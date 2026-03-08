Снаряд убил в Саудовской Аравии двух рабочих из Индии и Бангладеш

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел к востоку от столицы королевства Эр-Рияда, передает РИА «Новости».

Служба гражданской обороны страны подтвердила информацию о жертвах трагического происшествия в соцсети.

«Военный снаряд упал на жилой район в провинции Аль-Хардж, в результате чего погибли два человека и 12 получили ранения», – уточнили спасатели.

В ведомстве добавили, что погибшие были гражданами Индии и Бангладеш. Все пострадавшие являются выходцами из Бангладеш.

Ранее системы противовоздушной обороны Саудовской Аравии перехватили девять беспилотников при попытке входа в воздушное пространство королевства.

МВД Бахрейна сообщило об атаке Ирана на объект в районе порта Салман.