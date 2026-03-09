  • Новость часаПутин и Трамп провели телефонный разговор
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    9 марта 2026, 13:43 • Новости дня

    Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом о перспективах главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    «Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» – задал риторический вопрос Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он сопроводил публикацию совместным фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

    Накануне глава РФПИ также иронично отметил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Москву о поставках газа, нефти и удобрений.

    Ранее Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. До этого он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны. Спецпредставитель президента спрогнозировал неизбежный рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    9 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Венгрия призвала ЕС срочно вернуть российскую нефть и газ
    @ Дмитрий Феоктистов/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

    Необходимо вернуться к закупкам топлива у Москвы, сказал Сийярто, передает ТАСС.

    Это необходимо для защиты от дефицита и удорожания сырья из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    «В нынешней ситуации Европейский союз должен незамедлительно принять меры. Чтобы предотвратить резкое повышение цен, необходимо немедленно отменить запрет на импорт российских энергоносителей во всех регионах Европы», – указал он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Виктор Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    9 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин заявил о временном характере высоких цен на сырьевые товары
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что текущий рост цен на нефть превышает 30% за последнюю неделю, при этом правительство страны внимательно следит за экспортом энергоносителей.

    Цены на сырьевые товары носят временный характер, и Россия это осознаёт, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин подчеркнул на совещании по рынкам нефти и газа: «Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем».

    Путин также заявил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа только в те страны, которые считаются надежными контрагентами. По его словам, поставки энергоносителей будут идти туда, где партнеры доказали свою добросовестность.

    Глава государства отметил, что на мировых рынках нефти продолжаются резкие колебания цен, тенденция при этом смещается в сторону увеличения. Путин сообщил, что только за последнюю неделю стоимость нефти выросла более чем на 30%, а рано утром баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение.

    Президент отдельно подчеркнул, что правительство России внимательно контролирует вопросы поставок отечественных энергоносителей за рубеж. Путин заверил, что эти процессы находятся под постоянным наблюдением правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Мировые цены на нефть замедлили рост до 13% к середине дня 9 марта. Стоимость сортов Brent и WTI осталась выше отметки 100 долларов за баррель. Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    9 марта 2026, 08:16 • Новости дня
    Мелони попыталась неудачно оправдать удары по Ирану

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Итальянский премьер Джорджа Мелони попала в неловкую ситуацию в телеэфире, пытаясь объяснить причины американской военной агрессии против Ирана.

    Джорджа Мелони в беседе с ведущим телеканала Rete 4 Марио Джордано заявила, что Вашингтон атаковал Тегеран из-за краха дипломатических усилий, передает «Газета.Ru».

    Собеседник усомнился в логике политика и фактически обвинил ее в обмане аудитории.

    «То есть вы хотите сказать, простите, уточняю, что переговоры и дипломатия провалились, <…>, так что, судя по вашим словам, в тот момент, когда началось нападение, по вашему мнению, для дипломатии уже не оставалось места?» – задал неудобный вопрос журналист.

    Премьер попыталась оправдаться отсутствием Рима за столом переговоров. По ее словам, иранская сторона намеренно затягивала диалог с Соединенными Штатами, поэтому возможностей для достижения соглашения просто не было.

    Бывший канцлер Германии Ангела Меркель выступила за самостоятельную дипломатическую стратегию Евросоюза и подчеркнула важность политического единства Европы.

    Ранее Франция перенаправила единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье. Франция, Германия и Британия заявили о готовности обороняться от Ирана.

    9 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые с июля 2022 года стоимость барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов, о чем свидетельствую данные торгов на майские фьючерсы.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на открытии торгов в понедельник, 9 марта, превысила 110 долларов, передает РИА «Новости».

    Показатель цена по состоянию на 1.58 мск достиг 108,62 доллара (+17,19% относительно закрытия).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Нефть Brent 6 марта подорожала до 94 долларов за баррель.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    9 марта 2026, 13:48 • Новости дня
    Фон дер Ляйен заявила о переходе Евросоюза к демонстрации силы

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Брюссель намерен сделать вопросы защищенности основой всей деятельности объединения ради возможности проецировать мощь, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    Новая концепция безопасности Евросоюза будет нацелена на демонстрацию силы и расширение внешнего влияния, сказала фон дер Ляйен, передает РИА «Новости».

