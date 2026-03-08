Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.