Путин сообщил о риске полной остановки поставок нефти через Ормузский пролив

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, добыча нефти, связанная с транспортировкой через Ормузский пролив, может полностью остановиться в течение ближайшего месяца, передает РИА «Новости».

Путин отметил, что сокращение объемов добычи уже началось, а ситуация остается крайне напряженной. По его словам: «Добыча нефти, которая завязана на использованиях пролива, рискует полностью остановиться уже в ближайший месяц. Она уже начала сокращаться».

Глава государства также обратил внимание на сложности, связанные с вывозом уже добытой нефти из стран Ближнего Востока. Президент подчеркнул, что хранилища нефти в регионе стремительно заполняются, а логистика вывоза становится все более сложной и дорогостоящей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп предложил организовать эскорт для танкеров в Ормузском проливе. Через Ормузский пролив за последние сутки прошли только два танкера. Блокада Ормузского пролива, по мнению экспертов, может вынудить США и Израиль капитулировать.