    «Европа должна быть способна проецировать силу: сдерживать, противодействовать и увеличивать наше влияние», – заявила политик.

    Она добавила, что этот постулат ляжет в основу новой европейской стратегии безопасности.

    Руководитель ЕК отметила, что вопросы защищенности станут фундаментом любой деятельности внутри Евросоюза. Такой подход должен стать мышлением по умолчанию во всех сферах, включая оборону, промышленность, инфраструктуру и высокие технологии.

    Напомним, Евросоюз в начале года приступил к разработке новой стратегии безопасности.

    9 марта 2026, 16:09 • Новости дня
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России

    Tекст: Дарья Григоренко

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен с предложением немедленно отказаться от санкций Евросоюза против российской энергетики.

    В своем видеообращении, которое транслировал телеканал М1, Орбан заявил: «Мы должны пересмотреть и приостановить все санкции, введенные в отношении российской энергетики по всей Европе. Сегодня я выдвинул эту инициативу в письме председателю Еврокомиссии госпоже фон дер Ляйен», передает ТАСС.

    Глава венгерского правительства подчеркнул, что Европа столкнулась с опасностью резкого роста цен на нефть и газ не только из-за конфликта на Ближнем Востоке, но и в результате прекращения Украиной транзита российской нефти по трубопроводу «Дружба». Он отметил, что введенная Владимиром Зеленским нефтяная блокада представляет серьезную угрозу для Венгрии, Словакии и всего Евросоюза.

    Орбан считает, что в сложившейся ситуации европейским странам необходимо отменить запрет на поставки российских нефти и газа, а также предотвратить рост цен на дизельное топливо и бензин до неприемлемого уровня. Для обсуждения ситуации премьер назначил внеочередное заседание правительства.

    Ранее глава венгерского МИД Петер Сийярто сообщил, что Будапешт предлагает снятие ограничений на поставки углеводородов в Евросоюз из России ради предотвращения резкого скачка цен на фоне конфликта на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Орбан сообщал о намерении Венгрии обойти запрет ЕС на импорт нефти и газа из России. Глава МИД Петер Сийярто предупредил об угрозе для национальной энергетической безопасности в случае отказа от российского сырья. Ранее Будапешт уже настаивал на отмене ограничений из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    9 марта 2026, 03:30 • Новости дня
    Атаки по нефтяным объектам Ирана вызвали разногласия между США и Израилем

    Телеканал N12 узнал о разногласиях между США и Израилем из-за атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвали недопонимание между военными США и Израиля, сообщил израильский телеканал «№12-й» со ссылкой на американского чиновника.

    Высокопоставленный представитель службы безопасности США заявил, что напряженность между американскими военными и Израилем вызвали удары по  нефтяным объектам в Иране.

    «Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сказали, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», – сказано в сообщении телеканала в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о распространении пятен мазута из зоны конфликта до пляжей островных государств. США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране. Тегеран накрыло ядовитым дымом после ночной атаки на нефтехранилища.


    9 марта 2026, 02:13 • Новости дня
    Трамп заявил, что скачок цен на нефть – это «мизерная цена» за безопасность

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в ответ на беспокойство трейдеров ростом цен на нефть с открытием бирж в понедельник заявил, что эти процессы временные и по сравнению с долгосрочной ядерной безопасностью, ради которой ведется борьба с Ираном, является минимальной платой.

    Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), три крупнейших производителя нефти ОПЕК, сократили добычу нефти из-за нехватки места для ее хранения. После этого открытие бирж отметилось ростом стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    «Американская нефть марки WTI подорожала примерно на 35% на прошлой неделе, показав самый большой рост в истории фьючерсных торгов с 1983 года», – сообщил CNBC.

    Однако все это не заставило Дональда Трампа унывать или беспокоиться. В соцсети Truth Social он разместил пост-напоминание, ради чего происходят все эти события на рынке.

    «Краткосрочный скачок цен на нефть, которые тут же снизятся после устранения ядерной угрозы Ирана, – это мизерная цена за безопасность и мир в США и во всем мире. Только дураки могут думать иначе!» – написал глава Белого дома.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.


    9 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Дмитриев отметил звучный голос России на мировой арене с ростом цен на нефть

    Дмитриев: И голос России в мировой экономике и геополитике звучит громче

    Tекст: Катерина Туманова

    Игнорировать Россию с ее статусом системообразующего поставщика энергии невозможно, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно. Россия – системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста», – написал он в Telegram-канале.

