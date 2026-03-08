Израиль начал перехват ракет после нового удара Ирана

Израильские военные засекли обстрел со стороны Исламской Республики и приступили к уничтожению воздушных целей, передает ТАСС.
В пресс-службе ведомства заявили: «Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону израильской территории».
Представители армии добавили, что оборонные системы уже работают над перехватом объектов. В связи с угрозой атаки в центре страны объявлен режим воздушной тревоги.
Сирены звучат в окрестностях Тель-Авива, предупреждая население об опасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о фиксации ракетных пусков в направлении израильской земли. Накануне военные также официально подтвердили факт ракетной атаки с иранской территории.