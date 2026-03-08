Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ Бен Заидом ситуацию в Иране

Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Бен Заидом

Tекст: Катерина Туманова

«Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране», – сообщила в Telegram-канале пресс-служба МИД России.

По мнению глав внешнеполитических ведомств, возобновление политико-дипломатических усилий поможет согласовать договоренности о надежной и долгосрочной безопасности в регионе.

Стороны договорились поддерживать регулярный контакт и продвигать согласованные позиции на площадках ООН и других международных организациях.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ОАЭ в воскресенье впервые нанесли удар по территории Ирана. ПВО ОАЭ начала отражать ракетную атаку со стороны Ирана.

