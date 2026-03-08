В Израиле заявили о судьбоносной войне на долгие годы

Глава Генштаба Израиля назвал текущий конфликт войной поколения

Tекст: Мария Иванова

Генерал-лейтенант Эяль Замир на совещании с командирами выразил уверенность в продолжительности конфликта, передает ТАСС.

«Последние два года в Израиле действует режим чрезвычайного положения. Сейчас нам больше всего нужны настойчивость и терпение», – подчеркнул военачальник.

Хотя выступление касалось операции против движения «Хезболла», слова о сроках относились ко всему театру военных действий. Замир назвал кампанию войной поколения, которая определит будущее и безопасность страны на долгие годы.

Ранее США и Израиль начали масштабную операцию против Ирана, объяснив это ядерной угрозой Тегерана. В результате ударов погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и ряд чиновников. Иранский КСИР ответил атаками на объекты в Израиле и на американские базы в арабских странах.

В ночь на 2 марта север Израиля подвергся обстрелу со стороны Ливана, ответственность за который взяла «Хезболла». В ответ израильские ВВС нанесли массированные удары, а Генштаб объявил о начале наступательной операции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Генштаба Израиля Эяль Замир приказал солдатам ЦАХАЛ готовиться к длительной кампании против Ирана. Официальный представитель израильской армии заявил о продолжении боевых действий до полного выполнения поставленных целей.

Посол Израиля в России Симона Гальперин указала на отсутствие временных границ для проведения операции.