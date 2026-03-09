  • Новость часаПутин и Трамп провели телефонный разговор
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    9 марта 2026, 17:47 • Новости дня

    Взрывы прогремели в районе Тель-Авива

    Tекст: Дарья Григоренко

    В центральной части Израиля вновь объявлена воздушная тревога из-за запуска ракет с территории Ирана.

    Отмечается, что сирены системы противовоздушной обороны прозвучали и в районе Тель-Авива, передает ТАСС.

    В окрестностях города были слышны взрывы, что свидетельствует о работе израильских систем ПВО.

    Ранее сообщалось, что в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    В понедельник КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля.

    9 марта 2026, 13:54 • Новости дня
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт Парси рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном

    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    @ imago images/Christian Offenberg/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Американская администрация демонстрирует явную растерянность на фоне войны с Ираном, заявил вице-президент Института Куинси Трита Парси в интервью политологу Федору Лукьянову, главному редактору журнала «Россия в глобальной политике».

    Отрывки интервью вышли в программе «Международное обозрение». Парси заявил: «С американской стороны явные признаки отсутствия понимания, что делать». Он напомнил, что изначальный план президента США Дональда Трампа провалился практически сразу, поскольку Иран не согласился на перемирие или капитуляцию, несмотря на давление и убийство верховного лидера, говорится в сообщении на сайте «Россия в глобальной политике».

    «Оправдания и причины войны всё время меняются, это же касается целей. Это явно свидетельствует о том, что американская сторона процессом не управляет. Это не означает, что иранцы выигрывают, но они смогли добиться того, что именно они определяют географию, продолжительность и масштаб этой войны», – отметил эксперт.

    По словам Парси, нынешняя стратегия США не предполагает чёткого плана, а оправдания и цели войны постоянно меняются, что говорит об отсутствии контроля над ситуацией со стороны Вашингтона. При этом Ирану удалось взять инициативу в свои руки и определять географию, масштабы и продолжительность конфликта.

    Парси отметил, что в американских заявлениях много эмоций, но это не паника, а скорее попытка скрыть растерянность. Война крайне непопулярна внутри США, и если она затянется, это грозит катастрофой для Трампа и республиканцев. Тем временем американские меры делают капитуляцию для Ирана практически невозможной, что только усиливает национализм среди иранцев.

    Он добавил, что, несмотря на непопулярность иранского правительства, стремление сохранить территориальную целостность страны почти священно для граждан. Действия США только укрепляют позиции властей Ирана: если ситуация не изменится, конфликт может перерасти в «священную войну за защиту родины».

    По мнению Парси, Иран заранее подготовился к возможному военному конфликту: у губернаторов есть президентские полномочия, у всех высокопоставленных лиц есть замены, решения по обороне максимально децентрализованы. Это позволяет системе Ирана сохранять устойчивость и сопротивляться даже при потере центрального командования.

    Парси также считает, что смятение в Белом доме может вынудить Трампа на радикальные меры, вплоть до наземной операции.

    «Он сам себя загоняет в положение, когда ни в коем случае нельзя проиграть. Он мог бы просто объявить о победе: верховный руководитель убит, цели достигнуты, ракетный арсенал разрушен, всё. Он ещё может так сделать. Но на него очень давит Израиль. Идея с курдами – чисто израильская, и он в очередной раз позволяет Израилю диктовать, что делать», – заключил Парси.

    Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что решение о том, когда закончить войну с Ираном, будет обоюдным и принятым с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране, отметив, что таких планов у США нет, хотя на прошлой неделе допускались любые варианты. Президент Израиля исключил отправку войск в Иран для наземной операции, хотя Нетаньяху заявлял Трампу о готовности атаковать Иран без США.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 17:49 • Новости дня
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    @ RODRIGO MARIN/EPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Британский авианосец Prince of Wales не примет участие в операциях на Ближнем Востоке и будет задействован в миссиях НАТО на Крайнем Севере, сообщил журналист газеты Times Стивен Суинфорд со ссылкой на источники.

