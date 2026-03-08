Союзники Вашингтона испугались нехватки вооружений на фоне операции против Ирана

Politico: Конфликт с Ираном лишит союзников США американского оружия

Tекст: Мария Иванова

Страны Европы и Азии опасаются, что военная операция против Ирана приведет к дефициту снарядов, пишет издание Politico, передает РИА «Новости».

Европейцы уже истощили арсеналы поставками на Украину, а азиатские союзники беспокоятся о возможности сдерживания Китая и КНДР в условиях нехватки ресурсов.

«Не должно быть секретом, что боеприпасы, которые уже применяются и будут применяться, – это именно те системы, которые все стремятся закупать в больших количествах», – приводит издание слова одного из европейских чиновников.

Бывший сотрудник министерства обороны США пояснил, что масштабная кампания против Ирана не учитывалась при планировании запасов. Эксперт выразил сомнение, что появление нового фактора напряжения улучшит математику расчетов Пентагона и доступность снарядов.

Сенатор Митч Макконнелл заявил о неготовности армии сдерживать Россию и Китай из-за дефицита боеприпасов. Американские военные также сообщили конгрессу об огромном расходе крылатых ракет Tomahawk и перехватчиков Patriot PAC-3.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский предупредил о возможном дефиците вооружений у ВСУ из-за операции США против Ирана. Бывший госсекретарь Энтони Блинкен указал на риски истощения американского арсенала и уязвимости Вашингтона перед другими противниками.