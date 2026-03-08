  • Новость часаСовет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в Венгрии
    Моджтаба Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском
    8 марта 2026, 18:39 • Новости дня

    США заявили, что не отказываются от санкционного давления на Россию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Допуск Индии к закупкам российских энергоресурсов – краткосрочная мера, необходимая для успокоения мировых рынков и предотвращения дефицита, она не говорит об изменении санкционной политики в отношении России, заявил глава Минэнерго США Крис Райт.

    Вашингтон не намерен отказываться от давления на Москву, сказал Райт, передает ТАСС.

    Министр прокомментировал выдачу лицензии Нью-Дели на приобретение российской нефти в течение одного месяца. По его словам, это решение является исключительно прагматичным и будет действовать лишь в краткосрочной перспективе.

    Райт пояснил, что данный шаг призван подавить страх нехватки топлива и снизить опасения на торговых площадках. Чиновник особо отметил, что никаких фундаментальных изменений в политическом курсе относительно РФ не произошло.

    Ранее польский премьер Дональд Туск раскритиковал планы Белого дома по ослаблению санкций в отношении российской нефти. Индия уведомила американскую сторону о необходимости снятия ограничений с Венесуэлы и Ирана для выполнения требований Вашингтона.

    7 марта 2026, 03:59 • Новости дня
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    Дмитриев пошутил о мольбах ЕС о поставках нефти и газа
    @ Кристина Кормилицына/POOL/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично прокомментировал возможную зависимость Евросоюза от российских энергоресурсов и удобрений в условиях энергетического кризиса.

    Кирилл Дмитриев, глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, иронично предположил, что русофобам из Евросоюза придется умолять Россию о поставках нефти, газа и удобрений, передает РИА «Новости».

    В соцсети X Дмитриев разместил пост с анимацией персонажей мультфильма «Гадкий Я» и пояснил: «Слитое в сеть видео: Урсула (фон дер Ляйен), Кайя (Каллас) и типичный русофобный бюрократ из ЕС умоляют о российской нефти, газе и удобрениях».

    Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью подчеркнула, что страны Западной и Центральной Европы попали в энергетический коллапс из-за кризиса на Ближнем Востоке. По ее словам, европейцам стало фактически негде получать топливо.

    В результате эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, а страховщики начали увеличивать премии и пересматривать страховые покрытия. Ормузский пролив остается ключевым маршрутом для поставок нефти и сжиженного газа из стран Персидского залива, на него приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса. Дмитриев также обратился к канцлеру Германии Фридриху Мерцу с вопросом о перспективах энергообеспечения страны.

    Комментарии (11)
    8 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США

    Песков объяснил отличие переговоров России и Ирана с США

    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва ведет переговоры с американской стороной напрямую, в отличие от Ирана.

    Переговоры между Ираном и представителями США, в частности спецпосланником Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, проходили исключительно через посредников, в то время как Россия ведет диалог с американцами напрямую. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Песков отметил: «Уиткофф и Кушнер говорили с иранцами через посредников, мы говорим с американцами напрямую. Есть разница». Так он ответил на вопрос, может ли Москва доверять американцам после того, как США объясняли свои атаки на Иран несмотря на предыдущие переговоры.

    Песков также подчеркнул, что Москва внимательно учитывает все детали в контексте переговоров по Украине и по-прежнему открыта к диалогу. По его словам, такая позиция отвечает интересам России, а все аспекты обсуждения тщательно анализируются.

    Ранее в интервью Зарубину Песков заявил, что России необходимо сосредоточиться на собственных интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    До этого президент России Владимир Путин связал начало кризиса на Украине с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и подчеркнул влияние этих событий на Донбасс. Путин также назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой, отметив, что складывается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    Комментарии (15)
    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 04:24 • Новости дня
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    Минфин США выдал Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти
    @ Виталий Тимкив/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    После нескольких месяцев давления Вашингтона на Нью-Дели с целью прекращения закупок российской нефти, Министерство финансов США в четверг выдало Индии 30-дневное разрешение на покупку российской нефти, которая в настоящее время застряла в море.

    «Для обеспечения бесперебойного потока нефти на мировой рынок, Министерство финансов предоставляет индийским нефтеперерабатывающим заводам временное 30-дневное разрешение на закупку российской нефти», – приводит Reuters слова министра финансов США Скотта Бессента.

    Он подчеркнул, что эта «краткосрочная мера» незначительно отразится на  финансовой выгоде российскому правительству, поскольку позволяет только операции с нефтью, уже застрявшей в море из-за ближневосточной эскалации.

    Бессент отметил, что в Вашингтоне ожидает переход Индии на американскую нефти, которой страна будет закупать больше.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, госсекретарь США Марко Рубио заявлял о договоренности с Индией по отказу от импорта российской нефти. Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Индия увеличила закупки российской нефти.

    Комментарии (32)
    6 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    США намерены потребовать у Китая сокращения закупок российской нефти
    @ Magnus Lejhall/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Перед визитом американского президента Дональда Трампа в Пекин министр финансов США Скотт Бессент планирует включить в повестку предстоящих переговоров с китайским коллегой сложного компромисса: сокращения закупок Китаем нефти у противников США, таких как Россия.

    «По словам источников, Бессент рассматривает возможность поднятия энергетического вопроса на встрече со своим китайским коллегой, вице-премьером Хэ Лифэном, в Париже в середине марта. Они планируют согласовать рамки саммита между Трампом и китайским лидером Си Цзиньпином, который в настоящее время запланирован на начало апреля», – пишет Wall Street Journal (WSJ).

    Как стало известно газете, в ходе частных консультаций, проведенных в последние дни с бывшими американскими чиновниками, руководителями предприятий и политическими аналитиками, Бессент рассказывал о продолжающихся усилиях по убеждению Китая закупать американскую нефтегазовую продукцию, сообщили источники.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, США запретили проводить транзакции с Россией в рамках лицензии на операции с нефтью из Венесуэлы.

    Новак сообщил о готовности увеличить поставки нефти в Китай и Индию. Трамп заявил о визите в Китай в апреле. Китай начал покупать у США венесуэльскую нефть.

    Комментарии (15)
    6 марта 2026, 12:44 • Новости дня
    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США

    Эксперт Юшков: Вашингтон делает вид, что Индия увеличила закупки российской нефти по воле США

    Юшков: Индия нарастила закупки российской нефти независимо от воли США
    @ STR/EPA/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Индия никогда не отказывалась от нефти из России, а на фоне кризиса на Ближнем Востоке стала даже наращивать импорт. Поэтому «разрешение» Вашингтона на покупку российских углеводородов – не более чем попытка США сделать вид, что все происходит с их ведома, сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти с танкеров.

    «США разрешили Индии покупать российскую нефть, которую она и так покупала. Выдачей лицензии Дели Вашингтон лишь пытается делать вид, что все происходит по его воле», – пояснил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ.

    «Индия никогда не отказывалась от российской нефти, а сейчас даже стала наращивать закупки. Предыдущее сокращение было скорее временным тактическим ходом. Причем часть объема углеводородов Дели просто записывал как энергоноситель от неизвестного поставщика», – продолжил собеседник.

    «Дели было важно подписать с Вашингтоном торговое соглашение. Индийская сторона делала все, чтобы не сорвать процесс. В феврале сообщалось, что партнеры согласовали рамки будущего документа. Сейчас же ситуация существенно изменилась в самих США. Верховный суд признал незаконными пошлины Трампа, которыми оказывалось давление на Индию», – напомнил он.

    «Очевидно, Дели теперь нет смысла поддаваться на давление Вашингтона. Наоборот, для Индии логично увеличивать закупку российской нефти. На этом фоне индийская сторона могла бы потребовать у США каких-то дополнительных преференций для себя, возможно – в рамках того же торгового соглашения», – детализировал аналитик.

    «Кроме того, Россия остается крупнейшим поставщиком нефти для Индии. Второе место занимает Ирак, третье – Саудовская Аравия, четвертое – ОАЭ. Сейчас их углеводородов практически нет на рынке. Поэтому для Дели является оптимальным вариантом рост закупок российского энергоносителя», – отметил спикер.

    «Индия будет увеличивать закупки прежде всего с танкеров, скопившихся у ее побережья с января нынешнего года. Тогда цены на нефть были низкие, и поставщики старались придержать товар. Но после перекрытия Ормузского пролива Дели и другие азиатские потребители стали скупать углеводороды с судов, выгружать на берег и перерабатывать», – резюмировал Юшков.

