, что нынешнее руководство сможет справиться с внутренней ситуацией. Мы видим там сложный структурный кризис практически во всех областях: внутренняя и внешняя политика, вся экономика, социальная сфера, даже экология», – перечисляет эксперт.

    «Ситуацию усложняет война. Было бы некорректно сравнивать силы Ирана и даже лишь тех группировок США и Израиля, которые задействованы в операции. Это несопоставимые величины, с принципиально разным техническим уровнем оснащения. И на мой взгляд, здесь стоит либо вопрос о том, когда произойдет полный разгром иранских сил, либо о том, что Трамп примет какое-то свое решение», – заключил Сажин.

    Ранее Совет экспертов Ирана большинством голосов назначил аятоллу Хадж Сейеда Моджтаба Хаменеи третьим лидером Исламской Республики Иран, сообщило агентство  IRNA.

    Аятолла Хадж Сейед Моджтаба Хаменеи является вторым сыном лидера и убитого аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщило агентство Mehr. Он родился в 1969 году в Мешхеде, окончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1988 году, в которой он принимал участие, он отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1991 года.

    В 1991 году он вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 2004 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошел курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Он более 17 лет преподает различные дисциплины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Совет экспертов может назначить Моджтабу Хаменеи верховным лидером.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    9 марта 2026, 22:35 • Новости дня
    Путин и Трамп провели телефонный разговор

    Путин и Трамп по телефону обсудили Иран и Украину

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры со своим американским коллегой Дональдом Трампом, сообщил помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков. Беседа была инициирована американской стороной и продлилась около часа.

    «Сегодня вечером состоялся телефонный разговор президентов России и США», – сообщил Ушаков. – «Разговор носил деловой, откровенный и конструктивный характер, как это обычно происходит в диалоге между российским и американским лидерами. Они давно не разговаривали по телефону, в последний раз – в конце декабря 2025 года».

    Стороны подтвердили готовность общаться на регулярной основе и обсудили ряд «крайне важных тем, связанных с текущим развитием международной обстановки».

    «Акцент, действительно, был сделан на ситуации вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии представителей США двухсторонних переговорах по украинскому регулированию», – рассказал Ушаков.

    Помощник российского президента отметил, что Путин высказал ряд соображений по скорейшему политико-дипломатическому урегулированию иранского конфликта, в том числе с учётом ранее проведённых контактов с лидерами стран Персидского залива и президентом Ирана.

    «Отмечу, что на этот счет [ситуация в Иране] состоялся весьма предметный и, я думаю, не бесполезный … обмен мнениями», – сказал он.

    По украинскому вопросу российская сторона высказала «положительную оценку посреднических усилий» команды Трампа и его лично.

    «Президент Трамп вновь выразил заинтересованность в том, чтобы конфликт на Украине завершился скорейшим выходом на прекращение огня и достижением долгосрочного урегулирования», – уточнил Ушаков.

    В ходе беседы президентами также обсуждалась Венесуэла. «Прежде всего, в ракурсе положения дел на мировом рынке нефти», – пояснил помощник Путина.

    По оценке Ушакова, беседа получилась содержательной и будет иметь практическое значение для дальнейшей работы двух стран на различных направлениях международной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом среди стран Персидского залива, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада после атаки США и Израиля на Иран.

    9 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    9 марта 2026, 05:30 • Новости дня
    Трамп раскрыл детали принятия решения об окончании войны в Иране

    Трамп заявил, что решение об окончании кампании в Иране примет с Нетаньяху

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп заявил изданию Times of Israel о том, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Трамп заявил, что Иран уничтожил бы Израиль, если бы его и Нетаньяху не было у власти.

    «Иран собирался уничтожить Израиль и все, что с ним связано. Мы работали вместе. Мы уничтожили страну, которая хотела уничтожить Израиль», – сказал он газете Times of Israel.

    На вопрос о том, кто будет решать, как долго длиться войне с Ираном президент США ответил, что отчасти решение будет обоюдным, к тому же этот момент они с Нетаньяху уже обсуждали.

    «Я приму решение в подходящее время, но все будет учтено», – сказал он, указав, что, хотя Нетаньяху и будет участвовать в принятии решения, окончательное слово останется за президентом США.

    Кроме того Трамп считает, что после принятия решения об окончании войны в Иране необходимости у Израиля возобновлять ее не будет.

    Глава Белого дома отказался рассматривать такую возможность даже теоретически, добавив: «Я не думаю, что в этом будет необходимость».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.

    Эксперт Юрий Кнутов оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро.

