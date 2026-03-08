Израиль начал наносить масштабные удары по целям в Иране

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) официально объявила о начале проведения крупномасштабной операции, передает РИА «Новости». Под огнем оказались объекты в столице и иных областях.
В официальном сообщении военного ведомства приводятся подробности действий. «ЦАХАЛ начал крупномасштабные удары по... целям в Тегеране и дополнительным районам в Иране», – говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале армии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные объявили о запуске масштабной атаки по правительственным объектам в ключевых иранских городах. ВВС Израиля заявили, что поразили оперативный штаб Корпуса стражей исламской революции и системы ПВО в Тегеране.
Ранее ЦАХАЛ провел серию ударов по штабам аппарата внутренней безопасности Ирана.