    Ранее Минфин США выдал Индии лицензию на закупку российской нефти. Разрешение будет действовать 30 дней и распространяется только на углеводороды, находящиеся на танкерах в море, сообщает Reuters. По словам американского министра финансов Скотта Бессента, мера позволит ослабить давление на мировую энергетику, вызванное ситуацией на Ближнем Востоке.

    «Эта намеренно краткосрочная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», – считает он. Как отметил Бессент, Вашингтон ожидает, что Индия в конечном счете будет закупать больше американской нефти.

    Цены на нефть снижались утром в пятницу после роста более чем на 5% днем ранее. По данным на 08.31 мск, стоимость Brent опускалась на 1,07%, до 84,5 доллара за баррель, цена фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года на бирже NYMEX – на 1,42%, до 79,86 доллара, передает ТАСС.

    Сообщалось, что в последние месяцы Дели стал снижать закупку российских ресурсов из-за давления США. Если в середине прошлого года страна импортировала из России 2 млн баррелей в сутки, то в феврале этого года почти в два раза меньше – 1,159 млн баррелей в сутки.

    Накануне агентство Bloomberg сообщало, что сразу два танкера с российской нефтью на борту сменили пункт назначения с Восточной Азии на Индию. В общей сложности они доставили в индийские порты 1,4 млн баррелей. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, сможет ли Москва заработать дополнительно на поставке своих углеводородов в Индию на фоне военного конфликта в Ближнем Востоке.

    Комментарии (8)
    6 марта 2026, 21:18 • Новости дня
    Нефть Brent подорожала до 94 долларов

    Нефть Brent подорожала до 94 долларов впервые с сентября 2023 года

    Нефть Brent подорожала до 94 долларов
    @ Elena Mayorova/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мировые цены на нефть демонстрируют значительный рост, стоимость фьючерсов поднялась на 11-14%.

    Цена майских контрактов на нефть марки Brent вечером 6 марта достигла 94,46 доллара за баррель, что на 10,6% выше уровня предыдущего закрытия, передает РИА «Новости». Это максимальное значение с конца сентября 2023 года.

    Одновременно с этим апрельские фьючерсы на нефть марки WTI подорожали на 13,9% и достигли 92,29 доллара за баррель.

    Ранее Катар предупредил о взлете цен на нефть до 150 долларов.

    Эксперт Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД предрек взлет цен на нефть до 150 долларов за баррель в случае перекрытия Ормузского пролива.

    Комментарии (4)
    6 марта 2026, 17:30 • Новости дня
    Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    Стоимость Brent превысила 90 долларов за баррель
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в мае 2026 года на лондонской бирже ICE превысила отметку 90 долларов за баррель впервые с 9 апреля 2024 года.

    На 16.47 мск стоимость Brent увеличилась на 5,37%, достигнув 90 долларов за баррель, передает ТАСС. Спустя несколько минут, к 16.51 мск, динамика роста ускорилась, и цена составила 90,19 доллара за баррель, что соответствует приросту в 5,6%.

    Фьючерсы на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2026 года в этот же момент торговались на уровне 87,56 доллара за баррель, увеличившись на 8,09%.

    Ранее в пятницу нефть Brent пробила отметку в 88 долларов.

    Министр энергетики Катара предрек нефть по 150 долларов за баррель.

    Комментарии (5)
    8 марта 2026, 06:35 • Новости дня
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    Ван И: КНР не поддерживает логику совместного с США управления миром
    @ Cao Yiming/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Министр иностранных дел Китая Ван И отверг идею совместного управления миром Китаем и США, подчеркнув значение многополярного мирового порядка.

    Пекин не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами, заявил министр иностранных дел Китая Ван И на ежегодной пресс-конференции, передает РИА «Новости». Дипломата попросили прокомментировать концепцию G2, предполагающую управление миром двумя странами – Китаем и США.

    «Китай никогда не будет следовать старому пути, на котором сильная нация неизбежно стремится к гегемонии, и не поддерживает логику совместного управления миром крупными державами», – сообщил Ван И.

    Он подчеркнул, что Китай и США оказывают значительное влияние на планету, однако в мире существует более 190 стран.

    По словам главы МИД КНР, мировая история всегда писалась совместно всеми странами, а будущее человечества создавалось народами всех наций.

    Ван И добавил, что плюралистическое сосуществование отражает истинную суть человеческого общества, а многополярный мир – наилучшая форма международного порядка.

