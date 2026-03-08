Постпред США при ООН не подтвердил причастие к удару по школе в Иране

Постпред США Уолтц отказался подтверждать причастность к удару по школе в Иране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Постоянный представитель США при ООН Майкл Уолтц прокомментировал ситуацию с ударом по школе для девочек в Иране. Он не стал подтверждать причастность США к инциденту, подчеркнув, что Вашингтон всегда стремится избежать жертв среди гражданских, передает РИА «Новости».

В эфире телеканала ABC News Уолтц заявил: «Соединенные Штаты делают все возможное, чтобы избежать жертв среди гражданского населения. Конечно, иногда случаются трагические ошибки».

Дипломат добавил, что Пентагон уже ведет расследование произошедшего, однако не стал уточнять, был ли Вашингтон причастен к трагедии. По словам Уолтца, любые выводы делать преждевременно до завершения проверки обстоятельств происшествия.

Как писала газета ВЗГЛЯД, официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани заявила, что Тегеран готовит документы для передачи дела об ударе по школе в Минабе в международный суд.

Ранее американские военные следователи допустили возможную причастность армии США к этому инциденту. При этом власти Ирана установили личности пилотов и авиабазу, с которой вылетели самолеты.