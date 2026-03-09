  • Новость часаПутин и Трамп провели телефонный разговор
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    9 марта 2026, 14:46 • Новости дня

    В ЕК заявили о достаточных запасах газа до конца отопительного сезона

    Tекст: Ольга Иванова

    В Еврокомиссии сообщили о высоком уровне запасов газа в европейских хранилищах, что позволяет покрыть потребности до завершения текущего отопительного сезона.

    Уровень запасов газа в подземных хранилищах стран Евросоюза позволяет обеспечить регион энергией до конца текущего отопительного сезона, передает РИА «Новости». Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на брифинге, отметив: «Уровень запасов газа в хранилищах всё еще достаточно высок, чтобы покрыть оставшуюся часть зимы, оставшуюся часть отопительного сезона».

    Итконен подчеркнула, что несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, поставки энергии в Европе остаются стабильными. По ее словам, Евросоюз внимательно следит за ситуацией на международных рынках и принимает меры для обеспечения энергетической безопасности.

    Тем временем на европейских биржах наблюдается рост цен на газ: на торгах понедельника стоимость достигала максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров. Это происходит на фоне нестабильной геополитической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Аналитики отметили, что страны Евросоюза за последние две недели израсходовали столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    9 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Необходимо вернуться к закупкам топлива у Москвы, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    Это необходимо для защиты от дефицита и удорожания сырья из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин заявил о временном характере высоких цен на сырьевые товары
    Путин заявил о временном характере высоких цен на сырьевые товары
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что текущий рост цен на нефть превышает 30% за последнюю неделю, при этом правительство страны внимательно следит за экспортом энергоносителей.

    Цены на сырьевые товары носят временный характер, и Россия это осознаёт, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин подчеркнул на совещании по рынкам нефти и газа: «Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем».

    Путин также заявил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа только в те страны, которые считаются надежными контрагентами. По его словам, поставки энергоносителей будут идти туда, где партнеры доказали свою добросовестность.

    Глава государства отметил, что на мировых рынках нефти продолжаются резкие колебания цен, тенденция при этом смещается в сторону увеличения. Путин сообщил, что только за последнюю неделю стоимость нефти выросла более чем на 30%, а рано утром баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение.

    Президент отдельно подчеркнул, что правительство России внимательно контролирует вопросы поставок отечественных энергоносителей за рубеж. Путин заверил, что эти процессы находятся под постоянным наблюдением правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Мировые цены на нефть замедлили рост до 13% к середине дня 9 марта. Стоимость сортов Brent и WTI осталась выше отметки 100 долларов за баррель. Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    9 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Мелони попыталась неудачно оправдать удары по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в телеэфире, пытаясь объяснить причины американской военной агрессии против Ирана.

    Джорджа Мелони в беседе с ведущим телеканала Rete 4 Марио Джордано заявила, что Вашингтон атаковал Тегеран из-за краха дипломатических усилий, передает «Газета.Ru».

    Собеседник усомнился в логике политика и фактически обвинил ее в обмане аудитории.

    «То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» – задал неудобный вопрос журналист.

    Премьер попыталась оправдаться отсутствием Рима за столом переговоров. По ее словам, иранская сторона намеренно затягивала диалог с Соединенными Штатами, поэтому возможностей для достижения соглашения просто не было.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.

    Ранее Франция перенаправила единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье. Франция, Германия и Британия заявили о готовности обороняться от Ирана.

    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    9 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о переходе Евросоюза к демонстрации силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен сделать вопросы защищенности основой всей деятельности объединения ради возможности проецировать мощь, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Новая концепция безопасности Евросоюза будет нацелена на демонстрацию силы и расширение внешнего влияния, сказала фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    «Европа должна быть способна проецировать силу: сдерживать, противодействовать и увеличивать наше влияние», – заявила политик.

    Она добавила, что этот постулат ляжет в основу новой европейской стратегии безопасности.

    Руководитель ЕК отметила, что вопросы защищенности станут фундаментом любой деятельности внутри Евросоюза. Такой подход должен стать мышлением по умолчанию во всех сферах, включая оборону, промышленность, инфраструктуру и высокие технологии.

    Напомним, Евросоюз в начале года приступил к разработке новой стратегии безопасности.

    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    9 марта 2026, 01:30 • Новости дня
    В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня

    Tекст: Катерина Туманова

    Запасов природного газа в Британии хватит всего на два дня, что вызывает серьезное беспокойство из-за конфликта на Ближнем Востоке, пишет Daily Mail со ссылкой на данные компании National Gas.

    «Согласно новым данным, опубликованным компанией National Gas, запасы газа в Великобритании сократились с 18 тыс. ГВт/ч в прошлом году до 6,7 тыс. ГВт/ч, чего достаточно всего на 1,5 дня потребления. Аналогичное количество газа хранится в виде сжиженного природного газа (СПГ)», – сказано в материале Daily Mail (DM). 

    Газета отмечает, что Европа к колебаниям поставок топлива подготовилась лучше,  поскольку запасов газа у нее хватит на несколько недель. При этом трейдеры  пользуются ситуацией в Британии и устанавливают завышенные цена на газ. В настоящее время страна платит самую высокую цену за газ в Европе, отмечает DM.

    Нарушения на газовом рынке частично вызваны почти полным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок природного газа и нефти, а также остановкой добычи в некоторых регионах, пишет газета.

    По прогнозам экспертов отрасли, цены на нефть вскоре достигнут 100 долларов за баррель, а если ближневосточная война затянется, то могут достичь и 150 долларов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа. Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном. Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    9 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом о перспективах главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    «Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» – задал риторический вопрос Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он сопроводил публикацию совместным фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

    Накануне глава РФПИ также иронично отметил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Москву о поставках газа, нефти и удобрений.

    Ранее Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. До этого он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны. Спецпредставитель президента спрогнозировал неизбежный рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    9 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.

    В своем видеообращении, которое транслировал телеканал М1, Орбан заявил: «Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Сегодня я выдвинул эту инициативу в письме председателю Еврокомиссии госпоже фон дер Ляйен», передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства подчеркнул, что Европа столкнулась с опасностью резкого роста цен на нефть и газ не только из-за конфликта на Ближнем Востоке, но и в результате прекращения Украиной транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что введенная Владимиром Зеленским нефтяная блокада представляет серьезную угрозу для Венгрии, Словакии и всего Евросоюза.

    Орбан считает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо отменить запрет на поставки российских нефти и газа, а также предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до неприемлемого уровня. Для обсуждения ситуации премьер назначил внеочередное заседание правительства.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    7 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Глава РФПИ Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает мощнейшая волна негативных последствий из-за ошибочных решений в сфере энергетики, усугубивших положение объединения на фоне ближневосточного кризиса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европу скоро накроет огромная волна проблем из-за неверных шагов в отрасли, передает РИА «Новости». По его словам, эти ошибки поставили объединение в проигрышное положение после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск задался вопросом, кто выигрывает от хаоса в регионе, на фоне сообщений о возможном снятии санкций США с российской нефти. Глава РФПИ в ответ указал на ответственность самих европейских политиков за сложившуюся ситуацию.

    «Это не европейские бюрократы, принявшие неверные решения в энергетической сфере и поставившие под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Грядёт цунами энергетики и правды. Передавайте привет Урсуле и Кайе», – резюмировал Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Позднее он иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

