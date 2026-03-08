Британского детоубийцу Иэна Хантли убил сокамерник в тюрьме

Tекст: Алексей Дегтярёв

Хантли получил пожизненный срок в 2003 году, он умер через несколько дней после атаки, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.

26 февраля в тюрьме Франкленд сокамерник Энтони Рассел нанес жертве удары металлическим прутом. Инцидент произошел в мастерской, мужчина получил тяжелые травмы головы и умер спустя 10 дней.

Дочь Хантли выразила облегчение в связи с кончиной отца. Она отметила, что его прах следует смыть в унитаз, и добавила, что его ждет ад.

Полиция графства Дарем выясняет детали инцидента, приведшего к гибели заключенного. Дело готовят к передаче в прокуратуру для решения вопроса об обвинении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, заключенные в британских тюрьмах назначили награду за голову обвиняемого в убийстве детей Акселя Рудакубаны. Осужденный за теракт Хашим Абеди совершил нападение на сотрудников исправительного учреждения с использованием самодельного оружия.