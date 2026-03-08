У берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,7

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у восточного побережья Хонсю

Tекст: Мария Иванова

Геологическая служба США (USGS) проинформировала о колебаниях земной коры, передает РИА Новости. Стихия ударила к востоку от населенного пункта Ямада, население которого составляет около 15 тыс. человек.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 25 километров. Подземные толчки были зафиксированы специалистами в 13.17 по местному времени.

На данный момент сведений о пострадавших гражданах или разрушениях инфраструктуры не поступало. Предупреждение об угрозе возникновения цунами не объявлялось.

Как писала газета ВЗГЛЯД, у северных берегов Японии произошло землетрясение магнитудой 5,5. Ранее в районе деревни Тосима на юго-западе страны сейсмологи зафиксировали подземные толчки магнитудой 5,4.