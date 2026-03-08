Пропавших в Подмосковье детей последним заметил рыбак

Tекст: Алексей Дегтярёв

Подростки перестали отвечать на звонки родителей в субботу около 15.00 мск, сказал собеседник РИА «Новости».

«В последний раз их видели около этой реки, чуть дальше отсюда. Видел их последним рыбак, который работает на очистительной станции», – добавил он.

В региональном главке МЧС уточнили, что 13-летняя девочка и два 12-летних мальчика ушли гулять в Одинцовском округе и не вернулись. Свидетели заметили школьников в районе Москвы-реки, где позже нашли следы и шапку. Сейчас спасатели обследуют акваторию с помощью водолазов и беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Следственный комитет возбудил уголовное дело после исчезновения троих подростков. Спасатели предположили гибель несовершеннолетних в местной реке. Очевидцы раскрыли подробности борьбы одного из детей с сильным течением.