    8 марта 2026, 16:18 • Новости дня
    В США обвинили Зеленского в истощении западного вооружения перед войной с Ираном

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские власти связывают нехватку своих вооружений для конфликта с Ираном с масштабными поставками на Украину, что усиливает критику в адрес Владимира Зеленского, отмечают в Британии.

    Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что Вашингтон обвиняет украинского лидера Владимира Зеленского в возникших проблемах США во время боевых действий с Ираном, передает РИА «Новости».

    В эфире YouTube-канала The Duran он отметил: «Я думаю, что Зеленского больше всего беспокоит то, что Дональд Трамп и американцы говорят о нем и Украине, потому что они все чаще обвиняют войну на Украине в истощении арсеналов Америки и в трудностях, с которыми США сталкиваются в ведении текущей войны».

    По словам эксперта, представители Демократической партии США в ближайшее время прекратят поддерживать Киев из-за того, как развивается военная операция в Иране. Меркурис также подчеркнул, что такая позиция может серьезно повлиять на будущее украинской поддержки со стороны Запада.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву.

    Ранее лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что агрессивная позиция Зеленского по ситуации с конфискацией денег в Венгрии грозит ему потерей поддержки Дональда Трампа.

    В то же время, другие западные СМИ предполагали, что Зеленский получил возможность повлиять на позицию Белого дома, используя ситуацию с иранскими беспилотниками на Ближнем Востоке.

    7 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    Трамп пригрозил нанести сокрушительный удар по новым целям в Иране
    Трамп пригрозил нанести сокрушительный удар по новым целям в Иране
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп объявил о планах нанести удары по иранским территориям, которые прежде считались безопасными и не подвергались бомбардировкам.

    Американские вооруженные силы рассматривают возможность атаковать районы Ирана, которые ранее не подвергались ударам, передает ТАСС. Президент США Дональд Трамп сообщил, что в ближайшее время по Ирану будет нанесен очень сильный удар.

    По словам Трампа, обсуждается вариант полного уничтожения определенных районов и неминуемой гибели групп людей, которые до этого момента не являлись потенциальными целями. Он отметил, что такие меры рассматриваются из-за «плохого поведения» иранской стороны.

    Трамп заявил, что Иран стал «проигравшим» на Ближнем Востоке и останется в таком положении еще много десятилетий, передает РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что это первый случай за тысячи лет, когда Иран проиграл своим ближневосточным соседям. Трамп отметил, что Иран стремился захватить регион и править им, однако теперь ситуация изменилась. По словам Трампа, в ответ на его действия в регионе иранцы якобы сказали: «Спасибо, президент Трамп», на что он ответил: «Пожалуйста!».

    Американский бомбардировщик прибыл в Британию для подготовки к ударам по Ирану. Дональд Трамп заявил, что капитуляция Ирана является единственным вариантом завершения войны.

    Глава минфина США Скотт Бессент анонсировал проведение самой масштабной атаки на иранские объекты.

    9 марта 2026, 02:13 • Новости дня
    Трамп заявил, что скачок цен на нефть – это «мизерная цена» за безопасность

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в ответ на беспокойство трейдеров ростом цен на нефть с открытием бирж в понедельник заявил, что эти процессы временные и по сравнению с долгосрочной ядерной безопасностью, ради которой ведется борьба с Ираном, является минимальной платой.

    Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), три крупнейших производителя нефти ОПЕК, сократили добычу нефти из-за нехватки места для ее хранения. После этого открытие бирж отметилось ростом стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    «Американская нефть марки WTI подорожала примерно на 35% на прошлой неделе, показав самый большой рост в истории фьючерсных торгов с 1983 года», – сообщил CNBC.

    Однако все это не заставило Дональда Трампа унывать или беспокоиться. В соцсети Truth Social он разместил пост-напоминание, ради чего происходят все эти события на рынке.

    «Краткосрочный скачок цен на нефть, которые тут же снизятся после устранения ядерной угрозы Ирана, – это мизерная цена за безопасность и мир в США и во всем мире. Только дураки могут думать иначе!» – написал глава Белого дома.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.


    9 марта 2026, 09:32 • Новости дня
    В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Активисты предложили мобилизовать сына президента США Дональда Трампа Бэррона Трампа для участия в конфликте с Ираном на Ближнем Востоке ради демонстрации патриотизма.

    Тысячи граждан США подписали обращение с призывом направить Бэррона Трампа на службу, передает РИА «Новости».

    В социальных сетях стремительно набирает популярность хештег #SendBarron.

    В соцсетях есть как и поддержка действий США на Ближнем Востоке, и гнев, тысячи людей требуют отправить сына президента в армию.

    Авторы инициативы с сарказмом отмечают, что Америка остается сильной благодаря таким лидерам, как Дональд Трамп. В тексте указано, что служение является честью, а сила передается по наследству, поэтому сыну следует взять пример с отца и лично поехать в зону боевых действий.

    Организатором движения за отправку юноши в Иран журналисты называют Тоби Мортона. Ранее этот человек работал сценаристом известного мультсериала South Park.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, большинство жителей США не поддержали решение администрации о начале военных действий против Ирана. Президент Дональд Трамп связал сроки окончания военной кампании с позицией премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

    7 марта 2026, 19:21 • Новости дня
    Трамп назвал одолжением Европе усилия США по Украине

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулирование украинского кризиса «на подходе», и назвал этот процесс одолжением для Европы.

    Трамп сообщил, что участвует в урегулировании конфликта на Украине, делая это как одолжение Европе, передает РИА «Новости».

    По его словам, ситуация с украинским кризисом «на самом деле не сильно влияет» на США, поскольку страны разделяет океан.

    «Я делаю это как одолжение Европе», – заявил Трамп.

    Кроме того, Трамп выразил уверенность, что урегулирование конфликта на Украине находится «на подходе», передает ТАСС.

    «Я урегулировал восемь войн, и, думаю, еще одна на подходе. Мне казалось, это будет сделать проще всего. Посмотрим, что выйдет», – заявил Трамп.

    Трамп также напомнил о своем опыте разрешения других международных конфликтов, добавив, что США неоднократно находились на грани соглашения по украинскому вопросу.

    Ранее глава Белого дома возложил ответственность за решение данного кризиса на европейские страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что заключение договоренностей по конфликту на Украине невозможно без участия стран Евросоюза в переговорах.

    Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев подчеркнул, что для Москвы ключевым остается достижение победы в спецоперации на Украине, а не сам переговорный процесс.

    7 марта 2026, 18:54 • Новости дня
    Трамп пообещал заняться Кубой после Ирана

    Трамп заявил о переключении внимания США на Кубу после Ирана

    Tекст: Вера Басилая

    После завершения военной операции против Ирана власти США намерены сосредоточиться на Кубе, которой предстоят «масштабные перемены», заявил президент США Дональд Трамп

    По словам американского лидера, Кубу ожидает «замечательная новая жизнь», а нынешнее положение острова Трамп охарактеризовал как катастрофу, подчеркнув, что страна переживает «последние моменты» своего существования в прежнем виде, передает РИА «Новости».

    Он также сообщил, что внимание США пока сосредоточено на Иране, однако после завершения операции американская администрация планирует переключиться на Кубу. Трамп добавил, что сделка с Кубой может быть легко заключена.

    Кроме того, Трамп объявил, что США официально признали нынешнее правительство Венесуэлы.

    «Я рад сообщить, что на этой неделе мы официально признали правительство Венесуэлы. Мы юридически признали их», – заявил Трамп.

    Куба не получала официального запроса от США о переговорах после заявления Трампа о планах направить на остров госсекретаря Марко Рубио.

    Трамп ранее заявлял, что намерен направить государственного секретаря на Кубу для обсуждения возможных соглашений с местным руководством.

    Глава МИД России Сергей Лавров высказал предположение, что США могут не ограничиться попытками установления контроля только над Ираном, Венесуэлой и Кубой.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как США рассчитывают подчинить Кубу.

    8 марта 2026, 14:04 • Новости дня
    WP: Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху настойчиво подталкивал американского лидера Дональда Трампа к совместным военным действиям против Тегерана, обещая нанести удар самостоятельно при отсутствии поддержки, пишут американские СМИ.

    Глава израильского правительства обсуждал планы нападения с президентом США во время визитов в Белый дом, сообщили источники Washington Post, передает РИА «Новости».

    Нетаньяху заявлял о желании ударить по иранской программе баллистических ракет в ближайшие недели, и отмечал, что готов воевать в одиночку, но пытался добиться одобрения Вашингтона.

    Решающим моментом стал телефонный разговор в конце февраля, когда израильская сторона передала данные о точном местонахождении иранского верховного лидера аятоллы Али Хаменеи.

    После получения этой информации Дональд Трамп согласился поддержать военную операцию. Совместные удары по иранским объектам, включая Тегеран, начались 28 февраля.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телефонный разговор израильского премьера с президентом США стал поворотным моментом в подготовке операции против Тегерана.

    В декабре СМИ сообщали, что Нетаньяху намеревался добиться от Вашингтона разрешения на удары по иранским объектам. Позже Биньямин Нетаньяху объявил о совместной с Дональдом Трампом борьбе с «плохими парнями» на Ближнем Востоке.

    7 марта 2026, 10:15 • Новости дня
    Куба не получила запроса США о переговорах после заявления Трампа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Куба не получала официального запроса от США о переговорах после заявления президента США Дональда Трампа о планах направить на остров госсекретаря Марко Рубио для переговоров с Гаваной, заявил посол Кубы в Австрии и постоянный представитель при международных организациях в Вене Пабло Берти Олива.

