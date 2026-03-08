«Единая Россия» организовала масштабные поздравления женщин по всей стране

Праздничные мероприятия охватили всю территорию страны – от Москвы до новых регионов, сообщили в партии.

В Курске молодогвардейцы адресовали местным жительницам самые теплые слова. «Сегодня замечательный весенний праздник – 8 Марта. Поздравляем наших прекрасных курянок с наступившим днём весны. Дорогие, любимые, здоровья вам, любви, счастья!» – сказал глава города Евгений Маслов.

В Донецке представили фотовыставку «Мать Героя», посвященную женщинам, чьи сыновья отдали жизни за Родину.

В Томске акция объединила матерей и жен военнослужащих, для которых подготовили концертную программу. Председатель городской думы Сергей Сеченов отметил, что материнская любовь и надежный тыл помогают бойцам выдерживать сложные испытания.

Масштабные акции прошли также в Воронеже и Махачкале, где активисты раздали тысячи тюльпанов.

В Москве состоялся концерт в Театре Российской армии, а в Запорожье волонтеры поздравили женщин-водителей.