  • Новость часаСовет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в Венгрии
    Моджтаба Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском
    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня

    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    Комментарии (58)
    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    Комментарии (2)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 20:02 • Новости дня
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Энергетическая стабильность европейских стран оказалась под угрозой из-за обострения ситуации в Ормузском проливе и планов по отказу от российских углеводородов, пишут французские СМИ.

    «Общемировая битва за газ уже началась, и Европа находится на ее острие», – говорится в публикации Le Monde, которую цитирует РИА «Новости».

    Авторы материала подчеркивают, что торговля топливом серьезно пострадала из-за боевых действий на Ближнем Востоке.

    Судоходство через Ормузский пролив фактически парализовано, хотя в обычное время эта артерия пропускает суда с 20% мирового объема сжиженного природного газа. Напряженность возникла на фоне намерений Евросоюза полностью прекратить закупки российских углеводородов к концу 2027 года.

    Французские журналисты отмечают, что главная опасность кроется не в дефиците физических объемов сырья, а в их стоимости. Ближневосточный конфликт провоцирует резкое подорожание голубого топлива, что становится ключевой угрозой для европейской экономики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, координационная группа Евросоюза по газу наметила специальное заседание для оценки последствий конфликта на Ближнем Востоке. Отраслевые эксперты предрекли Европе сложную ситуацию с закупками топлива в условиях ограниченного предложения и роста цен. Западные СМИ призвали Брюссель рассмотреть возможность отмены санкций против российских энергоносителей ради собственной безопасности.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 12:46 • Новости дня
    Премьер Словакии заподозрил Зеленского в планах уничтожить «Дружбу»

    Фицо допустил намеренное уничтожение нефтепровода «Дружба» Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Премьер-министр Словакии высказал опасения, что нефтепровод «Дружба» может быть целенаправленно уничтожен по инициативе Владимира Зеленского.

    Премьер-министр Словакии Роберт Фицо полагает, что Владимир Зеленский способен намеренно уничтожить нефтепровод «Дружба», передает РИА «Новости». Такое заявление Фицо сделал в видеообращении, опубликованном на его официальной странице в социальной сети.

    «Если будем мешкать, то я вообще не сомневаюсь в том, что Зеленский способен нефтепровод уничтожить», – заявил Фицо. Он также добавил, что уничтожение подводного газопровода «Северный поток» украинскими специальными подразделениями не могло произойти без ведома Зеленского.

    Фицо напомнил, что прокачка нефти по нефтепроводу «Дружба» была остановлена Киевом в конце января. По мнению премьер-министра, подобные действия могут представлять угрозу для энергетической безопасности Словакии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Фицо заявил, что Украина не вернет ничего из предоставляемого ей европейского кредита на 90 млрд евро.

    Ранее премьер Словакии подчеркнул отсутствие доверия словам Владимира Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба» и указал на отказ допустить европейских инспекторов.

    До этого Зеленский выступил против ремонта нефтепровода «Дружба», считая, что это поможет премьеру Венгрии Виктору Орбану выиграть выборы.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Песков: Путин помимо секретной информации читает стихи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин помимо секретной информации читает стихи и сам принимает решения о включении поэтических текстов в свои выступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, президент России Владимир Путин не только работает с секретной информацией, но и читает стихи, сообщает «Вести».

    Песков добавил, что глава государства самостоятельно выбирает поэтические произведения, которые использует в своих публичных выступлениях. «Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он уточнил, что инициатива читать стихи в публичных речах обычно исходит лично от Путина. Пресс-секретарь добавил, что президент действительно уделяет внимание поэзии наряду с выполнением государственных обязанностей.

    Путин часто обращается к классикам русской литературы, цитируя их в своих речах. Например, в октябре прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» он прочитал строки Александра Пушкина о Бородине. Кроме того, традиционно поздравляя женщин с 8 Марта, президент нередко использует стихи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем и высоко оценил его вклад в отечественную культуру. Президент также отметил важность книги о героях спецоперации на Украине, подчеркнув значение подобных трудов для патриотического воспитания.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин ужесточил контроль за иностранными вложениями в добычу ископаемых

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий влияние зарубежного капитала на стратегически важные отрасли, включая добычу полезных ископаемых и рыболовство.

    Глава государства подписал документ, который расширяет перечень стратегически значимых видов деятельности, передает РИА «Новости».

    Теперь под особый контроль попадают участки недр с определенными запасами нефти, газа, золота и меди, даже если они не относятся к федеральным.

    Ограничения коснутся месторождений с запасами нефти от 50 млн тонн, газа от 30 млрд кубометров и золота от 30 тонн. В список также включили добычу лития, алмазов, урана и использование подземных вод для коммерческих целей в объеме более 3 тыс. кубометров в сутки.

