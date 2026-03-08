Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить заказ Лукашенко в ресторане

Вице-премьер Белоруссии не смог оплатить картой заказ Лукашенко в ресторане

Tекст: Мария Иванова

Александр Лукашенко в воскресенье посетил ресторан быстрого питания Mak.by, где директор сети Виктория Данько продемонстрировала работу терминала самообслуживания, передает РИА «Новости».

Глава государства признался, что не взял с собой средства для оплаты. «А у меня денег нет, милая моя», – сказал президент республики.

Первый вице-премьер Николай Снопков предложил оплатить заказ, на что белорусский лидер отреагировал шуткой о готовности заказать все меню. Выбирая блюда, политик обратил внимание на калорийность одного из бургеров. Он отметил, что после 400 калорий придется целый день рубить дрова.

Данько пояснила, что рассчитаться можно картой, телефоном или наличными. Однако когда Снопков приложил карту к терминалу, операция прервалась, а повторная попытка привела к ошибке.

Президент успокоил директора, пообещав заплатить позже.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Белоруссии во время визита в ресторан «Мак.бай» разделил бургер с журналистами.

Александр Лукашенко также поручил убрать из меню иностранное название кофе американо.