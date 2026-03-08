Осколки ракет упали у иностранных посольств в Тель-Авиве

Специальные службы Израиля приступили к ликвидации последствий падения фрагментов ракет в городской черте, передает РИА «Новости».
Инцидент произошел в квартале, где находятся посольства Британии, Китая, Швейцарии и Украины. Территория оцеплена военными и полицией.
Взрывной волной одну из машин отбросило на бетонное ограждение жилого дома, а на дороге образовалась внушительная воронка. Близлежащий перекресток оказался засыпан землей и кусками асфальта.
Ранее в городе звучали сирены воздушной тревоги, работала система противовоздушной обороны. Армия обороны Израиля заявила о пусках ракет со стороны Ирана. Медики сообщили о шести пострадавших в центральной части страны.
Обострение конфликта связывают с ударами Вашингтона и Тель-Авива по иранским объектам в конце февраля. Российское внешнеполитическое ведомство осудило действия западной коалиции и призвало стороны к немедленному прекращению огня.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Армия обороны Израиля занялась перехватом запущенных с иранской территории ракет.
Ранее массированный удар иранских военных привел к разрушениям жилой застройки в центре Тель-Авива.