    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня

    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (58)
    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Комментарии (11)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    Комментарии (8)
    6 марта 2026, 20:48 • Новости дня
    Новак: Россия нацелена поставлять газ новым партнерам вместо Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Россия готова поставлять газ дружественным странам вместо Европы, заявил вице-премьер Александр Новак.

    По его словам, речь идет о государствах, настроенных на долгосрочное и конструктивное сотрудничество с Москвой, передает РИА «Новости».

    «И такие возможности есть, сегодня наши компании подтвердили это, уже ведут переговоры, и в ближайшее время объемы газа пойдут в другие страны», – сказал Новак.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Напомним, цены на газ в Европе превысили 720 долларов за тысячу кубометров.

    Комментарии (6)
    6 марта 2026, 08:39 • Новости дня
    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС

    Дмитриев заявил о риске банкротства ЕС после отказа от российских энергоносителей

    Дмитриев предсказал энергетический коллапс ЕС
    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Кирилл Дмитриев, возглавляющий Российский фонд прямых инвестиций, предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы, обвинив в этом руководство Евросоюза, передает РИА «Новости».

    «Это рассвет новой эры – эры полного энергетического коллапса и банкротства Европы из-за идиотских решений Урсулы (фон дер Ляйен), Кайи (Каллас) и других русофобов», – написал он в соцсети.

    Дмитриев подчеркнул, чтоотказавшись от российских энергоносителей, ЕС так «много раз выстрелил себе в ногу, что ни одной ноги не осталось».

    Резкий рост цен на газ на европейском рынке зафиксирован с понедельника. Тогда котировки поднимались на 50%, достигая 590 долларов за тысячу кубометров. Во вторник цены выросли на 45% и впервые с февраля 2023 года превысили 780 долларов за тысячу кубометров.

    Скачок цен на газ был спровоцирован заявлением компании QatarEnergy о полном прекращении производства сжиженного природного газа на всех заводах из-за атак беспилотников. По данным Форума стран-экспортеров газа, Катар входит в тройку крупнейших производителей и экспортеров сжиженного газа.

    Дмитриев заявил, что попытки Запада надавить на Россию в энергетическом секторе привели к обратному эффекту.

    Также Дмитриев предложил направлять вопросы об остановке поставок газа руководству Евросоюза.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (13)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (3)
    6 марта 2026, 14:48 • Новости дня
    Нидерланды стали лидерами ЕС по дороговизне бензина

    Нидерланды заняли первую позицию в ЕС по стоимости бензина Euro 95

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    По данным нефтяного бюллетеня Еврокомиссии, цена бензина в Нидерландах превысила два евро за литр, это наивысший показатель в Евросоюзе.

    Нидерланды заняли первое место по стоимости бензина среди стран Евросоюза – цена литра Euro 95 здесь составляет около 2,07 евро, отмечает РИА «Новости» со ссылкой на данные нефтяного бюллетеня Европейской комиссии. Этот показатель примерно на треть превышает среднюю стоимость топлива по ЕС.

    Дания и Греция следуют за Нидерландами, где цена бензина составляет примерно 2,03 и 1,98 евро за литр соответственно. Приведенные данные основаны на официальных сведениях за период с 2 по 5 марта, которые страны Евросоюза еженедельно предоставляют в бюллетень комиссии.

    Что касается дизельного топлива, Нидерланды также вошли в пятерку стран ЕС с самыми высокими ценами, однако первое место занимает Финляндия, а второе – Швеция. По информации потребительской организации United Consumers, цена на дизель в Нидерландах достигла максимального уровня с 2022 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии после удара по Ирану также появились очереди на АЗС из-за скачка цен на бензин. С дефицитом бензина и очередями на заправках столкнулись и жители Дубая.

    В свою очередь, министерство энергетики США приготовилось к возможному скачку цен на нефть и газ на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

    Комментарии (13)
    6 марта 2026, 21:04 • Новости дня
    Литва предложила США свою территорию для операции против Ирана

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Вильнюс выразил согласие рассмотреть возможность использования Литвы американскими структурами для решения логистических вопросов, связанных с операцией в Иране.

    Литва готова предоставить свою территорию для логистической поддержки операции США в Иране. Президент страны Гитанас Науседа заявил, что Вильнюс выступает как «преданный и ответственный союзник» Вашингтона и готов обсуждать этот вопрос, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что речь идет не о размещении военных объектов, а исключительно о предоставлении территории для решения логистических задач. Науседа также выразил надежду, что кризис на Ближнем Востоке удастся разрешить дипломатическими средствами, а не военными действиями.

