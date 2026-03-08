ВВС Израиля заявили об убийстве начальника штаба иранской армии в Тегеране

ЦАХАЛ подтвердил убийство главы центрального штаба ВС Ирана Бабаиана

Tекст: Мария Иванова

Израильская авиация совершила атаку, уничтожив руководителя военного штаба верховного лидера Ирана Абу аль-Кассема Бабаиана, передает ТАСС. Генерал также возглавлял центральный штаб вооруженных сил исламской республики, известный как «Хатам-аль-Анбия».

В пресс-службе ЦАХАЛ раскрыли причины охоты на военачальника. «Бабаиан отвечал за координацию действий различных организаций для проведения операций против Израиля и осуществления чрезвычайных операций», – подчеркнули израильские военные.

Погибший офицер был назначен на высокую должность после смерти своего предшественника Али Шадмани. Тот также стал целью израильских ВВС и был убит в июне 2025 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба армии Израиля в июне 2025 года сообщила о ликвидации предыдущего начальника штаба ПВО Ирана генерала Али Шадмани. Израильские военные в начале марта уничтожили в Тегеране исполняющего обязанности командующего ливанским корпусом спецназа КСИР Дауда Али Заде. Иранские власти официально подтвердили гибель глав Минобороны и Генштаба республики.