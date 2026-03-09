Эксперты предупредили об уловке мошенников якобы из магазина дорогой техники

Tекст: Катерина Туманова

В новой схеме аферисты звонят россиянам, представляясь работниками службы доставки магазина премиальной техники, заявляя, будто оформлен и оплачен заказ на имя получателя.

В ходе разговора мошенники называют персональные данные и адрес потенциальной жертвы, чтобы убедить в достоверности информации. Основная цель злоумышленников – добиться, чтобы жертва назвала код подтверждения, пришедший по смс, якобы для сверки данных, передает РИА «Новости».

При этом на любые уточняющие вопросы о стоимости или содержании заказа мошенники не отвечают, переводя разговор к необходимости сообщить код подтверждения.

Эксперты предупреждают, что подобные звонки могут привести к потере средств или получению доступа к личной информации.

