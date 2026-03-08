  • Новость часаСовет экспертов Ирана избрал Моджтаба Хаменеи верховным лидером страны
    8 марта 2026, 17:31 • Новости дня

    Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение границы

    Штрафы за нарушение правил пересечения границы России выросли до 2,5 млн рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Согласно новому закону, максимальные штрафы за нелегальное пересечение российской границы значительно увеличились для физических, должностных и юридических лиц.

    Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов за нарушение правил пересечения государственной границы, сообщается на сайте официального опубликования правовых актов. Документ предусматривает ужесточение административной ответственности по восьми составам правонарушений в сфере охраны госграницы.

    В частности, закон вносит изменения в КоАП РФ, увеличивая максимальный размер штрафов. Теперь физические лица могут быть наказаны штрафом до 25 тысяч рублей вместо прежних пяти тысяч, должностные лица – до 250 тыс. рублей вместо 50 тысяч, а юридические лица – до 2,5 млн рублей вместо 800 тыс. рублей.

    В законе отмечается, что штрафы предусмотрены за нарушение правил пересечения границы как лицами, так и транспортными средствами, а также за несоблюдение правил въезда или выезда при прохождении пограничного контроля.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о снижении штрафов для таксистов без ОСГОП до 40 тыс. рублей.

    Напомним, 26 февраля депутаты Государственной думы приняли во втором и третьем чтениях закон, ужесточающий ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

    До этого в России вступили в силу обновленные правила контроля въезда мигрантов.


    8 марта 2026, 14:22 • Новости дня
    Путин назвал причину возникновения украинского кризиса

    Путин объяснил украинский кризис поддержкой Западом событий 2014 года

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году, отметив влияние этих событий на Донбасс.

    Президент России Владимир Путин заявил корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину, что украинский кризис стал следствием поддержки Запада госпереворота в Киеве. По его словам, ключевые события, приведшие к нынешней ситуации, начались именно с этого момента.

    Путин подчеркнул: «Ведь откуда возник тот же самый украинский кризис? Он возник из поддержки западными странами госпереворота на Украине, а потом и крымские события, а потом на юго-востоке Украины в целом, Донбасс, Новороссия. Отсюда же все началось, отсюда все пошло». Президент также отметил, что текущая нестабильность на Украине и в регионе в целом связана с последствиями этих действий.

    Ранее в интервью Зарубину Путин назвал странной ситуацию между Киевом и ЕС, отметив, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого общаясь с журналистом, Путин заявил, что нападение Украины на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке.

    А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне происходящего в мире «идеального шторма».

    8 марта 2026, 19:49 • Новости дня
    Филиппо восхитился ходом Путина против Макрона и фон дер Ляйен

    Французский политик Филиппо счел слова Путина о газе ловушкой для Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Готовность Москвы немедленно прекратить поставки голубого топлива в Европу шокировала западных лидеров, буквально оказавшихся в ловушке, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Филиппо прокомментировал реакцию европейских политиков на предупреждение президента России Владимира Путина, передает РИА «Новости».

    «Вам конец! Путин блестяще заманил в ловушку [президента Франции Эммануэля] Макрона, [главу Еврокомиссии] Урсулу фон дер Ляйен и весь ЕС, применив энергетическое оружие в самый неподходящий для них момент! Они сами себе вырыли яму», – написал он в соцсетях.

    Политик подчеркнул, что истеричная антироссийская линия наносит колоссальный вред интересам самой Франции.

    Накануне Владимир Путин напомнил, что Брюссель планирует ограничить закупки российского топлива через месяц, а к 2027 году полностью их запретить. Президент отметил, что Москва способна остановить экспорт уже сейчас и уйти на альтернативные рынки.

    До этого Филиппо призывал отказаться от антироссийских санкций ради предотвращения энергетического кризиса.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично предсказывал мольбы европейских чиновников о поставках российских углеводородов.

    8 марта 2026, 12:56 • Видео
    Война с Ираном – это надолго

    Идет к тому, что нападение США и Израиля на Иран затянется на месяцы. В Вашингтоне такого не ожидали, но теперь готовятся к длительному противостоянию, поскольку не могут уйти ни с чем.

    8 марта 2026, 14:29 • Новости дня
    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках

    Путин отметил предельное обострение ситуации на мировых энергетических рынках

    Путин заявил о максимальном обострении ситуации на мировых рынках
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Мировые энергетические рынки переживают период максимальной напряженности, что связано с последствиями решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики, заявил президент России Владимир Путин.

    Ситуация на мировых энергетических рынках достигла крайней степени напряжения, заявил президент России Владимир Путин. В беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным глава государства подчеркнул: «Ситуация на мировых рынках <…> обострилась до предела».

    Ранее Владимир Путин высказывал мнение о том, что нынешние сложности на европейских рынках стали следствием ошибочных решений, принятых европейскими властями в сфере энергетики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, до этого в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Также президент поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал Зарубину, что России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах на фоне мирового «идеального шторма».

    8 марта 2026, 14:02 • Новости дня
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    Путин о ситуации между Киевом и ЕС: Хвост виляет собакой
    @ Kremlin Pool/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России высказал мнение, что Европа сейчас сталкивается с последствиями своей политики на Украине, назвав конфликт системной ошибкой Запада.

    Президент России Владимир Путин в интервью корреспонденту «Вестей» Павлу Зарубину назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой. По его словам, складывается впечатление, что в этих отношениях «хвост виляет собакой», а не наоборот.

    Путин отметил, что европейские государства сейчас сталкиваются с последствиями собственных действий на Украине, подчеркнув, что это не результат действий России, а именно политика западных и европейских стран.

    В ходе интервью он заявил: «Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется «хвост виляет собакой», а не наоборот». Путин также подчеркнул, что Европа «пожинает то, что посеяла» на Украине, комментируя действия западных государств в отношении поддержки Киева.

    Глава государства назвал конфликт на Украине системной ошибкой западных стран, пояснив, что «все, что происходит сейчас – это, безусловно, ошибка прежде всего западных стран. Ошибка системная».

    Ранее в интервью Зарубину Путин заявил, что нападение на российский газовоз в Средиземном море относится к террористическим актам и усугубляет ситуацию на энергетическом рынке. Путин также поручил проработать уход с газового рынка Европы на другие, более перспективные рынки.

    Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин прав в том, что России на фоне глобального «идеального шторма» важно сосредоточиться на своих интересах.

    8 марта 2026, 17:50 • Новости дня
    Путин запретил экстрадицию иностранцев – военнослужащих ВС России

    Путин подписал закон о запрете экстрадиции иностранцев – военнослужащих ВС России

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Глава государства подписал закон, запрещающий экстрадицию иностранцев, служивших по контракту в российских вооруженных силах.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает выдачу иностранцев и лиц без гражданства, проходящих или проходивших службу по контракту в Вооруженных силах РФ для уголовного преследования. Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

    Внесенный правительством закон изменяет статью 464 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Теперь основания для отказа в экстрадиции расширены за счет включения случая, когда запрос поступил в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства, служившего по контракту в ВС РФ или других воинских формированиях России и участвовавшего в боевых действиях.

    В законе отмечено, что такие лица не будут выдаваться иностранным государствам ни для уголовного преследования, ни для исполнения приговора, если их служба и участие в боевых действиях подтверждены соответствующими документами.

    Ранее в воскресенье президент России подписал закон о полном возврате стоимости авиабилетов гражданам, которые вынуждены отказаться от полета из-за участия в спецоперации на Украине. До этого Путин поручил создать стандарт региональных мер поддержки для участников СВО и их семей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 26 февраля Госдума приняла закон, запрещающий выдачу иностранцев, проходящих службу по контракту в Вооруженных силах России и участвовавших в боевых действиях в составе ВС России, для уголовного преследования в другие страны.


    8 марта 2026, 15:39 • Новости дня
    Песков: Путин помимо секретной информации читает стихи

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин помимо секретной информации читает стихи и сам принимает решения о включении поэтических текстов в свои выступления, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.

