  • Новость часаПутин и Трамп провели телефонный разговор
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Новый аятолла Ирана сразу разозлил Израиль и США
    Британия поменяла планы по поводу использования своего авианосца на Ближнем Востоке
    Советская лыжница отметила упадок Швеции и развитие России
    Певцов назвал варварством иностранные псевдонимы артистов в России
    Путин назвал ключевое отличие российских поставщиков углеводородов
    Рубио озвучил цели операции против Ирана
    Эксперт рассказал о растерянности Вашингтона из-за войны с Ираном
    Иран нанес удары по базам США и Израиля на Ближнем Востоке
    Лукашенко позвал узбеков жить в Белоруссии
    9 марта 2026, 06:28 • Новости дня

    Доктор Лебедева назвала усиливающие сонливость продукты

    Tекст: Катерина Туманова

    Продукты с высоким содержанием сахара, быстрых углеводов и жиров могут способствовать появлению усталости и сонливости после еды, предупредила доцент кафедры диетологии Университета РОСБИОТЕХ, кандидат медицинских наук Анастасия Лебедева.

    «После их употребления уровень глюкозы в крови резко повышается, а затем так же быстро падает, что провоцирует чувство усталости, вялости и сонливости. Тяжёлые, жирные и жареные блюда также часто вызывают сонливость», рассказал она RT.

    Лебедева пояснила, что при переваривании таких продуктов организм тратит много энергии на расщепление жиров, из-за этого замедляется метаболизм и кровоток, особенно к мозгу, что отражается на когнитивной активности и ощущении бодрости.

    Эксперт подчеркнула, что некоторые продукты содержат аминокислоту триптофан, влияющую на выработку серотонина и мелатонина. К ним относятся молоко, йогурт, бананы и орехи. При сочетании с углеводами эти продукты усиливают расслабление и сонливость, особенно вечером.

    Лебедева добавила, что алкоголь вызывает временное возбуждение, но затем подавляет нервную систему, нарушая ритм сна и вызывая вялость.

    Она посоветовала следить за размером порций и сбалансированностью рациона, чтобы избежать чрезмерной усталости, особенно в рабочее время или первой половине дня.

    9 марта 2026, 05:03 • Новости дня
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    Дмитриев поприветствовал всех в мире с нефтью дороже 100 долларов
    @ Сергей Карпухин/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал открытие нефтяных торгов 9 марта, когда стоимость нефти превысила 100 долларов.

    «Бинго! Добро пожаловать в мир нефти по цене более 100 долларов. Большинство считало это невозможным: в июне прогнозировали более 100 долларов. Теперь, когда большинство бюрократов ЕС до сих пор не понимают последствий, прогнозируют, что российская энергетика жизненно важна для выживания, и стратегические ошибки по ее ограничению будут полностью раскрыты. Диверсифицируйте, чтобы выжить», – порекомендовал он в соцсети Х.

    Дмитриев в тематическом треде также заметил, что проблема нефти уже не ограничивается Ормузским проливом.

    «Поскольку нефтегазовая инфраструктура подвергается атакам на Ближнем Востоке, а добыча ограничена, энергетический кризис, к сожалению, будет гораздо глубже и дольше, чем многие ожидают», – спрогнозировал он.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (30)
    9 марта 2026, 07:55 • Новости дня
    Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года

    Управляющие фондами получают рекордно высокие зарплаты

    Статистика выявила получателей самых высоких зарплат в России за декабрь 2025 года
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В декабре 2025 года лидерами по средним зарплатам стали специалисты по управлению фондами, где доходы значительно превысили показатели других секторов, следует из данных статистики.

    В декабре 2025 года специалисты, занятые в сфере управления фондами, получали самые высокие средние зарплаты в России – 897 тыс. рублей, передает РИА «Новости».

    Управление фондами включает деятельность по управлению активами за вознаграждение или на договорной основе, работая в интересах как физических, так и юридических лиц,

    Второе место по доходам заняли сотрудники холдинговых компаний, их средний заработок составил 732,2 тыс. рублей. На третьем месте оказались работники головных офисов, где средняя зарплата достигла 551,8 тыс. рублей.

    В расчетах учитывались все доходы до вычета налогов, включая премии и бонусы. Статистика охватывает всех сотрудников, в том числе и получающих сверхвысокие оклады.

    В целом по стране средняя заработная плата в конце года составила 139,7 тыс. рублей, увеличившись по сравнению с предыдущим периодом, когда она равнялась 128,7 тыс. рублей.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан. Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей. Средняя зарплата в России за год увеличилась более чем на 10 тыс. рублей.

