Tекст: Ольга Иванова

Уровень запасов газа в подземных хранилищах стран Евросоюза позволяет обеспечить регион энергией до конца текущего отопительного сезона, передает РИА «Новости». Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на брифинге, отметив: «Уровень запасов газа в хранилищах всё еще достаточно высок, чтобы покрыть оставшуюся часть зимы, оставшуюся часть отопительного сезона».

Итконен подчеркнула, что несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, поставки энергии в Европе остаются стабильными. По ее словам, Евросоюз внимательно следит за ситуацией на международных рынках и принимает меры для обеспечения энергетической безопасности.

Тем временем на европейских биржах наблюдается рост цен на газ: на торгах понедельника стоимость достигала максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров. Это происходит на фоне нестабильной геополитической ситуации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

Аналитики отметили, что страны Евросоюза за последние две недели израсходовали столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном.