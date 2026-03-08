Волонтеры поздравили более 1 млн женщин по всей России

Организатором масштабных праздничных мероприятий выступила Росмолодежь, объединившая усилия десятков тысяч добровольцев и общественников. Активисты посещали больницы, военные госпитали и рабочие места, чтобы лично вручить подарки женщинам.

Руководитель агентства Григорий Гуров отметил: «Проведение Всероссийской акции «Вам, Любимые!» в Международный женский день стало уже доброй традицией. В рамках акции в этом году более 1 млн женщин получили поздравления, поддержку и слова благодарности».

Особое внимание уделили семьям участников спецоперации, посетив более 10 тыс. домов и организовав встречи вернувшихся бойцов с родными. Активисты также поздравили около 300 тыс. сотрудниц экстренных служб и врачей, дежуривших в праздник.

Участники «Движения Первых» и «Волонтеры Победы» вручили цветы ветеранам и написали более 257 тыс. писем с теплыми пожеланиями. К поздравлениям присоединились крупные компании и студенческие клубы, проведя сотни спортивных турниров для девушек.