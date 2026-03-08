  • Новость часаСовет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
    Почему Иран беззащитен перед авианосцами США
    Глава ГРУ: Перед украинской делегацией жестко ставили вопрос о покушении на Алексеева
    Эксперт оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро
    Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»
    Российские силовики предупредили о возможных терактах СБУ в Венгрии
    Моджтаба Хаменеи избрали новым верховным лидером Ирана
    Захарова сыронизировала над Зеленским из-за признания однополых пар
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России
    ВСУ потеряли тысячи бойцов в «реке смерти» под Волчанском
    8 марта 2026, 18:04 • Новости дня

    Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый законопроект, согласно которому военнослужащие и участники спецоперации подлежат обязательному сбору биологических данных, подписал президент Владимир Путин.

    Путин подписал документ об установлении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости».

    Речь идет о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях.

    Новые нормы коснутся всех участников спецоперации, в том числе добровольцев, мобилизованных и контрактников. Требование также распространяется на гражданский персонал, который обеспечивает выполнение задач в ходе СВО.

    Полученная геномная информация может быть уничтожена по письменному заявлению владельца после завершения службы. Закон вступит в силу спустя 90 дней со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о сборе геномных данных участников боевых действий. Ранее президент Владимир Путин одобрил идею сдачи ДНК-материалов всеми российскими контрактниками.

    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    8 марта 2026, 11:09 • Новости дня
    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву

    Мирошник заявил о панике в Европе из-за угрозы прекращения поставок оружия ВСУ

    Мирошник заявил о растерянности Европы из-за поставок оружия Киеву
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Европейские страны испытывают панику и неуверенность из-за риска прекращения американских поставок вооружений Киеву, что грозит снижением военных возможностей Украины, отметили в МИД.

    Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник в интервью ТАСС отметил, что прекращение поставок вооружений Украине со стороны США вызывает у европейских лидеров сильное беспокойство и растерянность. По словам дипломата, Европа не понимает, как реагировать на возможное сокращение поддержки со стороны Вашингтона.

    Мирошник заявил: «Владимир Зеленский продолжает истерить, и его партнеры тоже находятся в несколько провоцированном состоянии. Они не понимают, что им делать, вращают глазами, не понимая, в какую сторону бежать. Потому что отсутствие вот именно этих поставок создает достаточно серьезные проблемы для Украины».

    Дипломат предположил, что если Вашингтон решит перенаправить свои ресурсы на собственные нужды или на Ближний Восток, то уже в ближайшее время Украина может остаться без значительной военной поддержки. Он подчеркнул, что это существенно скажется на военных возможностях Киева.

    До этого Евросоюз впервые признал опасность нелегального ввоза оружия с Украины, а Мирошник заявил, что на Украине украдено почти 500 тыс. единиц оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина превратилась в мировой центр нелегальной торговли оружием.


    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    8 марта 2026, 07:49 • Новости дня
    Захарова: Мазут из Персидского залива попал на пляжи островных стран

    Tекст: Денис Тельманов

    Мазут, разлившийся после крушения танкеров в Персидском заливе, оказался на побережьях ряда островных стран, не входящих в регион.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала в интервью, что разлив мазута в Персидском заливе распространился и достиг пляжей островных государств, которые не имеют границ с регионом, передает РИА «Новости».

    «В Персидском заливе пошли ко дну танкеры с мазутом. Буквально через день этот мазут всплыл на пляжах стран, в том числе островных государств, которые не имеют прямых границ и не входят в упомянутый регион. Моментально мазут из зоны конфликта добрался до безопасных пляжей», – отметила Захарова.

    Дипломат выразила обеспокоенность возможными последствиями, если конфликт на Ближнем Востоке затронет ядерные объекты.

    Она напомнила о присутствии атомной энергетики в регионе, отметив разработки Ирана и строительство атомной электростанции в Бушире, а также обладание Израилем соответствующими технологиями.

    По ее мнению, дальнейшее распространение конфликта может привести к непредсказуемым последствиям для сферы ядерной энергетики.