    Дипломат отметил, что независимо от развития ситуации в мире и темпов роста Китая, страна не будет стремиться ни к гегемонии, ни к экспансии.

    Пресс-конференция Ван И проходит в рамках Четвертой сессии Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва, высшего законодательного органа Китая, заседания которого проходят в Пекине с 5 по 12 марта.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел КНР Ван И подчеркнул прочный стратегический консенсус между Пекином и Москвой. Китай обошел США по числу долларовых миллиардеров и возглавил мировой рейтинг по этому показателю.

    Комментарии (5)
    6 марта 2026, 17:46 • Новости дня
    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    WSJ: Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти

    Власти Кувейта начали сокращать добычу нефти
    @ Du Jian/Xinhua/ZUMA Press/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Власти Кувейта начали сокращение добычи нефти на нескольких месторождениях, пишет The Wall Street Journal.

    По информации WSJ, причиной стали заполненные хранилища и возникающие сложности с поставками углеводородов за рубеж на фоне эскалации ближневосточного конфликта, передает ТАСС.

    Обсуждается возможность дальнейшего сокращения как добычи, так и переработки нефти до объемов, обеспечивающих только внутренние потребности страны. Решение о дополнительных мерах может быть принято уже в ближайшие дни.

    Издание отмечает, что снижение нефтедобычи способно привести к серьезным долгосрочным последствиям для энергетической отрасли Кувейта.

    Ранее Ирак остановил добычу нефти на крупнейшем в стране месторождении.

    Комментарии (0)
    7 марта 2026, 06:24 • Новости дня
    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец «Джордж Буш»

    США решили отправить в Средиземное море третий авианосец
    @ US Navy

    Tекст: Денис Тельманов

    Авианосец ВМС США «Джордж Буш» готовится к отправке в восточное Средиземноморье для участия в боевых действиях против Ирана.

    Телеканал Fox News сообщил, что третий авианосец США, «Джордж Буш», завершил учения у мыса Хаттерас в штате Северная Каролина и вскоре отправится на Ближний Восток.

    По информации канала, корабль должен отправиться в восточное Средиземноморье, где будет участвовать в военных действиях против Ирана.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по целям на территории Ирана, включая Тегеран, в результате чего были зафиксированы разрушения и жертвы среди гражданского населения.

    В ответ Иран наносит удары по израильским объектам, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Обстановка в регионе остается крайне напряженной, отмечает телеканал Fox News.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция перенаправила свою единственную авианосную ударную группу из Балтики в Восточное Средиземноморье из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке.

    Американский корабль «Авраам Линкольн» подвергся атаке беспилотных летательных аппаратов в Оманском заливе и сменил дислокацию экстренно.

    Комментарии (4)
    8 марта 2026, 01:54 • Новости дня
    Секретарь совбеза Ирана сообщил о захвате американских солдат в плен

    Tекст: Денис Тельманов

    Заявление о захвате нескольких американских военных в плен прозвучало на фоне официальных опровержений со стороны США и обвинений в дезинформации.

    Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил о пленении нескольких американских солдат в соседней стране, передает РИА «Новости».

    Его слова цитирует иранская гостелерадиокомпания IRIB: «Я слышал, что в соседней стране были захвачены в плен американские солдаты».

    В ответ на это заявление Центральное командование вооруженных сил США выступило с категорическим опровержением, сообщает Reuters.

    Представитель CENTCOM Тимоти Хокинс заявил: «Центральное командование США отрицает, что какие-либо американские военные попали в плен в Иране или были захвачены Ираном».

    По данным агентства, Хокинс также обвинил власти Ирана в распространении ложной информации, подчеркнув, что «иранский режим делает все возможное, чтобы распространять ложь и вводить в заблуждение», и назвал ситуацию с пленением еще одним примером подобных действий.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Бахрейна перехватили десятки ракет и беспилотников, атаковавших королевство. В крупнейших городах США прошли массовые акции протеста и поддержки операции против Ирана с участием сотен и тысяч человек.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:59 • Новости дня
    American Conservative назвал пять причин для Киева отказаться от Донбасса

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Колумнист американского журнала American Conservative в своей статье назвал пять причин для Украины отказаться от претензий на Донбасс, включая исторические факторы и потери ВСУ.

