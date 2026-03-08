Израиль атаковал группу фермеров на юге Ливана

Израильская армия нанесла удар по группе фермеров на юге Ливана

Tекст: Мария Иванова

Армия Израиля атаковала 15 рабочих в населенном пункте Яхмор аш-Шкиф, передает РИА «Новости«. По данным ливанского национального агентства NNA, в результате инцидента зафиксированы погибшие и пострадавшие.

«Вражеский Израиль атаковал около 15 работников, большинство из которых были гражданами Сирии, которые разгружали пикап с курятиной на ферме в деревне Яхмор аш-Шкиф«, – говорится в сообщении агентства.

Из-за высокой угрозы повторных атак спасатели не могут добраться до места происшествия. Местные жители призвали экстренные службы и медиков срочно направиться в поселок для эвакуации раненых.

Общее число жертв израильских ударов по ливанской территории со второго марта достигло 394 человек. Ранения различной степени тяжести получили 1130 граждан.

Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская авиация нанесла удары по южным районам республики и пригородам Бейрута.

В воскресенье Армия Израиля сообщила о сотне воздушных ударов по территории Ливана.