  • Новость часаСтоимость барреля нефти Brent превысила 110 долларов впервые с лета 2022 года
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в Венгрии
    Моджтаба Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском
    8 марта 2026, 23:15 • Новости дня

    Дмитриев назвал «бессилие Европы» стратегической ошибкой континента

    Tекст: Катерина Туманова

    Даже западные СМИ начали цитировать Кремль, пытаясь объяснить энергетический кризис в Европе, заметил спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Даже Financial Times сейчас повторяет тезисы Кремля: «Бессилие Европы распространяется и на энергетику». Но дело не только в бессилии – это стратегическая ошибка, заключающаяся в отказе от российской энергетики, что не только увеличивает стоимость энергоносителей, но и делает Европу чрезвычайно уязвимой к энергетическим потрясениям», – написал он в соцсети Х.

    Так Дмитриев прокомментировал статью Financial Times под названием «Бессилие Европы распространяется и на энергетику», в которой говорится о том, что политический импульс, стоящий за декарбонизацией энергетической системы континента, ослаб.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике. Он также иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок Москвой нефти и газа. Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (58)
    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ходе переговоров по урегулированию конфликта российская делегация жестко ставила перед украинцами вопрос о покушении на генерал-лейтенанта Алексеева, сообщил их участник, начальник ГУ Генштаба ВС РФ Игорь Костюков.

    Начальник Главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что российская делегация на переговорах по урегулированию конфликта на Украине в категоричной форме задавала украинской стороне вопрос о покушении на первого заместителя начальника Главного управления Генштаба генерал-лейтенанта Владимира Алексеева.

    Костюков отметил: «Вопрос, конечно, ставился. И ставился в жесткой форме».

    Напомним, 6 февраля в жилом доме в Москве неизвестный совершил покушение на генерал-лейтенанта Алексеева. Его госпитализировали с огнестрельным ранением.

    По данным ЦОС ФСБ, исполнитель покушения прибыл в Москву по заданию спецслужб Украины для совершения теракта. Позже подозреваемого задержали в Дубае и передали российским властям.

    До этого также в интервью Зарубину президент Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году. Он также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой.

    Ранее директор ФСБ Александр Бортников заявил, что заказчиками покушения на генерал-лейтенанта Владимира Алексеева являются украинские спецслужбы, а также виден британский след.

    Комментарии (27)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    Комментарии (8)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 03:22 • Новости дня
    Умерла балерина Нинель Петрова

    Умерла народная артистка России балерина Нинель Петрова

    Умерла балерина Нинель Петрова
    @ Рудольф Кучеров/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    На 102-м году ушла из жизни прославленная балерина и педагог Нинель Петрова, прослужившая Мариинскому театру более двадцати лет.

    О смерти народной артистки России Нинель Петровой сообщил Мариинский театр, передает РИА «Новости».

    В официальном заявлении коллектива говорится: «Сегодня, 7 марта, на 102-м году жизни умерла выдающаяся балерина Нинель Петрова. Коллектив Мариинского театра выражает самые искренние соболезнования родным и близким Нинель Александровны, ее ученикам и всем тем, кто ей восхищался».

    Петрова окончила Ленинградское хореографическое училище в 1944 году и сразу после выпуска присоединилась к труппе Мариинского театра.

    Она проработала там до 1968 года, заслужив уважение коллег не только профессионализмом, но и интеллигентностью, вдумчивостью и искренностью.

    После завершения исполнительской карьеры Петрова стала главным балетмейстером и репетитором труппы, а также преподавала в Ленинградской консерватории. В 1999 году ей было присвоено звание народной артистки России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, артистка Московского драматического театра Маргарита Жигунова умерла в Москве.

    Участница группы «Бурановские бабушки» Зоя Дородова скончалась в Удмуртии.

    Заслуженная артистка России Ирина Шевчук ушла из жизни на семьдесят пятом году после тяжелой болезни.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 18:39 • Новости дня
    США заявили, что не отказываются от санкционного давления на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Допуск Индии к закупкам российских энергоресурсов – краткосрочная мера, необходимая для успокоения мировых рынков и предотвращения дефицита, она не говорит об изменении санкционной политики в отношении России, заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

    Вашингтон не намерен отказываться от давления на Москву, сказал Райт, передает ТАСС.

    Министр прокомментировал выдачу лицензии Нью-Дели на приобретение российской нефти в течение одного месяца. По его словам, это решение является исключительно прагматичным и будет действовать лишь в краткосрочной перспективе.

    Райт пояснил, что данный шаг призван подавить страх нехватки топлива и снизить опасения на торговых площадках. Чиновник особо отметил, что никаких фундаментальных изменений в политическом курсе относительно РФ не произошло.

    Ранее польский премьер Дональд Туск раскритиковал планы Белого дома по ослаблению санкций в отношении российской нефти. Индия уведомила американскую сторону о необходимости снятия ограничений с Венесуэлы и Ирана для выполнения требований Вашингтона.

    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 23:27 • Новости дня
    Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ Бен Заидом ситуацию в Иране

    Лавров провел телефонный разговор с главой МИД ОАЭ Бен Заидом

    Лавров обсудил с главой МИД ОАЭ Бен Заидом ситуацию в Иране
    @ Пресс-служба МИД России

    Tекст: Катерина Туманова

    Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян провели телефонные переговоры, в ходе которых выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства.

    «Министры выразили глубокую озабоченность ситуацией вокруг Ирана и высказались в пользу незамедлительных шагов по деэскалации военных действий. Внимание было уделено необходимости прекращения атак, ведущих к жертвам среди гражданского населения и наносящих ущерб гражданской инфраструктуре как в арабских странах Персидского залива, так и в Иране», – сообщила в Telegram-канале пресс-служба МИД России.

