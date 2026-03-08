Саудовская ПВО сбила дрон на подлете к месторождению Шайба

Беспилотный летательный аппарат, направлявшийся к крупному нефтяному месторождению «Шайба» в Саудовской Аравии, был перехвачен силами королевства, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
«Министерство обороны Саудовской Аравии заявило, что перехватило беспилотник, направлявшийся к нефтяному месторождению «Шайба», – говорится в сообщении.
Месторождение «Шайба» расположено примерно в 800 километрах к юго-востоку от Эр-Рияда, ближе к границе с ОАЭ, и относится к крупнейшим в королевстве. По данным сообщения, там добывается около 1 млн баррелей нефти в день.
Как писала газета ВЗГЛЯД, саудовские военные перехватили беспилотник над пустынным районом Руб-эль-Хали на пути к месторождению Шайба. Ранее Министерство обороны королевства подтвердило попытку нападения дрона на нефтеперерабатывающий завод в Рас-Таннуре. В соседнем Кувейте беспилотный летательный аппарат ударил по топливному резервуару в международном аэропорту.