Белый дом оценил вероятность наземной операции в Иране

Белый дом: США пока не собираются направлять наземные войска в Иран

Tекст: Мария Иванова

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт отметила, что президент США Дональд Трамп пока не намерен проводить наземную операцию, но такой вариант не исключается полностью, передает ТАСС.

«Это не является частью нашего нынешнего плана. Но президент оставляет все варианты на рассмотрении», – заявила она каналу Fox News.

Ранеев воскресенье Иран заявил о готовности отразить наземное вторжение США.

Эксперт Юрий Кнутов оценил планы США вывезти уран из Ирана по примеру с операцией с Мадуро.



