Дубль Маричаля принес «Динамо» разгромную победу над ЦСКА

Футболисты «Динамо» крупно обыграли ЦСКА благодаря дублю защитника Маричаля

Tекст: Мария Иванова

Московское «Динамо» со счетом 4:1 обыграло столичный ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ, передает ТАСС.

Героем противостояния стал защитник Николас Маричаль, оформивший дубль в первом тайме. Также голами в составе победителей во второй половине игры отметились Бителло и Иван Сергеев.

У проигравших единственным забитым мячом отметился Мойзес. Армейцы с 17-й минуты были вынуждены играть в меньшинстве после удаления с поля Лусиано Гонду.

Бело-голубые одержали третью победу в официальных матчах 2026 года. Команда набрала 27 очков и поднялась на седьмое место в турнирной таблице.

