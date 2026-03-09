  • Новость часаПутин и Трамп провели телефонный разговор
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    9 марта 2026, 07:10 • Новости дня

    Дмитриев отметил звучный голос России на мировой арене с ростом цен на нефть

    Дмитриев: И голос России в мировой экономике и геополитике звучит громче

    Tекст: Катерина Туманова

    Игнорировать Россию с ее статусом системообразующего поставщика энергии невозможно, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно. Россия – системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста», – написал он в Telegram-канале.

    Дмитриев добавил, что за ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, с чем Дмитриев всех поздравил, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (30)
    9 марта 2026, 07:55 • Новости дня
    Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года

    Управляющие фондами получают рекордно высокие зарплаты

    Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В декабре 2025 года лидерами по средним зарплатам стали специалисты по управлению фондами, где доходы значительно превысили показатели других секторов, следует из данных статистики.

    В декабре 2025 года специалисты, занятые в сфере управления фондами, получали самые высокие средние зарплаты в России – 897 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Управление фондами включает деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе, работая в интересах как физических, так и юридических лиц,

    Второе место по доходам заняли сотрудники холдинговых компаний, их средний заработок составил 732,2 тыс. рублей. На третьем месте оказались работники головных офисов, где средняя зарплата достигла 551,8 тыс. рублей.

    В расчетах учитывались все доходы до вычета налогов, включая премии и бонусы. Статистика охватывает всех сотрудников, в том числе и получающих сверхвысокие оклады.

    В целом по стране средняя заработная плата в конце года составила 139,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом, когда она равнялась 128,7 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей.

    Комментарии (18)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 14:20 • Новости дня
    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть

    Эксперт Юшков: Сверхвысокие цены на нефть не продержатся слишком долго

    Эксперт счел временным явлением высокие цены на нефть
    @ Eli Hartman/AP/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Пока заблокирован Ормузский пролив, а на Ближнем Востоке наносятся удары по нефтедобывающим и перерабатывающим мощностям, рынку приходится учитывать массу рисков. Но слишком долго высокая цена держаться не может, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее цена нефти на торгах превысила 110 долларов за баррель.

    «За минувшие выходные накопилось немало событий, которые оказывают прямое влияние на мировой рынок нефти. Так, поступали сообщения об ударах по нефтяным объектам стран Ближнего Востока, в частности были атаки со стороны Израиля и США», – сказал Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    По его словам, действия Вашингтона и Тель-Авива легко объясняются. «Еврейское государство заинтересовано лишить Иран возможности получать экспортную выручку, которая в дальнейшем могла бы пойти на восстановление страны. Кроме того, Израиль хотел бы еще больше дестабилизировать Иран», – детализирует спикер.

    «Штаты же хотят лишить Китай доступа к иранской нефти, ведь Тегеран был для Пекина одним из наиболее выгодных поставщиков сырья», – продолжает спикер. Он также обратил внимание на то, что иранские удары были нанесены по месторождениям и нефтеперерабатывающим мощностям в Саудовской Аравии, ОАЭ, Ираке, а в Катаре по газовым объектам, и на все это реагирует рынок.

    «Переход от атак по военно-политическим объектам к ударам по энергетической инфраструктуре лишь эскалирует конфликт и, среди прочего, затягивает открытие Ормузского пролива. Более того, когда пролив будет открыт, не очень понятно, сколько сырья придет из Персидского залива», – указывает собеседник.

    «Между тем постепенно «проедается» тот объем ресурса, который хранился на танкерах у берегов стран-потребителей и на некоторое время стал заменой блокированной в Персидском заливе нефти. Как следствие, потребителям приходится «раскупоривать» стратегические запасы черного золота», – заметил аналитик. В заключение он призвал дождаться окончания дня на бирже, чтобы оценить итоговую стоимость ресурса. «Не думаю, что сверхвысокие цены продержатся слишком долго. Иначе это убьет спрос», – резюмировал Юшков.

    Ранее Кирилл Дмитриев, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – написал он в соцсети Х (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом. «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа.

    Комментарии (8)
    9 марта 2026, 04:15 • Новости дня
    Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке Россия составила проект резолюции СБ ООН, содержащий призыв к прекращению огня и возвращению к переговорам, сообщил источник, предоставивший текст документа.

    «Совет Безопасности <...> призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», – цитирует выдержку из документа РИА «Новости».

    Проект резолюции также содержит настоятельный призыв к возвращению сторон к переговорам без задержек и максимальному использованию политических и дипломатических мер для урегулирования ситуации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса. Он предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Генсек ООН так же заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 19:25 • Новости дня
    Путин заявил о временном характере высоких цен на сырьевые товары
    Путин заявил о временном характере высоких цен на сырьевые товары
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин подчеркнул, что текущий рост цен на нефть превышает 30% за последнюю неделю, при этом правительство страны внимательно следит за экспортом энергоносителей.

    Цены на сырьевые товары носят временный характер, и Россия это осознаёт, передает РИА «Новости». Президент Владимир Путин подчеркнул на совещании по рынкам нефти и газа: «Высокие цены на сырьевые товары носят, безусловно, временный характер. Мы с вами это понимаем».

