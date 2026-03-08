«Волонтеры Победы» поздравили женщин-героев Великой Отечественной войны и спецоперации

Мероприятия прошли по всей России: молодежь навестила ветеранов, чтобы выразить признательность за их подвиги. В Нижегородской области к поздравлениям участниц Великой Отечественной присоединились мужчины-ветераны спецоперации. Вместе они посетили 105-летнюю Марию Комолову и других заслуженных жительниц региона, вручив им цветы.

Председатель Центрального штаба движения Ольга Занко поблагодарила героинь за стойкость. «В этот день хочется искренне поблагодарить женщин за умение быть опорой для близких, находить силы даже в непростые времена, сохранять тепло дома, беречь память о семье и при этом каждый день двигаться вперёд», – сказала она.

Занко добавила, что забота должна возвращаться любовью.

В Петербурге волонтеры встретились с первой женщиной-героем СВО Екатериной Ивановой. Фельдшер спасла жизнь раненому солдату, закрыв его своим телом во время обстрела, за что получила медаль «За отвагу». В Москве историей службы поделилась Герой России Людмила Болилая, также работавшая медсестрой в мотострелковом подразделении.

В Запорожской области и Воронеже добровольцы поздравили фронтовичек, вручив им открытки. В Уфе студенты пообщались с военным врачом Айгуль Загидуллиной, спасшей более тысячи бойцов в госпиталях Донбасса. В Курской и Тюменской областях состоялись просветительские квесты и уроки мужества, посвященные женским судьбам на войне.