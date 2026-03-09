Путин заявил о временном характере высоких цен на сырьевые товары

Tекст: Ольга Иванова

Цены на сырьевые товары носят временный характер, и Россия это осознаёт, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин подчеркнул на совещании по рынкам нефти и газа: «Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем».

Путин также заявил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа только в те страны, которые считаются надежными контрагентами. По его словам, поставки энергоносителей будут идти туда, где партнеры доказали свою добросовестность.

Глава государства отметил, что на мировых рынках нефти продолжаются резкие колебания цен, тенденция при этом смещается в сторону увеличения. Путин сообщил, что только за последнюю неделю стоимость нефти выросла более чем на 30%, а рано утром баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение.

Президент отдельно подчеркнул, что правительство России внимательно контролирует вопросы поставок отечественных энергоносителей за рубеж. Путин заверил, что эти процессы находятся под постоянным наблюдением правительства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

Мировые цены на нефть замедлили рост до 13% к середине дня 9 марта. Стоимость сортов Brent и WTI осталась выше отметки 100 долларов за баррель. Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.