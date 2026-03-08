Новым верховным лидером Ирана стал человек с фамилией Хаменеи

Совет экспертов: Новый лидер Ирана сохранит фамилию погибшего предшественника

Tекст: Мария Иванова

Член органа, выбирающего главу государства, подтвердил завершение процесса голосования, передает телеканал Al Hadath.

«Мы избрали нового лидера [Ирана]», – заявил представитель Совета экспертов.

Спикер уточнил, что фамилия нового верховного лидера останется такой же, как у скончавшегося несколько дней назад Али Хаменеи. Таким образом, исламскую республику снова возглавит человек с этой фамилией.

До последнего времени наиболее вероятным кандидатом эксперты называли сына погибшего аятоллы Моджтабу. Однако в субботу поступили сообщения, что он, скорее всего, получил ранения при бомбардировке Ирана.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в воскресенье сообщалось, что избран новый верховный лидер Ирана.

Оппозиционные СМИ сообщали об избрании на этот пост сына Али Хаменеи Моджтабы.

Министр обороны Израиля Исраэль Кац пригрозил ликвидацией любому новому лидеру Исламской республики.