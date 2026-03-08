ВВС Израиля уничтожили бойца «Хезболлы» по наводке с земли

Армия обороны Израиля сообщила об устранении боевика с помощью авиаудара, передает РИА Новости. Военные зафиксировали присутствие противника в зоне своих передовых позиций.
«Военнослужащие ЦАХАЛ обнаружили террориста «Хезболлы» в районе, где занимали передовые оборонительные позиции. Самолет ВВС Израиля, направляемый наземными силами, ликвидировал террориста», – говорится в официальном сообщении.
Движение «Хезболла» возобновило атаки на Израиль на фоне роста напряженности. В ответ израильская армия нарастила удары по Ливану, атаковав пригороды Бейрута и южные регионы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские истребители нанесли ракетные удары по предполагаемым базам «Хезболлы» в горном районе Джанта.
Пресс-служба ЦАХАЛ объявила о начале ограниченных операций против шиитского движения на юго-западе Ливана.
Армия обороны Израиля ранее отчиталась о ликвидации двух высокопоставленных командиров воздушных сил организации.