    Британский авианосец HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток, несмотря на обострение ситуации вокруг Ирана, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в газете Times. Журналист Times Стивен Суинфорд сообщил: «HMS Prince of Wales не будет направлен на Ближний Восток… По данным источников, корабль не будет переброшен для усиления военного присутствия Великобритании в регионе».

    По информации источников издания, вместо этого авианосец продолжит выполнение задач в рамках НАТО. В частности, речь идет о миссиях на Крайнем Севере, где Британия принимает активное участие в операциях альянса.

    Как ранее сообщалось, президент США Дональд Трамп заявил, что авианосцы Британии, которые страна собиралась отправить на Ближний Восток, по его мнению, больше не требуются, передает ТАСС. По словам президента, Вашингтон не нуждается в союзниках, которые присоединяются к военным действиям уже после того, как США одержали победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Британия перевела авианосец HMS Prince of Wales на повышенную боевую готовность из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    До этого власти королевства планировали перебросить авианосную группу во главе с кораблем HMS Prince of Wales в Северную Атлантику. СМИ указывали на неспособность Британии самостоятельно развернуть этот авианосец из-за нехватки кораблей сопровождения.


    Комментарии (12)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 19:01 • Новости дня
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский госсекретарь Марко Рубио объявил, что ключевая цель миссии США – полное уничтожение иранских ракет и их инфраструктуры.

    Целью миссии Соединённых Штатов в Иране является уничтожение способности Тегерана запускать ракеты, передает «Известия». Об этом 9 марта заявил американский госсекретарь Марко Рубио во время церемонии поднятия флага в честь Дня освобождения заложников и незаконно задержанных в США.

    «Задача – уничтожить способность этого режима запускать ракеты: уничтожить сами ракеты и их пусковые установки, разрушить заводы, где эти ракеты производятся, и уничтожить их военно-морские силы», – заявил Рубио. Он подчеркнул, что операция проводится с «подавляющей силой и высокой точностью».

    Рубио также назвал иранское правительство террористическим режимом и напомнил, что 27 февраля Иран стал первой страной, которую США официально определили как «государство – спонсор неправомерных задержаний». По его словам, Тегеран использует захват американцев как инструмент давления, и этот цикл должен быть прекращен, поскольку американцев рассматривают как товар для обмена или дальнейшего использования.

    Отметим, что в новых заявлениях Рубио не были озвучены прежние цели Вашингтона по лишению Ирана возможности создать ядерное оружие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп намерен продолжать военную операцию в Иране до достижения ряда целей. Трамп делает упор на уничтожение ракетных сил и военно-морских сил Ирана.

    Глава Пентагона Пит Хегсет заявил о готовности США идти настолько далеко, насколько этого потребуют интересы США.

    Комментарии (7)
    9 марта 2026, 04:50 • Новости дня
    Глава МИД Китая словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке

    Ван И словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке

    Глава МИД Китая словами Лао-Цзы призвал остановить войну на Ближнем Востоке
    @ Li Xin/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе пресс-конференции 8 марта напомнил позицию страны по эскалации на Ближнем Востоке словами Лао Цзы из 31-й главы трактата «Дао Дэ Цзин».

    «Как гласит древняя китайская пословица: «Оружие/войско – орудие несчастья; его применение должно быть тщательно продумано». В условиях войны на Ближнем Востоке эта война никогда не должна была произойти, так как не приносит пользы ни одной из сторон», – приводит слова министра И портал МИД Китая.

    Китайский дипломат напомнил, что история Ближнего Востока неоднократно являла миру доказательство того, что сила не решает проблем, вооруженный конфликт лишь множит ненависть и создает кризисы.

    Ван И заявил, что Китай вновь призывает к немедленному прекращению военных действий, чтобы предотвратить дальнейшую эскалацию в регионе. Он указал на то, что разрешение конфликта должно следовать нескольким принципам.

    Он отметил, что суверенитет, безопасность и территориальная целостность государств Персидского залива должны быть неприкосновенны. По его словам, частое применение силы не доказывает мощь, а мир не должен возвращаться к «законам джунглей».