    По его словам, президент России Владимир Путин не только работает с секретной информацией, но и читает стихи, сообщает «Вести».

    Песков добавил, что глава государства самостоятельно выбирает поэтические произведения, которые использует в своих публичных выступлениях. «Он сам принимает решение и сам говорит, какое стихотворение он прочитает», – подчеркнул представитель Кремля.

    Он уточнил, что инициатива читать стихи в публичных речах обычно исходит лично от Путина. Пресс-секретарь добавил, что президент действительно уделяет внимание поэзии наряду с выполнением государственных обязанностей.

    Путин часто обращается к классикам русской литературы, цитируя их в своих речах. Например, в октябре прошлого года на заседании дискуссионного клуба «Валдай» он прочитал строки Александра Пушкина о Бородине. Кроме того, традиционно поздравляя женщин с 8 Марта, президент нередко использует стихи.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин поздравил поэта Юрия Энтина с юбилеем и высоко оценил его вклад в отечественную культуру. Президент также отметил важность книги о героях спецоперации на Украине, подчеркнув значение подобных трудов для патриотического воспитания.

    8 марта 2026, 18:05 • Новости дня
    Путин ужесточил контроль за иностранными вложениями в добычу ископаемых

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал законопроект, ограничивающий влияние зарубежного капитала на стратегически важные отрасли, включая добычу полезных ископаемых и рыболовство.

    Глава государства подписал документ, который расширяет перечень стратегически значимых видов деятельности, передает РИА «Новости».

    Теперь под особый контроль попадают участки недр с определенными запасами нефти, газа, золота и меди, даже если они не относятся к федеральным.

    Ограничения коснутся месторождений с запасами нефти от 50 млн тонн, газа от 30 млрд кубометров и золота от 30 тонн. В список также включили добычу лития, алмазов, урана и использование подземных вод для коммерческих целей в объеме более 3 тыс. кубометров в сутки.

    Стратегической признается деятельность по производству рыбной продукции, если выручка компании от нее превышает 50%, а стоимость активов составляет более 800 млн рублей. Сюда же отнесли пастбищную аквакультуру в отношении тихоокеанских лососей.

    Сделки иностранных инвесторов по покупке активов в таких предприятиях теперь требуют согласования с правительственной комиссией.

    Для нынешних зарубежных владельцев предусмотрены переходные периоды для уведомления о доле владения или снижения участия. Закон вступит в силу через 90 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму законопроект об усилении контроля за иностранными инвестициями в сфере недропользования.

    8 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту

    Песков: Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента считает, что стране следует полагаться на собственные решения и курс Владимира Путина, поддерживаемого большинством граждан.

    Россия должна доверять себе и своему президенту Владимиру Путину, поддержанному большинством граждан, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Мы должны доверять себе, должны доверять президенту, за которого голосует большинство населения нашей страны», – подчеркнул Песков, отвечая на вопрос корреспондента «Вестей» Павла Зарубина о возможном доверии к американским представителям, участвующим в переговорах по урегулированию конфликта на Украине.

    Ранее Песков в интервью Зарубину объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами. Он также заявил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сфокусироваться на себе и своих интересах.

    До этого президент России Владимир Путин связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на Донбасс.


    8 марта 2026, 19:43 • Новости дня
    Путин подписал закон об извещении граждан при поиске их другими лицами

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент России Владимир Путин подписал документ, обязывающий полицию информировать людей о попытках установить с ними контакт, согласно ему полиция будет сообщать людям, что их пытаются найти родные или знакомые.

    Изменения коснулись законодательства о праве граждан на свободу передвижения и выбор места жительства, передает ТАСС.

    Согласно новым нормам, физические и юридические лица смогут обращаться в территориальные органы МВД для поиска человека. Сделать это можно будет в том числе через портал «Госуслуги», направив разыскиваемому свои контактные данные.