    В настоящее время США и Израиль с 28 февраля наносят удары по объектам на территории Ирана, в том числе в Тегеране. Сообщается о разрушениях и жертвах среди мирного населения.

    В ответ Иран атакует объекты на территории Израиля и военные базы США на Ближнем Востоке. Эта эскалация практически парализовала судоходство через Ормузский пролив, который является ключевым маршрутом поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на пляже Хиккадува специалисты устраняют последствия разлива мазута после удара по танкеру MKD VYOM с нефтью возле Омана.

    Танкер под флагом Палау подвергся атаке в Ормузском проливе, пострадали четверо членов экипажа. Во время мониторинга береговой полосы от Анапы до пляжа «Тортуга» в Витязево специалисты обнаружили старые выбросы мазута, поднятые штормом.

    8 марта 2026, 06:25 • Новости дня
    Полиция оцепила посольство США в Осло после взрыва

    Tекст: Денис Тельманов

    Вооруженные сотрудники полиции прибыли к американскому посольству в Осло после громкого взрыва, подробности о пострадавших пока не поступали.

    Вооруженная полиция находится на месте взрыва у посольства США в Осло, сообщает корреспондент израильского телеканала i24 Ариэль Осеран. По данным журналиста, силовики с тяжелым вооружением дежурят у здания дипломатической миссии после сообщений о взрыве.

    Агентство Reuters со ссылкой на полицию Норвегии сообщило, что в районе посольства прогремел громкий взрыв, однако информации о пострадавших не поступало.

    Видеозапись обстановки в районе посольства США показывает несколько припаркованных у здания полицейских автомобилей и одиночных вооруженных сотрудников полиции.

    Власти пока не уточняют причины инцидента и не раскрывают дополнительных деталей о ходе расследования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе посольства США в Багдаде раздались взрывы, над комплексом дипмиссии были задействованы системы противовоздушной обороны.

    Дипмиссия США в столице Саудовской Аравии приостановила обслуживание граждан после ночной атаки с применением беспилотников.

    Частичное обрушение крыши произошло в одном из зданий посольства США в Саудовской Аравии после атаки с использованием нескольких беспилотников.

    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    8 марта 2026, 05:17 • Новости дня
    В Армавире вспыхнул пожар на нефтебазе после атаки БПЛА

    Tекст: Денис Тельманов

    Пожар охватил территорию нефтебазы в Армавире, при этом никто не пострадал и работы по тушению продолжаются.

    Пожар возник на нефтебазе в Армавире Краснодарского края в результате атаки беспилотного летательного аппарата, передает ТАСС.

    В сообщении регионального оперативного штаба отмечается: «В Армавире произошло возгорание на территории нефтебазы из-за атаки БПЛА. По предварительной информации, пострадавших нет».

    В ликвидации возгорания участвуют 91 человек и 26 единиц техники. Оперативные службы продолжают борьбу с огнем, угрозы для жилых районов не сообщается.

    Причины атаки и объем ущерба уточняются, ситуация находится под контролем местных властей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО Минобороны отразили атаку дронов ВСУ на территорию Волгоградской области.

    Несколько резервуаров на нефтебазе в Белгородской области загорелись после атаки беспилотника. Два беспилотника ВСУ атаковали территорию нефтебазы на юге Луганска.

    8 марта 2026, 07:30 • Новости дня
    Ветеран ВМС Бразилии призвал расследовать схемы набора соотечественников в ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    В Бразилии могут инициировать расследование схем набора граждан в украинские формирования и рассмотреть гражданские иски от родственников погибших.

    Офицер в запасе ВМС Бразилии и аналитик Робинсон Фариназу в беседе с РИА «Новости» подчеркнул необходимость расследования схем набора бразильцев в ВСУ. Он задал вопросы о том, как заработанные деньги покидали страну и отчитывались ли наемники перед налоговой, отметив: «Все это нужно расследовать».

    Фариназу отметил, что не является специалистом в юридических вопросах, но допустил, что в Бразилии расследование может быть инициировано именно с этой стороны.

