Иран заявил о гибели 104 моряков после атаки США

Тегеран заявил о гибели не менее 104 моряков при атаке США на иранский эсминец

Tекст: Мария Иванова

Пресс-служба армии Ирана проинформировала о трагическом инциденте с эсминцем IRIS Dena, передает ТАСС. Согласно этим данным, по кораблю нанесла удар подводная лодка Соединенных Штатов.

«На борту эсминца находились 136 человек экипажа, из которых 104 погибли, 20 из них считаются пропавшими без вести», – цитирует заявление иранская гостелерадиокомпания.

Уточняется, что атакованное судно следовало на базу после завершения военных маневров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Ирана ранее сообщили о гибели более 100 моряков в результате потопления фрегата IRIS Dena. Замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил об отсутствии вооружения на борту атакованного судна. Пентагон опубликовал видеозапись момента торпедного удара по иранскому кораблю.