    Путин также заявил, что Россия продолжит экспорт нефти и газа только в те страны, которые считаются надежными контрагентами. По его словам, поставки энергоносителей будут идти туда, где партнеры доказали свою добросовестность.

    Глава государства отметил, что на мировых рынках нефти продолжаются резкие колебания цен, тенденция при этом смещается в сторону увеличения. Путин сообщил, что только за последнюю неделю стоимость нефти выросла более чем на 30%, а рано утром баррель превышал 119 долларов, позже опускаясь до 106-107 долларов, однако общий тренд сохраняется на повышение.

    Президент отдельно подчеркнул, что правительство России внимательно контролирует вопросы поставок отечественных энергоносителей за рубеж. Путин заверил, что эти процессы находятся под постоянным наблюдением правительства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин провел совещание в Кремле, посвященное ситуации на мировых рынках нефти и газа.

    Мировые цены на нефть замедлили рост до 13% к середине дня 9 марта. Стоимость сортов Brent и WTI осталась выше отметки 100 долларов за баррель. Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    Комментарии (3)
    9 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые с июля 2022 года стоимость барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов, о чем свидетельствую данные торгов на майские фьючерсы.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на открытии торгов в понедельник, 9 марта, превысила 110 долларов, передает РИА «Новости».

    Показатель цена по состоянию на 1.58 мск достиг 108,62 доллара (+17,19% относительно закрытия).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Нефть Brent 6 марта подорожала до 94 долларов за баррель.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 13:43 • Новости дня
    Дмитриев спросил о судьбе Каллас и фон дер Ляйен при нефти по 110 долларов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Глава РФПИ и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев задался вопросом о перспективах главы евродипломатии Каи Каллас и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен при росте мировых цен на нефть выше 110 долларов за баррель.

    «Куда пойдут улыбающиеся стратеги Урсула и Кая при ценах на нефть выше 110 долларов?» – задал риторический вопрос Дмитриев в соцсетях, передает РИА «Новости».

    Он сопроводил публикацию совместным фото Урсулы фон дер Ляйен и Каи Каллас.

    Накануне глава РФПИ также иронично отметил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Москву о поставках газа, нефти и удобрений.

    Ранее Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов. До этого он обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны. Спецпредставитель президента спрогнозировал неизбежный рост цен на нефть свыше 100 долларов за баррель.

    Комментарии (4)
    9 марта 2026, 06:28 • Новости дня
    Доктор Лебедева назвала усиливающие сонливость продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Продукты с высоким содержанием сахара, быстрых углеводов и жиров могут способствовать появлению усталости и сонливости после еды, предупредила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.

    «После их употребления уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, что провоцирует чувство усталости, вялости и сонливости. Тяжёлые, жирные и жареные блюда также часто вызывают сонливость», рассказал она RT.

    Лебедева пояснила, что при переваривании таких продуктов организм тратит много энергии на расщепление жиров, из-за этого замедляется метаболизм и кровоток, особенно к мозгу, что отражается на когнитивной активности и ощущении бодрости.

    Эксперт подчеркнула, что некоторые продукты содержат аминокислоту триптофан, влияющую на выработку серотонина и мелатонина. К ним относятся молоко, йогурт, бананы и орехи. При сочетании с углеводами эти продукты усиливают расслабление и сонливость, особенно вечером.

    Лебедева добавила, что алкоголь вызывает временное возбуждение, но затем подавляет нервную систему, нарушая ритм сна и вызывая вялость.

    Она посоветовала следить за размером порций и сбалансированностью рациона, чтобы избежать чрезмерной усталости, особенно в рабочее время или первой половине дня.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 03:30 • Новости дня
    Атаки по нефтяным объектам Ирана вызвали разногласия между США и Израилем

    Телеканал N12 узнал о разногласиях между США и Израилем из-за атак на Иран

    Tекст: Катерина Туманова

    Удары по нефтяной инфраструктуре Ирана вызвали недопонимание между военными США и Израиля, сообщил израильский телеканал «№12-й» со ссылкой на американского чиновника.

    Высокопоставленный представитель службы безопасности США заявил, что напряженность между американскими военными и Израилем вызвали удары по  нефтяным объектам в Иране.

    «Израильтяне заранее предупредили нас об ударах по нефтяным объектам, но не сказали, что они будут настолько масштабными. Мы считаем, что это была плохая идея», – сказано в сообщении телеканала в соцсети Х.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, официальный представитель МИД Мария Захарова рассказала о распространении пятен мазута из зоны конфликта до пляжей островных государств. США и Израиль нанесли удары по нефтехранилищам в Иране. Тегеран накрыло ядовитым дымом после ночной атаки на нефтехранилища.


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 07:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Россией более 160 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max доложило об уничтожении средствами ПВО за ночь 163 дронов ВСУ над 14-ю регионами России.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 марта до 7.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – отметили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 54 БПЛА сбили над Брянской областью, 47 дронов уничтожили над Республикой Крым, 16 беспилотников нейтрализовали над Краснодарским краем.