    Ван И подчеркнул, что вопросы Ближнего Востока должны решаться исключительно странами региона, а вмешательство извне, в том числе попытки смены власти через «цветные революции», неприемлемы. Он призвал к решению политических разногласий исключительно путем равноправного диалога и скорейшему возвращению сторон конфликта к переговорам.

    По мнению дипломата, крупные державы обязаны играть конструктивную роль, руководствуясь справедливостью, а не использовать свою силу в эгоистичных целях. Китай выразил готовность сотрудничать со странами региона для реализации глобальных инициатив в сфере безопасности и восстановления порядка и мира.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) перечислила «пять уроков после атак США и Израиля на Иран». Генсек ООН заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Китай легче других проживет без ближневосточной нефти.

    Комментарии (4)
    9 марта 2026, 12:55 • Новости дня
    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана

    Востоковед Сажин: Во внутренней ожесточенной борьбе за пост верховного лидера Ирана победил КСИР

    Эксперт объяснил назначение сына Хаменеи новым аятоллой Ирана
    @ Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Handout/REUTERS

    Tекст: Алёна Задорожная

    Израиль и США уже заявили, что их не устраивает назначение сына Али Хаменеи на пост верховного лидера Ирана. Это значит, что на Моджтабу фактически объявлена охота. Такое мнение в разговоре с газетой ВЗГЛЯД высказал востоковед Владимир Сажин.

    «В свете последних событий внутриполитическая ситуация в Иране очень непростая. После убийства аятоллы Али Хаменеи внутри высшей военно-политической элиты шла серьезная борьба, в том числе за пост верховного лидера», – объясняет Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН.

    Он напомнил, что во времена избрания Али Хаменеи в Совете экспертов также шла ожесточенная борьба за влияние. «За каждым членом Совета стояли разные силы: военно-политические, экономические, финансовые и даже религиозные. При этом Хаменеи в списке кандидатов был лишь на 14-м месте, однако именно он стал тем самым компромиссным решением», – описывает собеседник.

    «По итогам сегодняшней внутренней борьбы мы можем сказать, что верх одержал Корпус стражей исламской революции (КСИР), с которым тесно связан Моджтаба Хаменеи. Это сила не только военная, политическая и карательная. По разным данным, от 20% до 30% всей экономики Ирана и финансовых потоков находится в их руках. Это своего рода государство в государстве», – продолжает аналитик.

    «При этом важно понимать, что КСИР неоднороден: внутри него тоже есть разные группировки, поэтому противостояние в стране все же продолжится. Но как бы то ни было, теперь стоит ожидать, что политика Ирана как внутри государства, так и за его пределами ужесточится», – рассуждает специалист.

    По словам Сажина, назначение станет и «щелчком по носу» американцам и израильтянам. «Тегеран как бы говорит: «Вы убили нашего аятоллу Хаменеи, но верховным лидером все равно остается Хаменеи». С другой стороны, и об этом уже заявили в Тель-Авиве, новый аятолла стал главной целью для спецслужб и вооруженных сил Израиля», – указывает эксперт.

    В свою очередь президент США Дональд Трамп сказал, что он «недоволен» выбором Ирана. «Другими словами, на нового аятоллу объявлена охота. И я думаю, что Тель-Авив и Вашингтон не остановятся», – подчеркнул спикер.

    Впрочем, аналитик делает оговорку, Трампу не столь важна конкретная фигура во главе Ирана. «Вспомните Венесуэлу – после свержения Николаса Мадуро глобальных изменений в политической верхушке страны не произошло. Но Каракас согласился повернуться в сторону США. И это Трамп счел достаточным. Полагаю, схожая логика у него и в отношении Тегерана. Как будет на самом деле – покажет время», – сказал он.

    Между тем ожидать стабильности внутри Ирана также не приходится. «Сомневаюсь, что нынешнее руководство сможет справиться с внутренней ситуацией. Мы видим там сложный структурный кризис практически во всех областях: внутренняя и внешняя политика, вся экономика, социальная сфера, даже экология», – перечисляет эксперт.

    «Ситуацию усложняет война. Было бы некорректно сравнивать силы Ирана и даже лишь тех группировок США и Израиля, которые задействованы в операции. Это несопоставимые величины, с принципиально разным техническим уровнем оснащения. И на мой взгляд, здесь стоит либо вопрос о том, когда произойдет полный разгром иранских сил, либо о том, что Трамп примет какое-то свое решение», – заключил Сажин.