    Стратегической признается деятельность по производству рыбной продукции, если выручка компании от нее превышает 50%, а стоимость активов составляет более 800 млн рублей. Сюда же отнесли пастбищную аквакультуру в отношении тихоокеанских лососей.

    Сделки иностранных инвесторов по покупке активов в таких предприятиях теперь требуют согласования с правительственной комиссией.

    Для нынешних зарубежных владельцев предусмотрены переходные периоды для уведомления о доле владения или снижения участия. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту

    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента считает, что стране следует полагаться на собственные решения и курс Владимира Путина, поддерживаемого большинством граждан.

    Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину, поддержанному большинством граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Вестей» Павла Зарубина о возможном доверии к американским представителям, участвующим в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Песков в интервью Зарубину объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами. Он также заявил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах.

    До этого президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на Донбасс.


    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 19:43 • Новости дня
    Путин подписал закон об извещении граждан при поиске их другими лицами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин подписал документ, обязывающий полицию информировать людей о попытках установить с ними контакт, согласно ему полиция будет сообщать людям, что их пытаются найти родные или знакомые.

    Изменения коснулись законодательства о праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства, передает ТАСС.

    Согласно новым нормам, физические и юридические лица смогут обращаться в территориальные органы МВД для поиска человека. Сделать это можно будет в том числе через портал «Госуслуги», направив разыскиваемому свои контактные данные.

    Полиция перешлет полученную информацию гражданину по почте, чтобы тот самостоятельно решил, связываться ли с инициатором поиска. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила закон о платном доступе организаций к базам данных МВД. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах по запуску геоуведомлений на портале «Госуслуги». Правительство России направит до 1,5 млрд рублей на материально-техническое обеспечение ведомства в 2026 году.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый законопроект, согласно которому военнослужащие и участники спецоперации подлежат обязательному сбору биологических данных, подписал президент Владимир Путин.

    Путин подписал документ об установлении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости».

    Речь идет о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях.

    Новые нормы коснутся всех участников спецоперации, в том числе добровольцев, мобилизованных и контрактников. Требование также распространяется на гражданский персонал, который обеспечивает выполнение задач в ходе СВО.

    Полученная геномная информация может быть уничтожена по письменному заявлению владельца после завершения службы. Закон вступит в силу спустя 90 дней со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о сборе геномных данных участников боевых действий. Ранее президент Владимир Путин одобрил идею сдачи ДНК-материалов всеми российскими контрактниками.

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о проведении Путиным совещания по образованию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам образования и продолжит работу с регионами, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

    По его словам, президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам состояния и развития образования, передает «Вести». Сообщается, что глава государства также продолжит работу с руководителями российских регионов.

    Также планируется проведение встречи Путина с членами Совета безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что встреча лидеров «пятерки» стран Совбеза ООН «пойдет на пользу».

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 18:19 • Новости дня
    Украина не ответила на две ноты Словакии об инспекции нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Киевский режим уже 40 дней игнорирует дипломатические запросы о допуске специалистов к якобы поврежденному участку трубопровода, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар.

    «Мы направили две ноты министерству иностранных дел, на которые нам до сих пор не ответили, с просьбой, чтобы мы смогли осмотреть [повреждения]», – подчеркнул дипломат, передает ТАСС.

    Министр отметил, что Евросоюз через своего посла также обращался к Киеву с аналогичной просьбой. По словам Бланара, прошло уже 40 дней с момента предполагаемой атаки на объект, однако никакого ответа от украинской стороны до сих пор не последовало.

    Ранее Братислава в ответ на остановку прокачки нефти прекратила поставки дизельного топлива и электроэнергии на Украину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о недоверии словам Киева о повреждении нефтепровода «Дружба».

    Комментарии (0)
    8 марта 2026, 18:36 • Новости дня
    Макрон высказался в поддержку Азербайджана после падения дронов в Нахичевани

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Французский президент Эммануэль Макрон в телефонном разговоре заверил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева в солидарности Парижа в связи с инцидентом с падением дронов в Нахичевани.

    «Макрон заявил о поддержке Францией Азербайджана и выразил благодарность за условия, созданные для эвакуации французских граждан из Ирана через территорию республики», – сообщили в пресс-службе Алиева, передает ТАСС.

    В ответ азербайджанский лидер поблагодарил собеседника за телефонный звонок и проявленное внимание. Кроме того, стороны затронули вопросы обеспечения стабильности и мира на Южном Кавказе.

    Запущенный с иранской территории беспилотник упал возле аэропорта Нахичевани. Служба госбезопасности Азербайджана заявила о предотвращении серии терактов со стороны иранского Корпуса стражей исламской революции.

    Комментарии (2)
    Главное
    Пезешкиан позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани
    Оман назвал аморальными удары Израиля и США по Ирану
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана
    В Канаде число прошедших эвтаназию превысит 100 тыс. за десять лет
    Пропавших в Подмосковье детей последним заметил рыбак