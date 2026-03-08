Ядерный центр в Исфахане поврежден ракетным ударом США и Израиля

ISNA: Удар США и Израиля повредил ядерный объект Ирана

Tекст: Мария Иванова

Центр ядерной безопасности страны подтвердил факт нападения, передает РИА «Новости».

«Один объект в провинции Исфахан (в центральной части Ирана) по стерилизации гамма-излучением 7 марта подвергся ракетной атаке с воздуха сионистским режимом и США», – говорится в сообщении.

Агентство отмечает, что инфраструктура получила существенные повреждения. При этом сведений о радиоактивном загрязнении окружающей среды не поступало.

Ранее Тегеран заявлял о нападении на ядерный объект в Натанзе, где расположен завод по обогащению урана. 1 марта по нему нанесли две серии ударов, однако утечек опасных веществ зафиксировано не было.

В воскресенье иранские военные заявили о готовности нанести удары по топливно-энергетическим объектам Ближнего Востока в ответ на атаки США и Израиля.