    Ранее Совет экспертов Ирана большинством голосов назначил аятоллу Хадж Сейеда Моджтаба Хаменеи третьим лидером Исламской Республики Иран, сообщило агентство  IRNA.

    Аятолла Хадж Сейед Моджтаба Хаменеи является вторым сыном лидера и убитого аятоллы Сейеда Али Хаменеи, сообщило агентство Mehr. Он родился в 1969 году в Мешхеде, окончил подготовительные курсы в Тегеранской школе имени аятоллы Моджтахида. После окончания ирано-иракской войны в 1988 году, в которой он принимал участие, он отправился в Кум для завершения обучения в семинарии и оставался там до начала 1991 года.

    В 1991 году он вернулся в Тегеран и пять лет продолжал свое семинарское образование. В 2004 году он женился на Захре Хаддад Адель, ныне погибшей. После он вернулся в Кум и продолжил обучение, прошел курсы по юриспруденции и основам права под руководством своего погибшего отца, аятоллы Хаменеи. Он более 17 лет преподает различные дисциплины.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему Совет экспертов может назначить Моджтабу Хаменеи верховным лидером.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 08:33 • Новости дня
    КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
    КСИР сообщил о 30-й волне ударов по объектам США и Израиля
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провел массированную атаку на иранские и американские базы на Ближнем Востоке с применением стратегических беспилотников и новейших ракетных комплексов.

    Арака признана успешной, сообщили в КСИР, передает РИА «Новости».

    «Одновременно с избранием нового верховного лидера… против американских террористических баз в регионе и севера оккупированных территорий с использованием ракет

    В атаке использовались ракеты «Хорремшахр», «Фаттах», «Хейбар» на жидком и твердом топливе. Также применялись стратегические БПЛА.

    Ранее ВС Ирана проводили к 27-ую атаку против израильских сил и американского контингента. В рамках 25-го этапа операции военные нанесли массированный удар с применением баллистических ракет и гиперзвукового вооружения.

    Комментарии (9)
    9 марта 2026, 16:59 • Новости дня
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    @ Mamoun Wazwaz/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    В ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Иран нанес ракетные удары по пяти «стратегическим» базам США на Ближнем Востоке, а также по базам Израиля в районах Тель-Авива и Хайфы, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Корпуса стражей исламской революции (КСИР). В сообщении отмечается, что удары были нанесены с использованием ракет «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан». Особое внимание было уделено району 5-го флота ВМС США.

    Представители КСИР подчеркнули, что удары были мощными и целенаправленными, и подтвердили поражение военных объектов США и Израиля. В заявлении КСИР говорится: «Герои воздушно-космических сил КСИР, запустив ракеты »Гадр«, »Хорремшахр« и »Хейбар-Шекан«, нанесли мощные удары по пяти стратегическим базам США в регионе, в особенности по району 5-го флота ВМС США, а также по военным базам сионистского режима в районе Тель-Авива и Хайфы».

    Ранее сообщалось, что израильские военные приступили к выполнению ограниченной целенаправленной наземной операции против «Хезболлы» в Ливане.

    Накануне Израиль нанес авиаудар по югу Ливана, погибли мирные жители. До этого израильская авиация била по южным районам страны и пригородам Бейрута.


    Комментарии (4)
    9 марта 2026, 16:33 • Новости дня
    Левая партия призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО
    Левая партия призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Испанская левая партия предложила вынести вопрос о дальнейшем пребывании страны в НАТО на всенародное голосование, акцентируя внимание на эскалации международных конфликтов.

    Испанская партия Podemos призвала провести референдум о выходе Испании из НАТО, передает РИА «Новости». Представитель партии Пабло Фернандес заявил на пресс-конференции: «В Podemos мы продолжаем требовать от правительства Испании закрытия американских военных баз на территории нашей страны, выхода из НАТО или, по крайней мере, проведения референдума о выходе из альянса, чтобы испанские граждане могли сами принять решение».