    Он также предположил, что в будущем родственники погибших на Украине бразильцев могут подать гражданские иски к компаниям, занимавшимся их наймом, чтобы получить компенсацию за гибель молодых людей. По мнению аналитика, в ближайшие годы стоит ожидать судебных разбирательств.

    Минобороны России неоднократно заявляло, что иностранные наемники в ВСУ используются как пушечное мясо, и подчеркивало, что российские военные продолжают уничтожать их по всей территории Украины.

    В интервью наемники ранее признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шансы на выживание в боях крайне малы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Ковшаровки на Купянском направлении был уничтожен бразильский наемник Эллионай Баррос Риос, участвовавший в боях на стороне ВСУ.

    К настоящему времени погибли порядка 60-70 бразильцев, вступивших в формирования ВСУ. Бразильские наркокартели и ультраправые боевики используют украинский конфликт как боевой учебный полигон и отправляются воевать ради получения военного опыта и доступа к оружию.

    Полученные навыки и тактику, включая управление беспилотниками, они переносят обратно в фавелы, из-за чего полиция Рио-де-Жанейро сталкивается с новыми угрозами.

    8 марта 2026, 02:58 • Новости дня
    МИД Мексики сообщил об эвакуации 629 граждан из стран Ближнего Востока

    Tекст: Денис Тельманов

    Власти Мексики организовали эвакуацию сотен своих граждан из стран Ближнего Востока на фоне продолжающихся боевых действий и проблем с авиасообщением.

    Министерство иностранных дел Мексики сообщило, что власти страны эвакуировали 629 граждан из Израиля, Иордании, ОАЭ, Ирана, Ливана и Катара, передает РИА «Новости».

    Большинство граждан смогли покинуть указанные страны по наземным маршрутам в соседние государства, где авиасообщение еще функционирует.

    В сообщении отмечается, что некоторые ближневосточные страны начали частично возобновлять авиарейсы в зависимости от ситуации с безопасностью, однако перебои в работе аэропортов сохраняются. Информация о пострадавших среди мексиканцев не поступала.

    Посольство Мексики в Иране с понедельника временно переместится в Азербайджан, где будет работать в координации с диппредставительством в Баку. Остальные посольства продолжают функционировать в условиях повышенной готовности и поддерживают связь с мексиканцами, которые хотят покинуть регион.

    Власти Мексики вновь рекомендовали своим гражданам воздержаться от поездок в страны Ближнего Востока до стабилизации обстановки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, граждане США пожаловались на отсутствие помощи от американского правительства во время эвакуации с Ближнего Востока на фоне эскалации конфликта в Иране.

    США и Израиль нанесли удары по Ирану, после чего через погранпункт «Астара» в Азербайджан эвакуировали 282 россиянина, а всего территорию республики покинули около 1800 человек.

    Шри-Ланка взяла под контроль иранский военно-морской корабль IRIS Bushehr после того, как у него возникли технические проблемы в территориальных водах страны.

    8 марта 2026, 03:38 • Новости дня
    Армия Израиля сообщила о перехвате ракет Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные заявили о действиях по перехвату ракет, направленных из Ирана, одна из которых была обнаружена недавно.

    Армия обороны Израиля занимается перехватом ракет, запущенных из Ирана, передает РИА «Новости».

    В официальном сообщении пресс-службы отмечено: «Недавно армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы ПВО занимаются перехватом угроз». Ранее, в воскресенье, израильские военные также сообщали о подобных действиях по отражению иранских ракетных атак.

    Согласно информации агентства, Соединенные Штаты и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, включая Тегеран, 28 февраля. Были зафиксированы разрушения и гибель гражданских лиц. В ответ Иран наносит удары по военным объектам США на Ближнем Востоке, а также по территории Израиля.

    В результате эскалации немедленно пострадала школа для девочек на юге Ирана, а также был убит верховный лидер аятолла Али Хаменеи. По данным постпреда Ирана при ООН Амира Саида Иравани, общее число жертв нападения уже превышает 1,3 тыс. человек.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские ракеты в рамках 26-й волны операции «Правдивое обещание 4» поразили военный объект США в районе Джуффейр в Бахрейне, где находится штаб Пятого флота.

