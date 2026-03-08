Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных

Путин подписал документ об установлении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости».
Речь идет о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях.
Новые нормы коснутся всех участников спецоперации, в том числе добровольцев, мобилизованных и контрактников. Требование также распространяется на гражданский персонал, который обеспечивает выполнение задач в ходе СВО.
Полученная геномная информация может быть уничтожена по письменному заявлению владельца после завершения службы. Закон вступит в силу спустя 90 дней со дня его официального опубликования.
Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о сборе геномных данных участников боевых действий. Ранее президент Владимир Путин одобрил идею сдачи ДНК-материалов всеми российскими контрактниками.