    По мнению глав внешнеполитических ведомств, возобновление политико-дипломатических усилий поможет согласовать договоренности о надежной и долгосрочной безопасности в регионе.

    Стороны договорились поддерживать регулярный контакт и продвигать согласованные позиции на площадках ООН и других международных организациях.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, ОАЭ в воскресенье впервые нанесли удар по территории Ирана. ПВО ОАЭ начала отражать ракетную атаку со стороны Ирана.

    Лавров заявил о необходимости созвать саммит «пятерки» СБ ООН.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:52 • Новости дня
    Средние зарплаты россиян в декабре выросли на 41,5 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В последний месяц года средний доход россиян заметно увеличился, что связано с традиционными бонусными выплатами, в итоге он достиг почти 140 тыс. рублей, отмечают статистики.

    Средняя зарплата в России в декабре существенно выросла благодаря выплатам бонусов. По расчетам агентства РИА «Новости», в декабре 2025 года среднемесячная начисленная зарплата составила 139,7 тыс. рублей, что на 41,5 тыс. рублей больше, чем в ноябре, когда этот показатель был 98,2 тыс. рублей.

    В публикации подчеркивается, что расчет средней зарплаты ведется до вычета налогов и включает премии, бонусы, а также доходы сотрудников с очень высокими заработками. Рост зарплат в последний месяц года объясняется тем, что многие компании выплачивают так называемую «тринадцатую зарплату».

    По сравнению с декабрем 2024 года средняя зарплата увеличилась на 11 тыс. рублей: тогда россияне получили в среднем 128,7 тыс. рублей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с 1 марта 2026 года в России вступят в силу важные изменения, касающиеся личных финансов граждан.

    Ранее сообщалось, что средний ежемесячный доход работающих граждан России за год увеличился на 10 тыс. рублей и составил в ноябре 2025 года 98 192 рубля. Также в ноябре число российских регионов со средней зарплатой, превышающей 100 тыс. рублей, увеличилось до 15.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 15:55 • Новости дня
    Мантуров заявил о готовности трубопровода «Дружба» к запуску

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Трубопровод «Дружба» находится в технической готовности к запуску, сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров.

    По его словам, трубопровод «Дружба» технически готов к возобновлению работы, передают «Вести». Мантуров отметил, что со стороны России все системы функционируют штатно. «С нашей стороны все работает», – заявил Мантуров корреспонденту Павлу Зарубину.

    Транзит российской нефти по «Дружбе» через территорию Украины в направлении Словакии и Венгрии был остановлен украинской стороной 27 января. В качестве причины назывались якобы повреждения трубопровода.

    Власти Словакии считают, что нефтепровод продолжает быть работоспособным, а прекращение прокачки нефти связано с политическим решением Киева.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил прекратить поставки электроэнергии на Украину вслед за Словакией. Киев предложил Европе заменить нефтепровод «Дружба» трубопроводом Одесса – Броды. Орбан заявил, что Украина шантажирует Венгрию энергоносителями.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Премьер Словакии заподозрил Зеленского в планах уничтожить «Дружбу»

    Фицо допустил намеренное уничтожение нефтепровода «Дружба» Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии высказал опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что Владимир Зеленский способен намеренно уничтожить нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости». Такое заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети.

    «Если будем мешкать, то я вообще не сомневаюсь в том, что Зеленский способен нефтепровод уничтожить», – заявил Фицо. Он также добавил, что уничтожение подводного газопровода «Северный поток» украинскими специальными подразделениями не могло произойти без ведома Зеленского.

    Фицо напомнил, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» была остановлена Киевом в конце января. По мнению премьер-министра, подобные действия могут представлять угрозу для энергетической безопасности Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 млрд евро.

    Ранее премьер Словакии подчеркнул отсутствие доверия словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и указал на отказ допустить европейских инспекторов.

    До этого Зеленский выступил против ремонта нефтепровода «Дружба», считая, что это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану выиграть выборы.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 05:56 • Новости дня
    Ученые РАН предложили ввести паспорта ДНК северных оленей для учета происхождения

    Генетические паспорта для северных оленей хотят ввести в России

    Tекст: Денис Тельманов

    В России обсуждается создание генетических паспортов для северных оленей, что позволит повысить эффективность работы по селекции этих животных.

    Как сообщает РИА «Новости», специалисты Санкт-Петербургского федерального исследовательского центра РАН выступили с инициативой введения генетических паспортов для северных оленей.

    В пресс-службе учреждения отметили, что это позволит точно и постоянно отслеживать происхождение животных.

    «Генетический паспорт – это запись в племенной книге, включающая породу, пол, возраст, индивидуальный номер животного и его генетический код (ДНК)», – пояснил главный научный сотрудник центра Александр Южаков.

    По словам ученых, такой подход поможет решить существующие проблемы в области селекции северных оленей в России.

    Для внедрения паспортов планируется использовать программное обеспечение, которое уже успешно применяется в других секторах животноводства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специалисты АНО «Природа и люди: Цифровые решения» разработали веб-сервис для слежения за передвижением диких северных оленей, что помогает сохранять редкий вид.

    У белых медведей на Шпицбергене с 2000 года увеличились средний вес и размеры, несмотря на уменьшение ледяного покрова.

    Численность волков и других хищников в России выросла, особенно в северных регионах.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пезешкиан позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани
    Оман назвал аморальными удары Израиля и США по Ирану
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана
    В Канаде число прошедших эвтаназию превысит 100 тыс. за десять лет
    Пропавших в Подмосковье детей последним заметил рыбак