    Замена американских радаров, поврежденных ударами Ирана, потребует колоссальных ресурсов и растянется на годы.

    Израиль на фоне конфликта с Тегераном заявляет, что не рассматривает ввод наземных войск в Иран и ожидает аналогичного подхода от США.

    8 марта 2026, 10:03 • Новости дня
    Топ-менеджер OpenAI ушла из компании из-за сделки с Пентагоном

    Глава отдела робототехники OpenAI покинула пост из-за сделки с Пентагоном

    Tекст: Мария Иванова

    Несогласие с соглашением OpenAI и Пентагона о внедрении ИИ в военную «секретную сеть» побудило главу отдела робототехники Кейтлин Калиновски уйти из компании.

    О решении покинуть корпорацию сообщила сама Калиновски, объяснив это нежеланием участвовать в проектах для американского оборонного ведомства, передает РИА «Новости».

    Ранее генеральный директор Сэм Альтман подтвердил наличие договоренностей об интеграции нейросетей в секретную сеть министерства обороны.

    «Я уволилась из OpenAI... Это было непростое решение. ИИ играет важную роль в национальной безопасности. Но слежка за американцами без судебного надзора и смертоносная автономия без разрешения человека – это вопросы, которые заслуживали более тщательного обсуждения, чем получили», – написала специалист в соцсети.

    В самой компании подтвердили уход сотрудницы, заявив изданию Politico, что соглашение создает путь для ответственного использования технологий без внутренней слежки. OpenAI известна как создатель чат-бота ChatGPT, набравшего первый миллион пользователей менее чем за неделю после запуска в 2022 году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, компания OpenAI получила годовой контракт от Минобороны США на сумму 200 млн долларов. Сотрудники Google и OpenAI поддержали компанию Anthropic в конфликте с Пентагоном.

    Во время ударов по Ирану американские военные массово использовали искусственный интеллект для поддержки принятия решений.

    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Песков: Путин помимо секретной информации читает стихи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин помимо секретной информации читает стихи и сам принимает решения о включении поэтических текстов в свои выступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, президент России Владимир Путин не только работает с секретной информацией, но и читает стихи, сообщает «Вести».

    Песков добавил, что глава государства самостоятельно выбирает поэтические произведения, которые использует в своих публичных выступлениях. «Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он уточнил, что инициатива читать стихи в публичных речах обычно исходит лично от Путина. Пресс-секретарь добавил, что президент действительно уделяет внимание поэзии наряду с выполнением государственных обязанностей.

    Путин часто обращается к классикам русской литературы, цитируя их в своих речах. Например, в октябре прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» он прочитал строки Александра Пушкина о Бородине. Кроме того, традиционно поздравляя женщин с 8 Марта, президент нередко использует стихи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем и высоко оценил его вклад в отечественную культуру. Президент также отметил важность книги о героях спецоперации на Украине, подчеркнув значение подобных трудов для патриотического воспитания.

    8 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин ужесточил контроль за иностранными вложениями в добычу ископаемых

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий влияние зарубежного капитала на стратегически важные отрасли, включая добычу полезных ископаемых и рыболовство.

    Глава государства подписал документ, который расширяет перечень стратегически значимых видов деятельности, передает РИА «Новости».

    Теперь под особый контроль попадают участки недр с определенными запасами нефти, газа, золота и меди, даже если они не относятся к федеральным.

    Ограничения коснутся месторождений с запасами нефти от 50 млн тонн, газа от 30 млрд кубометров и золота от 30 тонн. В список также включили добычу лития, алмазов, урана и использование подземных вод для коммерческих целей в объеме более 3 тыс. кубометров в сутки.

    Стратегической признается деятельность по производству рыбной продукции, если выручка компании от нее превышает 50%, а стоимость активов составляет более 800 млн рублей. Сюда же отнесли пастбищную аквакультуру в отношении тихоокеанских лососей.

    Сделки иностранных инвесторов по покупке активов в таких предприятиях теперь требуют согласования с правительственной комиссией.

    Для нынешних зарубежных владельцев предусмотрены переходные периоды для уведомления о доле владения или снижения участия. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования.

