ЦАХАЛ заявил об убийстве пятерых офицеров КСИР в Ливане

Армия обороны Израиля сообщила об операции против верхушки ливанского корпуса сил «Кудс», передает РИА «Новости». Атака была произведена по объектам в Бейруте.
«Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ходе точного удара в Бейруте ликвидировала пятерых высокопоставленных командиров ливанского корпуса сил «Кудс» КСИР», – говорится в официальном заявлении военных.
Ранее движение «Хезболла» взяло на себя ответственность за ракетный обстрел израильской территории. В ответ ЦАХАЛ начал наносить массированные удары по населенным пунктам Ливана, включая столицу.
На фоне эскалации конфликта сотни тысяч местных жителей вынуждены покидать свои дома. Люди ищут укрытия в более безопасных районах страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильская армия атаковала командные центры и склады вооружения «Хезболлы» в Бейруте.
Более 454 тыс. жителей Ливана покинули свои дома из-за продолжающихся бомбардировок.