В Швеции арестовали члена экипажа судна Caffa с россиянами

В Швеции арестовали члена экипажа сухогруза Caffa с россиянами на борту

Tекст: Мария Иванова

Шведская береговая охрана сообщила об аресте одного из членов команды сухогруза Caffa, на борту которого находятся десять граждан России. Задержанного подозревают в нарушении закона о безопасности судов и использовании подложных документов, передает ТАСС.

«Полученные нами на борту данные подтверждают наши подозрения и наше мнение о наличии на судне серьезных недостатков, связанных с его эксплуатацией и деятельностью», – заявил замначальника оперативного отдела береговой охраны Даниэль Стенлинг.

Предварительным расследованием занимается прокуратура, а транспортное управление проводит техническую проверку сухогруза. Если инспекторы выявят критические неисправности, судну запретят продолжать рейс до полного устранения всех нарушений.

Российское посольство поддерживает контакт с местными властями. Судно под гвинейским флагом, следовавшее из Касабланки в Петербург, было остановлено у берегов Треллеборга шестого марта.