    Журналист американского издания American Conservative Тед Снайдер назвал пять причин, по которым, по его мнению, Украине стоит отказаться от претензий на Донбасс. Снайдер отметил, что одной из главных причин являются тяжелые потери среди украинских военных, а также подчеркнул важность поиска дипломатического решения территориальных вопросов вместо продолжения военного противостояния.

    В своей статье Снайдер заявил: «Итог неизбежен, выбор реален. Донбасс будет потерян Украиной». Автор считает, что объединение Донбасса под контролем России обосновано как с этнической, так и с исторической точки зрения. Он также напомнил, что Украина всегда была разрозненным государством, и этот фактор, по его мнению, влияет на развитие конфликта.

    По мнению колумниста, отказ Киева от территориальных притязаний позволит снизить риск новых конфликтов и поможет избежать немедленного гражданского противостояния внутри страны. Снайдер подчеркивает, что такой путь может стать рациональным выходом из нынешней ситуации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава парламента Крыма Владимир Константинов осудил отказ Владимира Зеленского отвести украинские войска с территории Донбасса.

    Ранее профессор по международным отношениям университета Нотр-Дам Майкл Деш заявил, что потеря части Донбасса является наиболее реальным и менее тяжелым сценарием для Киева на фоне дефицита ресурсов и давления Запада.

    А другой профессор из США Джеффри Сакс отметил, что Россия сможет реализовать все ключевые цели спецоперации на Украине, включая контроль над территориями и нейтральный статус страны.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 17:22 • Новости дня
    Дмитриев призвал ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Дмитриев предложил ЕС уволить фон дер Ляйен и Каллас

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев заявил о необходимости сменить руководство Еврокомиссии и обратиться к России за поставками энергоресурсов для решения кризиса.

    Предложение уволить председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и главу дипломатии ЕС Каю Каллас озвучил специальный представитель президента России Кирилл Дмитриев, пишет ТАСС. В соцсетях он отметил, что Евросоюз столкнулся с серьезными энергетическими трудностями и ищет варианты их разрешения.

    Дмитриев прямо заявил: «ЕС отчаянно ищет решения энергетических проблем. А как насчет самого реалистичного варианта: уволить Урсулу и Каю и начать умолять Россию о предоставлении энергоресурсов?».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дмитриев ранее указал именно фон дер Ляйен и Каллас в качестве адресатов вопросов в случае остановки поставок газа в Европу.

    Также Дмитриев считает, что Европа оказалась на пороге энергетического и экономического кризиса из-за собственных антироссийских решений.

    Британский аналитический портал UnHerd тоже пишет, что Евросоюзу нужно отказаться от санкций на российские энергоносители из-за ситуации с Ираном.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что спрос на российские энергоресурсы значительно увеличился на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.


    Комментарии (3)
    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    Комментарии (0)
    6 марта 2026, 14:57 • Новости дня
    Нефть Brent пробила отметку в 88 долларов

    Биржевые цены на нефть Brent превысили 88 долларов впервые с весны 2024 года

    Tекст: Мария Иванова

    На мировых торгах нефть Brent подорожала более чем на 3%, впервые с апреля 2024 года превысив отметку 88 долларов за баррель.

    Мировые цены на углеводороды демонстрируют уверенный рост более чем на 3%, передает РИА «Новости». Стоимость барреля основной эталонной марки преодолела важную психологическую отметку.

    К середине дня майские фьючерсы на североморскую смесь подорожали на 3,4%, достигнув 88,31 доллара. Этот показатель превысил уровень 88 долларов впервые с 29 апреля 2024 года.

    Американская марка WTI также показала значительный рост, прибавив в цене 4,83%. Стоимость апрельских контрактов составила 84,92 доллара, ранее в ходе торгов поднимаясь выше 85 долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне цена нефти марки Brent превысила 86 долларов за баррель.

    Комментарии (0)
    Главное
    Пезешкиан позвонил Алиеву после инцидента в Нахичевани
    Оман назвал аморальными удары Израиля и США по Ирану
    Песков назвал отличия переговоров России и Ирана с США
    Le Monde: Отказ от российского газа грозит Европе катастрофой
    ВВС Израиля разбомбили Дом русской культуры на юге Ливана
    В Канаде число прошедших эвтаназию превысит 100 тыс. за десять лет
    Пропавших в Подмосковье детей последним заметил рыбак