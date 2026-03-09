Обломки БПЛА повредили контактную сеть и рейсовый автобус в Сочи

Tекст: Катерина Туманова

«В Адлерском районе осколками повреждено остекление рейсового автобуса, следовавшего по маршруту. В момент инцидента в салоне находились пять пассажиров, никто из них не пострадал. На железнодорожных путях в районе станции Лоо повреждена контактная линия», – написал он.

Прошунин уточнил, что специалисты оперативно прибыли на место и ликвидировали последствия борьбы с БПЛА ВСУ. Принимаются меры для предотвращения задержек поездов.

Мэр Сочи добавил, что при атаке дронов ВСУ никто не пострадал, объекты инфраструктуры не повреждены.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Сочи призвали покинуть набережные из-за угрозы атаки дронов. Аэропорт Сочи временно ограничил прием и выпуск самолетов из-за угрозы атаки дронов.



