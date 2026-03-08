Экзитпол: Партия канцлера ФРГ уступила «Зеленым» на выборах в Баден-Вюртемберге

Экзитпол: Партия Мерца уступила «Зеленым» на земельных выборах в Германии

Tекст: Мария Иванова

Данные экзитполов свидетельствуют о поражении политической силы Фридриха Мерца в борьбе за первенство в ландтаге, передает ТАСС.

Избиратели на юго-западе федеративной республики отдали предпочтение экологической повестке.

Согласно прогнозам, «Зеленые» получают 32% голосов, в то время как Христианско-демократический союз набирает 29%. «Альтернатива для Германии» заняла третье место с результатом 17,5%, удвоив свои показатели. Социал-демократы заручились поддержкой лишь 5,5% граждан.

Свободная демократическая партия и «Левые» набрали по 4,5%. Эксперты считают вероятным сохранение действующей коалиции лидеров гонки и христианских демократов под руководством премьера от «Зеленых».

Как писала газета ВЗГЛЯД, альянс ХДС/ХСС под руководством Фридриха Мерца победил на досрочных парламентских выборах в феврале 2025 года. Консервативный блок и Социал-демократическая партия Германии позднее договорились о создании правящей коалиции в Бундестаге.