Снаряд убил в Саудовской Аравии двух рабочих из Индии и Бангладеш

Инцидент произошел к востоку от столицы королевства Эр-Рияда, передает РИА «Новости».
Служба гражданской обороны страны подтвердила информацию о жертвах трагического происшествия в соцсети.
«Военный снаряд упал на жилой район в провинции Аль-Хардж, в результате чего погибли два человека и 12 получили ранения», – уточнили спасатели.
В ведомстве добавили, что погибшие были гражданами Индии и Бангладеш. Все пострадавшие являются выходцами из Бангладеш.
Ранее системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили девять беспилотников при попытке входа в воздушное пространство королевства.
МВД Бахрейна сообщило об атаке Ирана на объект в районе порта Салман.