    Комментарии (18)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 04:15 • Новости дня
    Россия подготовила проект резолюции СБ ООН по Ближнему Востоку

    Tекст: Катерина Туманова

    В ответ на обострение ситуации на Ближнем Востоке Россия составила проект резолюции СБ ООН, содержащий призыв к прекращению огня и возвращению к переговорам, сообщил источник, предоставивший текст документа.

    «Совет Безопасности <...> призывает все стороны немедленно прекратить свою военную деятельность и воздерживаться от дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке и за его пределами; осуждает самым решительным образом все атаки против гражданского населения и гражданской инфраструктуры и призывает к их защите, подчеркивая обязательства всех сторон в соответствии с международным правом, включая международное гуманитарное право», – цитирует выдержку из документа РИА «Новости».

    Проект резолюции также содержит настоятельный призыв к возвращению сторон к переговорам без задержек и максимальному использованию политических и дипломатических мер для урегулирования ситуации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава МИД Сергей Лавров заявил, что российские дипломаты совместно с дружественными странами намерены сформировать международную обстановку, исключающую силовое решение иранского вопроса. Он предупредил о тяжелейших последствиях действий США и Израиля для всего Ближнего Востока.

    Генсек ООН так же заявил о необходимости прекратить конфликт на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 02:00 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года

    Tекст: Катерина Туманова

    Впервые с июля 2022 года стоимость барреля нефти марки Brent превысила 110 долларов, о чем свидетельствую данные торгов на майские фьючерсы.

    Стоимость майских фьючерсов на нефть Brent на открытии торгов в понедельник, 9 марта, превысила 110 долларов, передает РИА «Новости».

    Показатель цена по состоянию на 1.58 мск достиг 108,62 доллара (+17,19% относительно закрытия).

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов. Нефть Brent 6 марта подорожала до 94 долларов за баррель.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 01:45 • Новости дня
    WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России

    Tекст: Катерина Туманова

    Несколько дней назад энергетическая отрасль России, как считали на Западе, находилась в худшем за последние годы состоянии: низкие цены на нефть и санкции лишали экономику денежных средств, однако война в Персидском заливе перевернула тенденцию.

    «Российская нефть, которая на прошлой неделе с трудом находила покупателей, теперь является востребованным товаром. США ослабили некоторые санкции, разрешив закупки ключевым покупателям российской нефти. Стремительный рост цен на нефть и природный газ напрямую приведет к увеличению прибыли российских производителей», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Газета пишет, что скидка, которую трейдеры требовали за покупку российской нефти в Индии, начала меняться, и некоторые трейдеры пытаются продавать нефть по ценам выше мировых.

    «Чем дольше будет продолжаться этот конфликт, тем больше мир будет зависеть как от российской нефти, так и от российских нефтепродуктов», – сказал Навин Дас, старший аналитик по нефти в компании Kpler, занимающейся отслеживанием судов.

    Издание отмечает, что эти события придали президенту России Владимиру Путину  уверенности на энергетическом рынке и он пригрозил прекратить оставшийся объем  поставок энергоносителей в Европу до истечения установленного Европой срока закупок российского СПГ и трубопроводного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев предсказал для Евросоюза «цунами последствий» из-за ошибок в энергетической политике. Он также назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента. В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня.

    Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 07:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили над Россией более 160 дронов ВСУ за ночь

    Tекст: Катерина Туманова

    Минобороны в канале мессенджера Max доложило об уничтожении средствами ПВО за ночь 163 дронов ВСУ над 14-ю регионами России.

    «В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 8 марта до 7.00 мск 9 марта дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 163 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа», – отметили там.

    В оборонном ведомстве уточнили, что 54 БПЛА сбили над Брянской областью, 47 дронов уничтожили над Республикой Крым, 16 беспилотников нейтрализовали над Краснодарским краем.

    Еще 11 БПЛА сбили над территорией Калужской области, восемь – над территорией Новгородской областью, пять беспилотников уничтожены над Белгородской областью, по четыре дрона сбиты над Черным морем и Смоленской областью, по три  БПЛА – над Воронежской областью и Адыгеей.