    По его словам, Куба не получала официального запроса от США по поводу начала переговоров, передает РИА «Новости». Берти Олива отметил, что в Гаване знают о заявлении президента США Дональда Трампа о планах отправить на Кубу госсекретаря Марко Рубио только из открытых источников.

    Берти Олива подчеркнул, что Гавана готова вести диалог с любым государством мира, «но только на основе уважения нашего суверенитета и нашей независимости». Он добавил, что дополнительных разъяснений по поводу заявлений американской стороны в Гаване не получали.

    Также кубинский посол рассказал, что из-за проблем с поставками авиационного топлива некоторые авиакомпании временно прекратили выполнение рейсов на Кубу. Однако большинство перевозчиков продолжает летать на остров, несмотря на сложности, а туристы по-прежнему приезжают.

    Дипломат уточнил, что часть авиарейсов вынуждена дозаправляться в соседних странах, например в Доминиканской Республике или на Багамах. Власти Кубы, по его словам, также сократили количество работающих отелей и сконцентрировали туристов в основных курортных зонах, таких как Варадеро.

    По мнению Оливы, одна из главных целей американских властей – снизить турпоток на Кубу, так как туризм является важной статьей дохода страны. Он заявил, что США стараются препятствовать как европейским, так и канадским туристам, а также кубинцам, живущим за границей, посещать Кубу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти России планируют вернуть застрявших на Кубе туристов в ближайшее время. Куба пообещала сохранить свой суверенитет несмотря на давление США. Куба осудила американскую блокаду поставок топлива.

    9 марта 2026, 06:40 • Новости дня
    СМИ узнали о намерении Уиткоффа и Кушнера посетить Израиль 10 марта

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и предприниматель Джаред Кушнер намерены 10 марта прибыть в Израиль на встречу с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху.

    Планируемый визит американских переговорщиков в Израиль анонсировал  журналист портала Axios Барак Равид в социальной сети X.

    «Спецпосланник Белого дома Стив Уиткофф и советник и зять президента Трампа Джаред Кушнер планируют отправиться во вторник в Израиль и встретиться с премьер-министром Нетаньяху», – написал он.

    Равид получил эти данные от американского чиновника и источника, знакомого с ситуацией.

    Ожидается, что Кушнер и Уиткофф проведут встречу с Биньямином Нетаньяху, однако детали или темы предстоящих переговоров пока не раскрываются, о цели визита официально не сообщается.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США. Глава Белого дома раскрыл детали принятия решения об окончании войны в Иране.

    10 марта 2026, 00:25 • Новости дня
    Трамп назвал войну с Ираном «практически завершенной»

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп в телефонном интервью CBS News в понедельник заявил, что война США с Ираном «практически завершена», отметив, что мысли об этом пока только «в его голове и ни чьей больше».

    «Я думаю, что война практически завершена. [У Ирана] нет флота, нет связи, у них нет военно-воздушных сил. Их ракеты разлетелись на куски. Их беспилотники уничтожаются повсюду, включая производство беспилотников»», – сказал президент США CBS News из своего гольф-клуба во Флориде.

    Американские военные заявили, что за первую неделю операции они нанесли удары по более чем 3 тыс. иранских целей.

    «Если вы посмотрите, у них ничего не осталось. В военном смысле ничего не осталось», – сказал Трамп.

    Он также отметил, что США «могли бы многое сделать» с Ормузским проливом, и пригрозил Ирану, если тот будет препятствовать движению танкеров. «Они уже использовали все имеющиеся средства, и им лучше не пытаться хитрить, иначе это будет конец этой страны. <...> Если они сделают что-нибудь плохое, это будет конец Ирана, и вы больше никогда не услышите это название», – сказал Трамп.

    По словам главы Белого дома, пролив сейчас открыт, и суда заходят в него, но пока он все еще «думает о том, чтобы захватить его».

    «Мы значительно опережаем график. <...> Война практически завершена», сказал в понедельник Трамп, а Министерство обороны опубликовало в соцсети X сообщение: «Мы только начали сражаться» и «никакой пощады».

    На вопрос о том, считает ли Трамп, что война может скоро закончиться, президент ответил: «Завершение войны – это только в моих мыслях, ни в чьих других».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ранее Трамп обнародовал возможный график войны с Ираном, предположив, что боевые действия могут продолжаться в течение четырех недель или закончиться раньше. Politico выяснила, что Пентагон планирует вести войну с Ираном до сентября. В США создали петицию с требованием призвать сына Трампа на войну с Ираном.