    Дмитриев добавил, что за ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, с чем Дмитриев всех поздравил, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    9 марта 2026, 19:20 • Новости дня
    Путин провел совещание по росту цен на нефть и газ

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле по ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Президент России Владимир Путин 9 марта провёл в Кремле совещание, посвящённое ситуации на мировых рынках нефти и газа, передает РИА «Новости». Глава государства отметил важность согласования действий государства и частных компаний в условиях изменений на энергетических рынках. Путин подчеркнул: «Я пригласил вас сегодня собраться, чтобы поговорить о ситуации, которая складывается на мировых энергетических рынках, сверить часы, и хотел бы услышать ваши мнения по поводу происходящих событий, посоветоваться с вами по поводу того, как нам скоординировать усилия государства и частных наших компаний в связи с происходящими событиями».

    Особое внимание на совещании уделялось влиянию ситуации на Ближнем Востоке на мировую энергетику. Путин напомнил, что Россия неоднократно предупреждала о возможных последствиях дестабилизации в регионе для глобального топливно-энергетического комплекса. По его словам, такие процессы могут привести к росту цен на энергоносители, ограничению поставок и срыву крупных инвестиционных проектов.

    В ходе обсуждения президент отметил, что темпы роста мировых цен на газ сейчас превышают темпы удорожания нефти. По его оценке, ускоряющийся рост стоимости газа требует особого внимания с российской стороны, поскольку влияет на глобальную энергобезопасность и экономическую стабильность.

    Кроме того, Путин сообщил, что за последнюю неделю мировые цены на нефть увеличились более чем на 30%. Это, по мнению президента, ещё раз подтверждает серьёзность складывающейся ситуации и необходимость разработки совместных ответных мер для поддержания российского топливно-энергетического сектора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    9 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Цены на нефть замедлили рост до 13%

    Tекст: Ольга Иванова

    Рост мировых цен на нефть к середине дня замедлился до 13%, но стоимость Brent и WTI осталась выше 100 долларов за баррель.

    Мировые цены на нефть в понедельник замедлили свой рост до 13% по сравнению с утренним скачком в 16% и 30% на старте торгов, пишет РИА «Новости». Несмотря на снижение темпов роста, котировки по-прежнему держатся на уровне выше 100 долларов за баррель из-за сохраняющихся опасений вокруг напряженности на Ближнем Востоке.

    По данным на 14.41 по московскому времени, майские фьючерсы на нефть Brent выросли на 12,64% – до 104,41 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть марки WTI прибавили 12,75% и стоили 102,49 доллара за баррель.

    В начале торгов стоимость нефти Brent превышала 119 долларов за баррель впервые с июня 2022 года, WTI также превысила 119 долларов, что соответствовало росту почти на 30%. Позже рост замедлился до 25%, а затем до 16% на фоне сообщений о возможном высвобождении стратегических запасов нефти странами G7.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.


    9 марта 2026, 14:46 • Новости дня
    В ЕК заявили о достаточных запасах газа до конца отопительного сезона

    Tекст: Ольга Иванова

    В Еврокомиссии сообщили о высоком уровне запасов газа в европейских хранилищах, что позволяет покрыть потребности до завершения текущего отопительного сезона.

    Уровень запасов газа в подземных хранилищах стран Евросоюза позволяет обеспечить регион энергией до конца текущего отопительного сезона, передает РИА «Новости». Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Ана Кайза Итконен на брифинге, отметив: «Уровень запасов газа в хранилищах всё еще достаточно высок, чтобы покрыть оставшуюся часть зимы, оставшуюся часть отопительного сезона».

    Итконен подчеркнула, что несмотря на конфликт на Ближнем Востоке, поставки энергии в Европе остаются стабильными. По ее словам, Евросоюз внимательно следит за ситуацией на международных рынках и принимает меры для обеспечения энергетической безопасности.

    Тем временем на европейских биржах наблюдается рост цен на газ: на торгах понедельника стоимость достигала максимума с января 2023 года – 800 долларов за тысячу кубометров. Это происходит на фоне нестабильной геополитической ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Аналитики отметили, что страны Евросоюза за последние две недели израсходовали столько газа, сколько обычно накапливают за два месяца перед отопительным сезоном.