    Над Ростовской областью и Азовским морем уничтожили по два беспилотника и по одному БПЛА сбили над Астраханской, Волгоградской, Орловской и Тверской областями.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 07:10 • Новости дня
    Дмитриев отметил звучный голос России на мировой арене с ростом цен на нефть

    Дмитриев: И голос России в мировой экономике и геополитике звучит громче

    Tекст: Катерина Туманова

    Игнорировать Россию с ее статусом системообразующего поставщика энергии невозможно, отметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Нефть выше $100 – и голос России в мировой экономике и геополитике звучит еще громче. Реальность вновь берет свое: игнорировать Россию невозможно. Россия – системообразующий поставщик энергии, без которого невозможны ни глобальная стабильность, ни устойчивая модель мирового роста», – написал он в Telegram-канале.

    Дмитриев добавил, что за ошибки евробюрократов и русофобскую политику Европе придется заплатить колоссальную цену.

    Напомним, стоимость барреля нефти Brent на торгах 9 марта превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года, с чем Дмитриев всех поздравил, однако американский лидер назвал это «мизерной платой» за безопасность и временным явлением.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. WSJ узнала об опасениях в ЕС вынужденно изменить отношение к России.


    Комментарии (2)
    9 марта 2026, 04:25 • Новости дня
    Бывшего замдиректора концерна «Калашников» обвинили в мошенничестве

    Tекст: Катерина Туманова

    Одному из бывших заместителей директора концерна «Калашников» предъявлено обвинение в особо крупном мошенничестве при поставках для Минобороны, о чем сообщили в правоохранительных органах.

    «Одному из бывших директоров по закупкам и логистике в концерне предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ (мошенничества в особо крупном размере), совершенного организованной группой в рамках поставки средств защиты для нужд Минобороны по контракту. Обвиняемый арестован и находится в одном из столичных следственных изоляторов», – рассказал источник ТАСС.

    Напомним, днем ранее стало известно, что следователи возбудили уголовные дела против бывших работников концерна «Калашников» из-за махинаций при поставках средств защиты для Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, суд в Москве арестовал бывшего директора по закупкам концерна Ксению Гращенкову по делу о хищениях. Уголовное дело о мошенничестве при поставках деталей рассматривается с ущербом свыше 35 млн рублей. Бывшему директору компании-поставщика Юрию Чернышеву избрали меру пресечения в виде запрета определенных действий.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 03:14 • Новости дня
    Организаторы конкурса красоты БРИКС назвали страну его проведения в 2027 году

    Организаторы конкурса красоты БРИКС назвали страну его проведения в 2027 году

    Tекст: Катерина Туманова

    Международный конкурс красоты стран БРИКС, впервые прошедший в Казани, в 2027 году планируется провести в Индии, сообщили организаторы.

    Президент конкурса Динара Саляхова заявила о намерении продолжать конкурс и стремиться сделать его ежегодным.

    «Я могу сказать, что за эти восемь дней нам удалось создать уникальное международное сообщество. <…> Конкурс будет жить», – сказала Саляхова ТАСС.

    Член жюри конкурса, обладательница титула «Миссис Индия 2025-2026» Ринима Борах выразила готовность принять следующий конкурс в Индии. По ее словам, мероприятие в Казани стало самым красивым и уникальным, а подготовка к конкурсу в Индии уже обсуждается с организаторами.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, россиянка Валентина Алексеева получила титул первой «Мисс БРИКС» на финале конкурса в Казани. Заключительный этап смотра  прошел без традиционного дефиле в купальниках из-за Рамадана. В состав жюри мероприятия вошли телеведущая Виктория Лопырева и певица Ольга Бузова. Филипп Киркоров назвал «Мисс БРИКС» в Казани круче «Евровидения».


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 03:45 • Новости дня
    Эксперты предупредили об уловке мошенников якобы из магазина дорогой техники

    Tекст: Катерина Туманова

    Очередная выдумка злоумышленников представляет собой попытку представиться сотрудниками службы доставки из магазина премиальной техники и потребовать назвать код подтверждения из смс, чтобы сверить данные заказа.

    В новой схеме аферисты звонят россиянам, представляясь работниками службы доставки магазина премиальной техники, заявляя, будто оформлен и оплачен заказ на имя получателя.

    В ходе разговора мошенники называют персональные данные и адрес потенциальной жертвы, чтобы убедить в достоверности информации. Основная цель злоумышленников – добиться, чтобы жертва назвала код подтверждения, пришедший по смс, якобы для сверки данных, передает РИА «Новости».

    При этом на любые уточняющие вопросы о стоимости или содержании заказа мошенники не отвечают, переводя разговор к необходимости сообщить код подтверждения.