    Ранее в Литве заявили о готовности обсудить возможность участия в операции против Ирана по инициативе США, однако официального запроса не поступало. До этого министры иностранных дел стран Евросоюза не смогли выработать единую позицию по ситуации на Ближнем Востоке.


    Комментарии (8)
    6 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Дмитриев предложил ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.

    Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее указал именно фон дер Ляйен и Каллас в качестве адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу.

    Также Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Британский аналитический портал UnHerd тоже пишет, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций на российские энергоносители из-за ситуации с Ираном.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спрос на российские энергоресурсы значительно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 09:29 • Новости дня
    Брюссель разработал новые условия для приема стран в Евросоюз
    Брюссель разработал новые условия для приема стран в Евросоюз
    @ imago stock&people/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз готовит уникальные долгосрочные гарантии для Черногории, чтобы предотвратить отклонение страны от демократических норм и принципов верховенства права, сообщает Politico.

    Газета Politico со ссылкой на источники сообщила, что Евросоюз разрабатывает новые условия для приема стран в сообщество, чтобы избежать появления государств, способных подорвать стратегический курс Брюсселя. Впервые эти условия планируется опробовать на Черногории, передает ТАСС.

    Еврокомиссия намерена включить в договор о вступлении Черногории так называемые долгосрочные гарантии. Представитель Еврокомиссии заявил изданию: «ЕС должен иметь возможность принять адекватные меры, если страна отступит от принципов демократии или верховенства права».

    По его словам, соглашение с Черногорией станет образцом для будущих договоров о вступлении новых членов.

    В публикации Politico подчеркивается, что основной задачей Еврокомиссии при расширении является предотвращение повторения ситуации с Венгрией, которая, по мнению Брюсселя, отклонилась от курса ЕС. Для этого Еврокомиссия хочет убедиться, что потенциальные кандидаты на вступление будут придерживаться стратегического курса объединения.

    Согласно ранее опубликованным планам, к 2030 году новыми членами ЕС могут стать Албания, Молдавия, Украина и Черногория. Еврокомиссия поддерживает стремление Черногории завершить переговоры о вступлении к 2026 году, Албании – к 2027 году, а Украины и Молдавии – к 2028 году, хотя переговоры с Киевом и Кишиневом пока не начались.

    Европейская комиссия начала разработку инициативы по ограничению полномочий будущих членов союза.

    Еврокомиссар Марта Кос обозначила конец 2026 года сроком завершения переговоров с Черногорией.

    Брюссель приступил к созданию модели упрощенного членства для стран-кандидатов.

    Комментарии (2)
    6 марта 2026, 13:19 • Новости дня
    СМИ: ЕС должен отказаться от санкций на российские энергоносители из-за Ирана

    UnHerd: ЕС должен отказаться от санкций на российские энергоносители из-за Ирана

    Tекст: Дарья Григоренко

    Евросоюз должен рассмотреть возможность отмены антироссийских санкций на поставку энергоносителей в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке, сообщили СМИ.

    Как пишет UnHerd, конфликт в Иране вынуждает Европу задуматься о собственных интересах в сфере энергетической безопасности, передает РИА «Новости».

    В статье подчеркивается: «Война в Иране привела к тому, что Европа ради собственного же блага должна в рамках мирного урегулирования предложить отказ от санкций и обозначить свою открытость для российских энергоносителей. И чем скорее европейцы это осознают, тем скорее они сделают что-то полезное для безопасности собственного континента».

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что спрос на российские энергоресурсы заметно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Накануне Песков заявил, что боевые действия на Ближнем Востоке и их возможное влияние на мировые цены нефти не должны приводить к изменению стоимости топлива в России.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 23:31 • Новости дня
    Кустурица и Додик записали обращение в поддержку Орбана

    Tекст: Денис Тельманов

    Эмир Кустурица и Милорад Додик выступили с совместным видеообращением, выразив поддержку премьеру Венгрии Виктору Орбану накануне парламентских выборов.

    Совместное видеообращение сербского режиссера Эмира Кустурицы и главы партии «Союз независимых социал-демократов» Милорада Додика было опубликовано на странице Додика в социальной сети Х, передает РИА «Новости».