    Партия считает, что вопрос членства в военном блоке должен решаться всенародно, особенно на фоне роста международной напряженности. По мнению Фернандеса, Испания должна строго придерживаться антивоенной политики и не ограничиваться только заявлениями.

    Кроме того, Фернандес негативно высказался о действиях США и Израиля на Ближнем Востоке, отметив, что они представляют угрозу мировой безопасности. Он также обвинил испанские правые партии в поддержке политики Вашингтона и Тель-Авива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Испании Педро Санчес отказался поддержать военные действия США и Израиля против Ирана.

    Власти Испании решили поддержать американские войска после жесткого предупреждения о возможном разрыве экономических связей между странами.

    Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес объяснил позицию страны по конфликту на Ближнем Востоке и на фоне угроз со стороны США разорвать торговые отношения.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 15:48 • Новости дня
    Турция призвала Иран избежать эскалации после перехвата ракеты

    Tекст: Ольга Иванова

    После ликвидации ракеты в небе Турции власти страны потребовали от Ирана не допускать дальнейшего роста напряженности в регионе.

    Турция призвала Иран избегать дальнейшей эскалации напряженности после того, как баллистическая ракета, выпущенная с территории Ирана, была успешно перехвачена над городом Газиантеп, сообщает РИА «Новости». О происшествии официально сообщил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран.

    Дуран отметил, что ракету удалось своевременно уничтожить силами воздушной и ракетной обороны НАТО в районе Шахинбей. В результате инцидента никто не погиб и не был ранен, подчеркнули турецкие власти.

    По словам представителя администрации, все профильные ведомства, включая министерство национальной обороны Турции, действуют в полной координации. Он заверил, что уровень защиты воздушного пространства и безопасности границ Турции остается максимально высоким.

    Дуран заявил: «Крайне важно, чтобы напряженность в регионе не усиливалась и конфликты не распространялись на более обширную территорию. Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Турции заявило, что средства противовоздушной обороны НАТО перехватили объект, который вошел в турецкое воздушное пространство. Обломки объекта упали на пустырь и не причинили вреда людям.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 18:23 • Новости дня
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    @ vk.com/rsgovru

    Tекст: Ольга Иванова

    В результате удара Израиля по Русскому дому в ливанской Набатии здание было разрушено, несмотря на отсутствие в нем военной деятельности, говорится в заявлении Россотрудничества.

    Израиль нанес авиаудар по Русскому дому в ливанском городе Набатия, передает РИА «Новости». В заявлении Россотрудничества подчеркивается, что это было «ничем не спровоцированная агрессия», поскольку в Доме русской культуры не отмечалась никакая военная деятельность. «Удар был ничем не спровоцирован. Расцениваем его разрушение как ничем не спровоцированную агрессию», – говорится в документе.

    Россотрудничество уточнило, что их официальное представительство находится в Бейруте и продолжает работу с учетом текущей ситуации. Ведомство реализует гуманитарные проекты, направленные на помощь пострадавшим.

    В частности, ведется поддержка переселенных лиц: организованы гуманитарные акции и сборы помощи. Сейчас свыше 800 тыс. человек перебрались с юга Ливана в северные районы, где школы, стадионы и муниципальные центры переоборудованы в пункты временного размещения, отмечают в Россотрудничестве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, здание Русского дома культуры в городе Набатия на юге Ливана было уничтожено в результате авиаударов израильских ВВС.

    Комментарии (9)
    9 марта 2026, 09:58 • Новости дня
    Азербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном
    Азербайджан возобновил грузовые перевозки через границу с Ираном
    @ FILIP SINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Движение всех видов грузового транспорта, включая транзитные фуры, разблокировали на азербайджано-иранской границе после временного закрытия пропускных пунктов.

    Баку и Тегеран вернулись к штатному режиму пропуска фур через государственную границу, сообщает РИА «Новости», сообщили в пресс-службе азербайджанского правительства.

    Блокировка перестала действовать в 10.00 в понедельник, 9 марта.

    Восстановлен въезд и выезд всех видов транспортных средств для грузоперевозок через госграницу, включая транзитные перевозки.

