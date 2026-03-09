Доктор Лебедева назвала усиливающие сонливость продукты

Tекст: Катерина Туманова

«После их употребления уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, что провоцирует чувство усталости, вялости и сонливости. Тяжёлые, жирные и жареные блюда также часто вызывают сонливость», рассказал она RT.

Лебедева пояснила, что при переваривании таких продуктов организм тратит много энергии на расщепление жиров, из-за этого замедляется метаболизм и кровоток, особенно к мозгу, что отражается на когнитивной активности и ощущении бодрости.

Эксперт подчеркнула, что некоторые продукты содержат аминокислоту триптофан, влияющую на выработку серотонина и мелатонина. К ним относятся молоко, йогурт, бананы и орехи. При сочетании с углеводами эти продукты усиливают расслабление и сонливость, особенно вечером.

Лебедева добавила, что алкоголь вызывает временное возбуждение, но затем подавляет нервную систему, нарушая ритм сна и вызывая вялость.

Она посоветовала следить за размером порций и сбалансированностью рациона, чтобы избежать чрезмерной усталости, особенно в рабочее время или первой половине дня.