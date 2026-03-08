Израиль начал перехват ракет после нового удара Ирана

Израиль огорчил Грузию призывом «подтвердить дружбу»

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

Ранее МИД Грузии выражал соболезнования и народу Ирана, и народу Израиля, однако израильское посольство выступило с недовольным заявлением после того, как высокопоставленный представитель грузинского внешнеполитического ведомства посетил посольство Ирана и оставил запись в книге соболезнований.

В Тбилиси стараются сохранить взвешенный подход к событиям на Ближнем Востоке.

Грузинский аналитик, член оппозиционной парламентской партии «Сила народа» Давид Картвелишвили в этой связи заявил, что позиция посольства Израиля является «фактическим призывом занять четкую позицию в противостоянии Израиля и Ирана».

По мнению этого эксперта, такое заявление «ставит власти Грузии в достаточно деликатное положение», так как выбор в пользу одной из сторон «несет серьезные политические и дипломатические риски для Тбилиси».

Аналитик считает, что посольство Израиля должно как минимум выступить с разъяснениями.

Другой политический аналитик Заза Доборджгинидзе отметил, что после грузино-российской войны 2008 года звучали подозрения в том, что Израиль передавал все данные о продаваемых Грузии беспилотниках России.