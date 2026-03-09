В Британии заявили о запасах газа в стране не более чем на два дня

Tекст: Катерина Туманова

«Согласно новым данным, опубликованным компанией National Gas, запасы газа в Великобритании сократились с 18 тыс. ГВт/ч в прошлом году до 6,7 тыс. ГВт/ч, чего достаточно всего на 1,5 дня потребления. Аналогичное количество газа хранится в виде сжиженного природного газа (СПГ)», – сказано в материале Daily Mail (DM).

Газета отмечает, что Европа к колебаниям поставок топлива подготовилась лучше, поскольку запасов газа у нее хватит на несколько недель. При этом трейдеры пользуются ситуацией в Британии и устанавливают завышенные цена на газ. В настоящее время страна платит самую высокую цену за газ в Европе, отмечает DM.

Нарушения на газовом рынке частично вызваны почти полным закрытием Ормузского пролива, через который проходит около 20% мировых поставок природного газа и нефти, а также остановкой добычи в некоторых регионах, пишет газета.

По прогнозам экспертов отрасли, цены на нефть вскоре достигнут 100 долларов за баррель, а если ближневосточная война затянется, то могут достичь и 150 долларов.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, объем экспорта сжиженного природного газа из США в 2025 году достиг 156 млрд кубометров, при этом основным рынком сбыта осталась Европа. Стало известно о подготовке Британии к долгому конфликту с Ираном. Экономист Колташов предсказал Европе шоковые цены на бензин, газ и электроэнергию.