    Эксперты предупреждают, что подобные звонки могут привести к потере средств или получению доступа к личной информации.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, злоумышленники взламывают аккаунты пользователей для оформления заказов на дорогую технику в рассрочку. Аферисты заманивают покупателей на фишинговые сайты обещаниями крупного кешбэка. МВД раскрыло схему мошенников на маркетплейсах с огромными скидками на товары.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 06:55 • Новости дня
    «Северяне» рассказали о провальных попытках ВСУ форсировать реку Волчья

    Tекст: Катерина Туманова

    Российские бойцы группировки войск «Север» на Волчанском направлении уничтожили очередную штурм-группа 159 омбр ВСУ, которая пыталась форсировать реку Волчья в районе села Чайковка.

    «Силами 159 омбр ВСУ враг второй день подряд безуспешно пытается форсировать реку Волчья. Наша армейская авиация наносит прицельные удары, пополняя бесконечно длинные списки пропавших без вести солдат ВСУ», – рассказали бойцы в неофициальном Telegram-канале группы войск «Северный ветер».

    Также бойцы на Харьковскосм направлении продвинулись за сутки до 250 метров на двух направлениях в районе села Волчанские Хутора и южнее Графского. Силами ВКС России были нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районах Терновой, Зыбино, Верхней Писаревки, Варваровки и села Колодезное.

    На Липцовском направлении штурмовые группы «Северян» продвинулись на расстояние до 500 метров на трёх участках в сторону села Весёлое, на  Великобурлукском направлении было сломлено сопротивление противника, бойцы продвинулись на 400 метров на четырех участках.

    На Сумском направлении фронта силами авиации, ВКС России и операторами ударных БПЛА «Северяне» поразили живую силу и технику ВСУ в районах Кучеровки, сёл Бачевск, Суходол, Новая Сечь и Максимовщина, южнее Волфино и Павловки. Штурмовики в ходе упорных боев продвинулись в Сумском районе на восьми участках и в Глуховском на двух. За сутки общее продвижение составило до 350 м.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 200 человек (из них более 120 в Сумской и свыше 80 в Харьковской области)», – отмечено в сводке.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, украинские силы в ходе боев за освобождение Волчанска лишились более 23 тыс. солдат. Ганчев рассказал, как жители Купянска и Волчанска провели в подвалах три года. ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском.


    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 04:35 • Новости дня
    Калужский аэропорт Грабцево ввел временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Представитель Росавиации объявил о введении в аэропорту Грабцево временных ограничений полетов.

    «Аэропорт Калуги (Грабцево): введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 05:15 • Новости дня
    Аэропорты Геленджика, Краснодара и Сочи вернулись к штатной работе

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения сняты с аэропортов Геленджика, Краснодара и Сочи, сообщил в Telegram-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорты Геленджика, Краснодара (Пашковский) и Сочи: сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он.

    Напомним, 8 марта аэропорт Сочи временно ограничил полеты, как и воздушная гавань Краснодара и Геленджика.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 05:52 • Новости дня
    Росавиация ввела временные ограничения полетов в аэропорту Пскова

    Tекст: Катерина Туманова

    Псковский аэропорт временно ограничил вылеты и прием самолетов, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Пскова: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», – написал он в Telegram-канале.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    9 марта 2026, 06:15 • Новости дня
    Аэропорт Калуги вернулся к штатному режиму работы

    Tекст: Катерина Туманова

    Временные ограничения полетов сняты в аэропорту Калуги, сообщил представитель Росавиации.

    «Аэропорт Калуги (Грабцево): сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», – написал он в Telegram-канале.

    Напомним, ранее калужский аэропорт вводил ограничения полетов ради безопасностей пассажиров и экипаже самолетов.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, днем в воскресенье силы ПВО уничтожили над регионами России более 150 дронов ВСУ. Вечером того же дня за три часа российская ПВО уничтожила более 30 БПЛА ВСУ.

    Комментарии (0)
    Главное
    Reuters сообщило о планах Трампа снизить цены на нефть
    Россотрудничество назвало удар Израиля по Русскому дому агрессией
    В Швеции арестовали капитана задержанного сухогруза Caffa
    Орбан призвал ЕС немедленно отказаться от энергетических санкций против России
    В Испании призвали провести референдум о выходе из НАТО
    На Паралимпиаде впервые с 2014 года прозвучал гимн России
    Премьер Грузии поблагодарил российских тренеров за успехи на Олимпиаде