    Ранее Азербайджан временно останавливал трафик грузовых машин на иранском направлении. Ограничительные меры ввели пятого марта после происшествия с военным беспилотником в Нахичевани.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Азербайджан выражал Ирану решительный протест после атаки беспилотников на объекты в Нахичевани. Генштаб иранских вооруженных сил опроверг информацию о запуске дрона по территории соседнего государства.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 13:06 • Новости дня
    Путин поздравил нового верховного лидера Ирана с избранием

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму новому главе Исламской республики Сейеду Моджтабе Хоссейни Хаменеи, отметив важность сплочения народа перед лицом внешней агрессии.

    Путин обратился к аятолле Моджтабе Хаменеи по случаю его избрания на высший государственный пост, сообщается на сайте Кремля.

    «Сейчас, когда Иран противостоит вооруженной агрессии, Ваша деятельность на этом высоком посту, несомненно, потребует большого мужества и самоотверженности», – говорится в телеграмме.

    «Со своей стороны хотел бы подтвердить нашу неизменную поддержку Тегерана и солидарность с иранскими друзьями. Россия была и будет надежным партнером Исламской республики», – указал президент.

    Напомним, Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи.

    До этого гостелевидение Ирана объявило о смерти лидера революции аятоллы Али Хаменеи в результате атаки США и Израиля.

    Процесс выборов нового верховного лидера Ирана прошел 8 марта.

    Комментарии (9)
    9 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Мелони попыталась неудачно оправдать удары по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в телеэфире, пытаясь объяснить причины американской военной агрессии против Ирана.

    Джорджа Мелони в беседе с ведущим телеканала Rete 4 Марио Джордано заявила, что Вашингтон атаковал Тегеран из-за краха дипломатических усилий, передает «Газета.Ru».

    Собеседник усомнился в логике политика и фактически обвинил ее в обмане аудитории.

    «То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» – задал неудобный вопрос журналист.

    Премьер попыталась оправдаться отсутствием Рима за столом переговоров. По ее словам, иранская сторона намеренно затягивала диалог с Соединенными Штатами, поэтому возможностей для достижения соглашения просто не было.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.

    Ранее Франция перенаправила единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье. Франция, Германия и Британия заявили о готовности обороняться от Ирана.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 18:26 • Новости дня
    КСИР Ирана подтвердил новую волну ударов по Израилю

    Tекст: Ольга Иванова

    Корпус стражей исламской революции нанес удары по целям в северной и центральной части Израиля с применением ракет.

    Корпус стражей исламской революции подтвердил новую волну ударов по целям в Израиле, сообщает РИА «Новости». В официальном заявлении КСИР говорится: «Была проведена 32-я волна операции «Правдивое обещание – 4» против целей на севере и в центральной части оккупированных территорий (так в Иране называют Израиль – ред.) с использованием разрушительных ракет «Гадр» и «Хорремшахр».

    Операция прошла под кодовым названием «Слушаю и повинуюсь, Хаменеи», что, по информации иранских СМИ, связано с избранием 9 марта Моджтабы Хаменеи новым верховным лидером Ирана. КСИР не уточнил, какие именно объекты были поражены, однако подчеркнул, что удары направлены против военных целей на территории Израиля.

    Это уже 32-я волна подобной операции, которую Иран проводит в рамках своей ответной стратегии на развитие ситуации на Ближнем Востоке. Ранее КСИР неоднократно заявлял о готовности продолжать удары, если поступят соответствующие распоряжения руководства страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центральной части Израиля объявили воздушную тревогу из-за запуска ракет с территории Ирана. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил проведение 30-й волны ударов по объектам США и Израиля.

    Ранее сообщалось, что в ответ на недавние атаки Иран осуществил ракетные удары по военным объектам США и Израиля, применив ракеты «Гадр», «Хорремшахр» и «Хейбар-Шекан».

    Комментарии (2)
    Главное
    Reuters сообщило о планах Трампа снизить цены на нефть
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России
    В Испании призвали провести референдум о выходе из НАТО
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России
    Премьер Грузии поблагодарил российских тренеров за успехи на Олимпиаде