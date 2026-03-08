Полиция Норвегии допустила версию теракта при взрыве у посольства США

Tекст: Мария Иванова

Следователи пока не установили подозреваемых по делу о громком хлопке в норвежской столице, передает РИА «Новости».

Представитель полиции Фруде Ларсен отметил, что правоохранители отрабатывают различные версии случившегося, не исключая никаких вариантов.

«Одна из гипотез заключается в том, что это терроризм, но мы не зафиксированы на этой версии. Мы должны быть открыты к возможности того, что у произошедшего могут быть и другие причины», – заявил Ларсен в эфире телерадиокомпании NRK.

Ранее Reuters сообщило о громком звуке взрыва возле здания диппредставительства, информации о пострадавших не поступало. На месте происшествия находятся вооруженные наряды силовиков, обеспечивающие периметр безопасности.

Ларсен добавил, что инцидент вполне естественно рассматривать в контексте текущей политики безопасности. По его словам, нападение на американское посольство могло носить умышленный характер.

Как писала газета ВЗГЛЯД, вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва.