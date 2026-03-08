Иран заявил о готовности отразить наземное вторжение США

Tекст: Алексей Дегтярёв

«У нас есть очень храбрые солдаты, которые ждут любого врага, который вторгнется на нашу землю, чтобы сразиться с ним», – сказал Аракчи NBC, передает РИА «Новости».

Официальный представитель правительства Фатеме Мохаджерани добавила, что Тегеран рассматривает американские военные объекты на Ближнем Востоке как собственность Вашингтона.

По ее словам, удары по этим базам не являются нападением на принимающие их государства, поскольку объекты находятся под полным контролем США.

Она подчеркнула, что Иран уважает суверенитет соседей и протягивает им руку дружбы. Оборонительные меры направлены исключительно против агрессии Соединенных Штатов, использующих регион как плацдарм для атак.

Как писала газета ВЗГЛЯД, иранские вооруженные силы предупредили о мощных ударах по всем военным базам США и Израиля на Ближнем Востоке. Министерство внутренних дел Бахрейна сообщило об атаке Тегерана на один из объектов в районе порта Салман. Соединенные Штаты и Израиль 28 февраля начали военную операцию против Исламской республики.