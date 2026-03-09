Около 500 человек провели день в поискать троих пропавших в Подмосковье детей

Tекст: Катерина Туманова

«Всего в поиске на текущий момент приняло участие почти 500 человек. Поиск продолжается», – сказано в сообщении.

Поиски ведутся почти сутки во взаимодействии с правоохранителями. Оперативный штаб работает круглосуточно. Добровольцы «ЛизаАлерт» отрабатывают задачи в природной среде, обследуют берега реки.

«На данный момент на месте работают преимущественно опытные добровольцы и подготовленные поисковики, а также сотрудники экстренных служб. Акваторию реки с воздуха обследовали пилоты авиационного крыла «ЛизаАлерт», – добавили в отряде.

Напомним, 7 марта в Звенигороде 13-летняя Алина, 12-летние Иван и Богдан ушли гулять и не вернулись домой.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения троих подростков. Спасатели предположили гибель несовершеннолетних в местной реке. Очевидцы раскрыли подробности борьбы одного из детей с сильным течением.