В Башкирии девять детей отравились хлором в сауне

Tекст: Алексей Дегтярёв

По данным следствия, три семьи с детьми отдыхали там 8 марта. После посещения бассейна несовершеннолетним стало плохо, пояснили в ведомстве, передает ТАСС.

Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Всего к врачам с признаками токсического действия хлора обратились девять детей. Один ребенок остался в стационаре, его состояние оценивают как стабильное. Остальных пострадавших после оказания помощи отпустили домой.

На месте работает оперативная группа вместе со специалистами Роспотребнадзора. Эксперты осматривают помещения, изымают пробы воды, а также допрашивают очевидцев и руководство заведения. В ходе расследования назначат судебно-медицинскую экспертизу.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в инфекционный центр Стерлитамака ранее поступили 25 человек из детского лагеря с признаками отравления. В термальном комплексе Екатеринбурга из-за паров хлора пострадал 31 человек. Владельца базы отдыха в Тобольске задержали после госпитализации 16 детей из-за химических ожогов в бассейне.