    Еще 11 БПЛА сбили над территорией Калужской области, восемь – над территорией Новгородской областью, пять беспилотников уничтожены над Белгородской областью, по четыре дрона сбиты над Черным морем и Смоленской областью, по три  БПЛА – над Воронежской областью и Адыгеей.

    Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили по два беспилотника и по одному БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 02:13 • Новости дня
    Трамп заявил, что скачок цен на нефть – это «мизерная цена» за безопасность

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский лидер Дональд Трамп в ответ на беспокойство трейдеров ростом цен на нефть с открытием бирж в понедельник заявил, что эти процессы временные и по сравнению с долгосрочной ядерной безопасностью, ради которой ведется борьба с Ираном, является минимальной платой.

    Ирак, Кувейт и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), три крупнейших производителя нефти ОПЕК, сократили добычу нефти из-за нехватки места для ее хранения. После этого открытие бирж отметилось ростом стоимости нефти выше 100 долларов за баррель.

    «Американская нефть марки WTI подорожала примерно на 35% на прошлой неделе, показав самый большой рост в истории фьючерсных торгов с 1983 года», – сообщил CNBC.

    Однако все это не заставило Дональда Трампа унывать или беспокоиться. В соцсети Truth Social он разместил пост-напоминание, ради чего происходят все эти события на рынке.

    «Краткосрочный скачок цен на нефть, которые тут же снизятся после устранения ядерной угрозы Ирана, – это мизерная цена за безопасность и мир в США и во всем мире. Только дураки могут думать иначе!» – написал глава Белого дома.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Кремль заявил о существенном росте спроса на российские энергоресурсы.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Бывшего замдиректора концерна «Калашников» обвинили в мошенничестве

    Tекст: Катерина Туманова

    Одному из бывших заместителей директора концерна «Калашников» предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при поставках для Минобороны, о чем сообщили в правоохранительных органах.

    «Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере), совершенного организованной группой в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту. Обвиняемый арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов», – рассказал источник ТАСС.

    Напомним, днем ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела против бывших работников концерна «Калашников» из-за махинаций при поставках средств защиты для Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам концерна Ксению Гращенкову по делу о хищениях. Уголовное дело о мошенничестве при поставках деталей рассматривается с ущербом свыше 35 млн рублей. Бывшему директору компании-поставщика Юрию Чернышеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 03:14 • Новости дня
    Организаторы конкурса красоты БРИКС назвали страну его проведения в 2027 году

    Организаторы конкурса красоты БРИКС назвали страну его проведения в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Международный конкурс красоты стран БРИКС, впервые прошедший в Казани, в 2027 году планируется провести в Индии, сообщили организаторы.

    Президент конкурса Динара Саляхова заявила о намерении продолжать конкурс и стремиться сделать его ежегодным.

    «Я могу сказать, что за эти восемь дней нам удалось создать уникальное международное сообщество. <…> Конкурс будет жить», – сказала Саляхова ТАСС.

    Член жюри конкурса, обладательница титула «Миссис Индия 2025-2026» Ринима Борах выразила готовность принять следующий конкурс в Индии. По ее словам, мероприятие в Казани стало самым красивым и уникальным, а подготовка к конкурсу в Индии уже обсуждается с организаторами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянка Валентина Алексеева получила титул первой «Мисс БРИКС» на финале конкурса в Казани. Заключительный этап смотра  прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана. В состав жюри мероприятия вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова. Филипп Киркоров назвал «Мисс БРИКС» в Казани круче «Евровидения».


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 03:45 • Новости дня
    Эксперты предупредили об уловке мошенников якобы из магазина дорогой техники

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередная выдумка злоумышленников представляет собой попытку представиться сотрудниками службы доставки из магазина премиальной техники и потребовать назвать код подтверждения из смс, чтобы сверить данные заказа.

    В новой схеме аферисты звонят россиянам, представляясь работниками службы доставки магазина премиальной техники, заявляя, будто оформлен и оплачен заказ на имя получателя.

    В ходе разговора мошенники называют персональные данные и адрес потенциальной жертвы, чтобы убедить в достоверности информации. Основная цель злоумышленников – добиться, чтобы жертва назвала код подтверждения, пришедший по смс, якобы для сверки данных, передает РИА «Новости».

    При этом на любые уточняющие вопросы о стоимости или содержании заказа мошенники не отвечают, переводя разговор к необходимости сообщить код подтверждения.

    Эксперты предупреждают, что подобные звонки могут привести к потере средств или получению доступа к личной информации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, злоумышленники взламывают аккаунты пользователей для оформления заказов на дорогую технику в рассрочку. Аферисты заманивают покупателей на фишинговые сайты обещаниями крупного кешбэка. МВД раскрыло схему мошенников на маркетплейсах с огромными скидками на товары.

    Комментарии (0)
    Главное
    Reuters сообщило о планах Трампа снизить цены на нефть
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России
    В Испании призвали провести референдум о выходе из НАТО
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России
    Премьер Грузии поблагодарил российских тренеров за успехи на Олимпиаде