    Полиция перешлет полученную информацию гражданину по почте, чтобы тот самостоятельно решил, связываться ли с инициатором поиска. Закон вступит в силу через 180 дней после официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Государственная дума одобрила закон о платном доступе организаций к базам данных МВД. Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о планах по запуску геоуведомлений на портале «Госуслуги». Правительство России направит до 1,5 млрд рублей на материально-техническое обеспечение ведомства в 2026 году.

    8 марта 2026, 18:04 • Новости дня
    Путин подписал закон об обязательной геномной регистрации военных

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Новый законопроект, согласно которому военнослужащие и участники спецоперации подлежат обязательному сбору биологических данных, подписал президент Владимир Путин.

    Путин подписал документ об установлении обязательной государственной геномной регистрации для отдельных категорий граждан, передает РИА «Новости».

    Речь идет о военнослужащих и сотрудниках органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях.

    Новые нормы коснутся всех участников спецоперации, в том числе добровольцев, мобилизованных и контрактников. Требование также распространяется на гражданский персонал, который обеспечивает выполнение задач в ходе СВО.

    Полученная геномная информация может быть уничтожена по письменному заявлению владельца после завершения службы. Закон вступит в силу спустя 90 дней со дня его официального опубликования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала инициативу о сборе геномных данных участников боевых действий. Ранее президент Владимир Путин одобрил идею сдачи ДНК-материалов всеми российскими контрактниками.

    8 марта 2026, 14:56 • Новости дня
    Стало известно о проведении Путиным совещания по образованию

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам образования и продолжит работу с регионами, сообщил журналист «Вестей» Павел Зарубин.

    По его словам, президент России Владимир Путин на предстоящей неделе проведет совещание по вопросам состояния и развития образования, передает «Вести». Сообщается, что глава государства также продолжит работу с руководителями российских регионов.

    Также планируется проведение встречи Путина с членами Совета безопасности России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что встреча лидеров «пятерки» стран Совбеза ООН «пойдет на пользу».

    8 марта 2026, 14:51 • Новости дня
    Путину подарили облетевшую всю линию фронта икону

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На встрече с участием женщин к 8 Марта президенту России подарили икону, побывавшую на передовой в Донбассе и Новороссии.

    Женщины, участвовавшие во встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в преддверии Международного женского дня, преподнесли главе государства икону, которая, по их словам, облетела всю линию боевого соприкосновения в Донбассе и Новороссии.

    Одна из участниц обратилась к Путину со словами: «Возьмите, пожалуйста, икону, с которой мы облетели [всю линию боевого соприкосновения]». Этот момент был показан в эфире корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным.

    Путин в ответ заметил с улыбкой: «У нас ничего не пропадает», поддержав атмосферу встречи шуткой. Помимо иконы, президенту презентовали хлопушку от кинорежиссера, снимающего фильмы о бойцах спецоперации на Украине. Все женщины, присутствовавшие на встрече, оставили свои подписи на подаренной хлопушке.

    Ранее в интервью Зарубину президент России связал начало украинского кризиса с поддержкой западными странами госпереворота в Киеве в 2014 году и отметил влияние этих событий на ситуацию в Донбассе.

    Также Путин назвал странной ситуацию в отношениях между Киевом и Европой и заявил, что создается впечатление, будто «хвост виляет собакой».

    До этого Путин в поздравлении к 8 Марта подчеркнул важность вклада женщин в развитие страны и выразил признательность за их силу и самоотверженность.


    8 марта 2026, 11:36 • Новости дня
    Путин поздравил тренера Мишина с юбилеем

    Путин поздравил Мишина с юбилеем и отметил его успехи

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России направил заслуженному тренеру Алексею Мишину поздравление по случаю 85-летия, подчеркнув его выдающуюся роль в развитии фигурного катания.

    Президент России Владимир Путин поздравил заслуженного мастера спорта и тренера Алексея Мишина с 85-летием, сообщается на сайте Кремля. В поздравительной телеграмме глава государства отметил, что благодаря таланту, трудолюбию и сильному чемпионскому характеру Мишин добился выдающихся успехов и стал настоящей легендой фигурного катания.

