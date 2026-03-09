Силы ПВО уничтожили над Россией более 160 дронов ВСУ за ночь

Tекст: Катерина Туманова

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 марта до 7.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – отметили там.

В оборонном ведомстве уточнили, что 54 БПЛА сбили над Брянской областью, 47 дронов уничтожили над Республикой Крым, 16 беспилотников нейтрализовали над Краснодарским краем.

Еще 11 БПЛА сбили над территорией Калужской области, восемь – над территорией Новгородской областью, пять беспилотников уничтожены над Белгородской областью, по четыре дрона сбиты над Черным морем и Смоленской областью, по три БПЛА – над Воронежской областью и Адыгеей.

Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили по два беспилотника и по одному БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.