    Кустурица, обращаясь к Орбану на английском языке, заявил: «Господин Орбан, я очень польщен и признателен вам за то, что с самого первого вашего появления на политической сцене я заметил, что вы поддерживаете традиционные ценности, семью, культуру венгерской нации и экономическое благополучие, которое вы совместили с консервативными взглядами».

    В кадре рядом с Кустурицей стоял Милорад Додик, который отметил, что их объединяет многолетняя дружба. Кустурица подчеркнул, что национальные возможности сербского и венгерского народов должны быть объединены для преодоления исторических вызовов и пожелал Орбану победы на предстоящих выборах.

    Парламентские выборы в Венгрии назначены на 12 апреля. Ранее Додик раскритиковал Владимира Зеленского, заявив, что он не может дать народу Украины ничего, кроме страданий, в отличие от Орбана, которого назвал государственным деятелем и другом Республики Сербской.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский пообещал передать телефон премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Вооруженным силам Украины. Евросоюз назвал угрозы Зеленского в адрес Орбана неприемлемыми.

    Венгрия задержала курьеров Зеленского, которые перевозили на Украину миллионы долларов, евро и золото.

    Киев назвал инцидент захватом заложников, а Будапешт намекнул на связь изъятых средств с украинской военной мафией. Эксперты считают, что Киеву уже не вернуть эти деньги, а впереди возможны новые потери.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 09:14 • Новости дня
    Еврокомиссар назвала невозможным вступление Украины в ЕС в ближайшие три года

    Tекст: Вера Басилая

    Действующая процедура расширения не позволяет Украине стать членом Евросоюза в ближайшие три года, заявила еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в интервью агентству Bloomberg.

    Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос подтвердила, что в рамках действующих правил присоединение невозможно, передает ТАСС.

    «Используемая нами процедура не приспособлена к сложным временам, в которых мы живем», – сказала она в интервью Bloomberg.

    По словам чиновника, сроки интеграции напрямую зависят от способности страны провести необходимые реформы. Кос уточнила, что в вопросах верховенства закона, борьбы с коррупцией и функционирования демократических институтов для кандидатов не предусмотрено никакого «милосердия».

    По данным Bloomberg, после заявления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Киеве о невозможности гарантировать вступление Украины в ЕС к 2027 году, этот вопрос стал одной из главных тем обсуждения в последние недели. Европейская комиссия рассматривает сценарии поэтапного предоставления Украине прав на членство. Мнения стран Евросоюза по этому вопросу разделились: Германия и ряд других государств предупреждают о недопустимости смягчения требований к членству. Ожидается, что лидеры ЕС обсудят ситуацию на саммите, назначенном на 19 марта.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев отказалась назвать сроки вступления страны в Евросоюз.

    Ранее Владимир Зеленский заявил о технической готовности Киева стать членом объединения в 2027 году.

    Европейские государства выступили против установления конкретной даты присоединения Украины к европейскому сообществу.

    Украинские власти опасаются, что страна рискует не войти в Евросоюз как минимум до выборов в Европарламент в 2029 году.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 17:10 • Новости дня
    Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Глава РФПИ Дмитриев предрек ЕС цунами последствий из-за ошибок в энергетике

    Tекст: Вера Басилая

    Европейский союз ожидает мощнейшая волна негативных последствий из-за ошибочных решений в сфере энергетики, усугубивших положение объединения на фоне ближневосточного кризиса, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что Европу скоро накроет огромная волна проблем из-за неверных шагов в отрасли, передает РИА «Новости». По его словам, эти ошибки поставили объединение в проигрышное положение после эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    Ранее польский премьер Дональд Туск задался вопросом, кто выигрывает от хаоса в регионе, на фоне сообщений о возможном снятии санкций США с российской нефти. Глава РФПИ в ответ указал на ответственность самих европейских политиков за сложившуюся ситуацию.

    «Это не европейские бюрократы, принявшие неверные решения в энергетической сфере и поставившие под угрозу энергетическую безопасность ЕС. Грядёт цунами энергетики и правды. Передавайте привет Урсуле и Кайе», – резюмировал Дмитриев.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Позднее он иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа.

    Власти США на фоне кризиса на Ближнем Востоке заявили о возможном смягчении ограничений на экспорт российского сырья.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать переход с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    Комментарии (0)