    Путин подчеркнул, что многолетняя тренерская деятельность Мишина внесла значительный вклад в профессиональное становление молодых фигуристов и развитие традиций отечественного спорта. Президент отметил, что эти заслуги вызывают глубокое уважение.

    В завершение поздравления Путин пожелал Мишину здоровья, бодрости духа и успешной реализации всех задуманных планов.

    Ранее в субботу президент России поздравил женщин страны с 8 Марта и выразил благодарность за их вклад в развитие государства. До этого Путин также поздравил Валентину Терешкову с днем рождения, отметив ее достижения в космонавтике и общественной деятельности.


    8 марта 2026, 15:30 • Новости дня
    Песков дал свой номер военкору Наумовой для предложений по защите детей

    Песков дал свой номер военкору Наумовой для передачи идей по защите детей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предоставил военкору Марьяне Наумовой свой номер телефона для передачи инициатив по безопасности детей.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков передал свой номер телефона военкору Первого канала Марьяне Наумовой, которая намерена представить идеи по защите детей от современных угроз, сообщают «Вести». Это произошло по поручению президента Владимира Путина после встречи с женщинами различных профессий в Кремле.

    Во время встречи Наумова обратилась к президенту с вопросом, кому можно передать ее предложения по безопасности детей. Путин посоветовал ей передать их Пескову.

    Песков отметил в беседе с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным, что это было прямое поручение главы государства, однако раскрывать детали он не стал. В свою очередь Наумова сообщила Зарубину, что получила номер пресс-секретаря, и с долей юмора добавила: «Кто не успел, тот опоздал».

    Ранее Песков в интервью Зарубину заявил, что Россия должна доверять себе и своему президенту, за которого голосует большинство населения.

    Также он объяснил разницу между переговорами России и Ирана с американцами и отметил, что на фоне мирового «идеального шторма» России необходимо сосредоточиться на себе и своих интересах.

    8 марта 2026, 17:24 • Новости дня
    Путин подписал закон о снижении штрафов для таксистов без ОСГОП

    Путин снизил штрафы за отсутствие полиса ОСГОП для такси до 40 тыс. рублей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Президент России подписал закон, по которому максимальный штраф для юридических лиц за отсутствие ОСГОП при перевозке пассажиров на такси теперь составит 40 тыс. рублей.

    Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому максимальный размер штрафа за перевозку пассажиров в такси без полиса обязательного страхования гражданской ответственности перевозчика (ОСГОП) уменьшен до 40 тысяч рублей, передает РИА «Новости». Документ уже опубликован на портале правовых актов.

    Ранее за такое нарушение юридическим лицам грозил штраф до 1 млн рублей, что, по мнению авторов закона, было несоразмерно последствиям административного правонарушения. Теперь для граждан штраф составит 5 тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей – 25 тысяч рублей, для компаний – 40 тысяч рублей.

    Соавтор законопроекта, депутат Госдумы Игорь Игошин пояснил, что ранее действовавшие санкции были придуманы для более крупных и дорогих видов перевозок, таких как авиационные или железнодорожные. За отсутствие ОСГОП таксопарки могли получить штрафы до 1 млн рублей, несмотря на то что их обороты несопоставимы с доходами авиаперевозчиков.

    Депутат отметил, что снижение штрафов – разумная мера, так как отсутствие страховки не нарушает права пассажиров. По его словам, при аварии перевозчик в любом случае несет ответственность перед пассажиром на тех же условиях, что и при наличии страховки.

    Игошин подчеркнул, что наказание должно быть соразмерно нарушению, чтобы не ставить под угрозу существование малого и среднего бизнеса, который является опорой экономики и создает рабочие места.

    Ранее Путин предложил создать систему поощрений для таксистов, которые помогают людям с ограничениями по здоровью. В то же время депутаты Госдумы увеличили штрафы за перевозку детей без автокресел до 5 тыс. рублей для обычных водителей и до 50 тыс. рублей для самозанятых таксистов.

    А Всероссийский союз страховщиков и Российский союз автостраховщиков выступили за использование дорожных камер для проверки наличия не только полисов ОСАГО, но и диагностических карт автомобилей.

