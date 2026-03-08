США вывезли из Венесуэлы золото на 100 млн долларов

Вашингтон подтвердил получение венесуэльского золота на 100 млн долларов

Tекст: Мария Иванова

Глава МВД Соединенных Штатов Даг Бургум сообщил о завершении транспортировки ценного груза, передает РИА «Новости».

«В пятницу из Венесуэлы в Соединённые Штаты поступило золото на сумму 100 миллионов долларов, как для промышленных целей, так и для других коммерческих нужд», – сказал чиновник каналу Fox News.

Ранее Вашингтон разрешил проводить операции с венесуэльской золотодобывающей компанией Minerven. Портал Axios уточнял, что достигнута договоренность о продаже от 650 до 1000 килограммов слитков трейдеру Trafigura. Сырье планируется передать на американские перерабатывающие заводы.

Также Бургум отметил готовность бизнеса США к масштабным вложениям в добывающую отрасль Венесуэлы. Это заявление прозвучало после переговоров с уполномоченным президентом республики Дельси Родригес.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Соединенные Штаты завершили оплату первого договора на поставку венесуэльских углеводородов. Глава Минэнерго США Крис Райт сообщил о росте доходов от продажи нефти до 2 млрд долларов.